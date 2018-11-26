SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Xpadder

В данном списке представлены программы для замены Xpadder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Xpadder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

reWASD
reWASD

Версия 9.5.0.11346

Программа для переназначения кнопок и эмуляции геймпадов от всех современных игровых консолей

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (77)
x360ce
x360ce

Версия 4.26.38

Эмулятор геймпада и джойстика от Xbox 360

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (30)
DS4Windows
DS4Windows

Версия 3.5

Программа для эмуляции геймпадов Xbox 360 путем использования DualShock 4

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (36)
JoyToKey
JoyToKey

Версия 7.4

Программа для эмуляции клавиатуры и мышки при помощи геймпада

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
AntiMicroX
AntiMicroX

Версия 3.6.1

Программа для работы с геймпадами и джойстиками

Оценок пока нет
DualSenseX
DualSenseX

Версия 2.1.0

Виртуальный эмулятор для контроллера DualSense

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (77)
Joystick Buttons Binder
Joystick Buttons Binder

Версия 1.0.28

Программа для управления компьютером джойстиком

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (10)
Pinnacle Game Profiler
Pinnacle Game Profiler

Версия 8.2.08

Программа для эмуляции джойстика в PC-играх

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (7)