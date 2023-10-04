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Amazon Kindle

Amazon Kindle

Чтение электронных книг от Amazon.

2,7 (6)
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Актуальная версия 2.9.71006
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История изменений

Версия 2.9.71006

  • Улучшена синхронизация библиотеки с облачным хранилищем и исправлены ошибки загрузки обложек.
  • Оптимизирован рендеринг текста на электронных чернилах и улучшена работа с DRM.
  • Добавлены новые настройки навигации и исправлены ошибки поиска в каталоге.
  • Ускорен отклик при переключении между книгами и главами.

Оценки программы

2,7

6 оценок Оценок пока нет

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