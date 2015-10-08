SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ICE Book Reader Pro

В данном списке представлены программы для замены ICE Book Reader Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ICE Book Reader Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Reader DC

Версия 26.002.22031

Программа для чтения и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
Calibre
Calibre

Версия 9.16.0

Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
Amazon Kindle
Amazon Kindle

Версия 2.9.71006

Чтение электронных книг от Amazon.

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
FBREADER
FBREADER

Версия 2.1.4

Программа для чтения электронных книг

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (19)
Icecream Ebook Reader
Icecream Ebook Reader

Версия 6.32

Программа для чтения и организации электронных книг

Оценок пока нет
Cool Reader
Cool Reader

Версия 3.3.61

Чтение книг в электронном формате

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
ALReader
ALReader

Версия 2.5.110502

Программа для чтения электронных книг на компьютерах

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (7)
All My Books

Версия 4.1.1222

Программа-каталог книг

Рейтинг 4,9 из 5 4,9 (7)