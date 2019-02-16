Windows Update Blocker — программа для отключения обновлений и служб в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (поддерживаются системы разрядностью 32 и 64 бит). Утилита является полностью бесплатной для использования. Пользовательский интерфейс Windows Update Blocker переведен на русский язык.

КАК ОТКЛЮЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ WINDOWS ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ UPDATE BLOCKER?

Последняя на момент написания обзора версия операционной системы Windows 10 не предоставляет пользователю возможности отключения автоматических обновлений так, как это было возможно во времена Windows 7. В «Панели управления» и «Параметрах Windows» попросту отсутствует опция отключения обновлений. Хотя это и сделано (по заявлениям разработчиков из Microsoft) в целях безопасности, многим пользователям Windows совершенно не интересны все эти обновления, т.к. они зачастую являются причиной возникновения многих неисправностей.

Программа Windows Update Blocker способна устранить эту несправедливость всего в пару кликов мышью, как в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, так и Windows 10 (включая последние версии сборки).

Может показаться, что программа Windows Update Blocker является вредоносной, т.к. она изменяет системные настройки и довольно важные. Однако это не так. Все, что делает утилита — отключает службы Windows, каким-либо образом связанные с обновлениями. Вообще, эти службы пользователь может отключить и самостоятельно, воспользовавшись системным приложением «Службы». Однако через программу Windows Update Blocker это делать гораздо проще.

Кроме того, утилита способна защищать службы от изменения их параметров. Данная функция позволяет удерживать ту или иную службу в выключенном состоянии, не давая ни внешним программам, ни даже системе запустить их. Эта опция утилиты Windows Update Blocker также в основном пригождается в Windows 10, т.к. в данной версии ОС предусмотрены разнообразные механизмы возобновления обновлений, даже если необходимые для этого службы были отключены пользователем в ручном режиме.

УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБАМИ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ WINDOWS UPDATE BLOCKER

Дополнительная функция программы Windows Update Blocker — управление любыми установленными в системе службами, а именно — изменение параметров их запуска. Пользователю достаточно указать утилите имя той службы, которую следует отключить или поддерживать в другом состоянии (например, включать) при запуске программы.

Для настройки данной функции потребуется некоторый опыт в работе с системными параметрами. Отключаемые службы добавляются в обработку по действительному имени (не тому, что отображается, например, в «Диспетчере задач») через специальный INI-файл (Wub.ini). Его можно найти в архиве с программой.

Эта же функция используется для защиты служб от изменения параметров их запуска извне.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ