SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Win Updates Disabler

В данном списке представлены программы для замены Win Updates Disabler. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Win Updates Disabler, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

StopUpdates10
StopUpdates10

Версия 4.8.2026.729

Программа для отключения обновлений Windows 7/8/10

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (9)
Windows Update Blocker
Windows Update Blocker

Версия 1.7

Программа для отключения обновлений Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Kill-Update
Kill-Update

Версия 1.1.0

Программа для отключения обновлений в Windows 10 и 11

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)