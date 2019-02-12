Как отключить обновления Windows?

В операционной системе Windows по умолчанию активирована функция автоматического поиска и установки обновлений. Это может стать причиной сбоев в работе ПК, а также возникновения ограничений при использовании пиратской версии ОС. Чтобы избежать подобных проблем, нужно отключить обновления Windows. Выполнить эту операцию можно несколькими способами: стандартными средствами системы или с помощью специальных программ (вот подробная подборка программ).
ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ WINDOWS В ЦЕНТРЕ ОБНОВЛЕНИЙ
Чтобы отключить обновления операционной системы Windows через центр обновления, необходимо открыть панель управления и перейти в раздел "Центр обновления Windows".
Далее необходимо выбрать пункт "Настройка параметров", который расположен в левой части интерфейса.
В разделе "Важные обновления" нужно выбрать действие, которое будет выполнять операционная система. Для отключения обновлений следует указать параметр "Не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)". После этого нужно перезагрузить компьютер. Теперь Windows не будет производить автоматический поиск и установку последних обновлений от Microsoft.
Этот метод отключения обновлений работает только на операционных системах Windows 7, Vista, 8 и 8.1.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ЦЕНТРА ОБНОВЛЕНИЯ
На первом этапе работы необходимо открыть инструмент "Выполнить". Для этого следует воспользоваться сочетанием клавиш "Win + R". В открывшемся окне нужно ввести команду "services.msc".
Откроется инструмент "Службы". В списке доступных служб необходимо найти "Центр обновления Windows" и нажать правой кнопкой мыши. В открывшемся меню действий пользователям нужно выбрать пункт "Остановить". После этого операционная система не будет автоматически загружать обновления.
РЕДАКТОР ЛОКАЛЬНОЙ ГРУППОВОЙ ПОЛИТИКИ
Этот метод отключения обновлений Windows подходит для пользователей всех версий и редакций. На начальном этапе работы необходимо открыть инструмент "Выполнить" сочетанием клавиш "Win + R". В строке ввода информации следует указать команду "gpedit.msc" и нажать "ОК".
Откроется окно редактора локальной групповой политики. Далее нужно перейти в раздел "Редактор компьютера" — "Административные шаблоны" — "Компоненты Windows".
В этом разделе находится папка "Центр обновления Windows". Чтобы отключить обновления системы пользователям нужно найти элемент "Настройка автоматического обновления", который расположен в списке в правом окне. После нахождения данного элемента следует нажать правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбрать пункт "Изменить".
В открывшемся окне изменения параметров автоматического обновления следует выбрать элемент "Отключить". Для применения этих параметров необходимо нажать "ОК". Автоматическое обновлений операционной системы Windows успешно отключено.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ WINDOWS ЧЕРЕЗ РЕЕСТР
Данный метод отключения автоматического обновлений операционной системы работает только на Windows 10. На первом этапе работы необходимо запустить инструмент "Выполнить". Для этого нужно воспользоваться сочетанием клавиш "Win + R". В открывшемся окне инструмента следует ввести команду "regedit" и нажать "ОК".
В открывшемся редакторе реестра нужно перейти в раздел "Компьютер" — "HKEY_LOCAL_MACHINE" — "SOFTWARE" — "Policies" — "Microsoft" — "Windows".
Далее следует нажать правой кнопкой мыши на папке "Windows" и создать новый раздел. В качестве названия для раздела необходимо указать "WindowsUpdate". После этого нужно создать новый раздел с названием "AU" в папке "WindowsUpdate".
Следующий этап работы — создание параметра DWORD папке "AU". В качестве названия для нового параметра нужно указать "NoAutoUpdate". Также следует открыть окно с настройками параметра. В этом окне необходимо указать значение "1".
После выполнения этих действий необходимо перезагрузить компьютер.
WINDOWS UPDATE BLOCKER
Windows Update Blocker — небольшое приложение, с помощью которого пользователи могут отключить автоматическое обновление операционной системы Windows. С помощью программы пользователи могут открыть раздел управления службами. Язык интерфейса — русский, модель распространения — бесплатная.
В главном окне программы доступно две основные функции: включение и отключение службы обновления Windows. Также пользователи могут активировать дополнительную защиту настроек службы.
Чтобы отключить обновления, необходимо выбрать параметр "Отключить службу" и нажать кнопку "Применить сейчас". В разделе "Меню" расположены дополнительные параметры для управления утилитой: запуск окна управления службами операционной системы Windows, смена языка, справка по командной строке.
Преимущества Windows Update Blocker:
- бесплатная модель распространения;
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- возможность управления службами Windows.
Недостатки:
- нельзя отключить брандмауэр и защитник Windows.
WIN UPDATES DISABLER
Win Updates Disabler — небольшая утилита для отключения автоматического обновления Windows и других служб: брандмауэр, защитник, центр обеспечения безопасности.
Программа работает на Windows (32 и 64 бит), переведена на русский язык и распространяется бесплатно.
В главном окне приложения Win Updates Disabler доступно несколько основных разделов. В разделе "Отключить" пользователи могут отключить обновления Windows, брандмауэр, защитник и центр обеспечения безопасности. Чтобы применить внесенные изменения, необходимо нажать кнопку "Применить сейчас".
В разделе "Включить" пользователи могут включить отключенные ранее службы операционной системы Windows. Для этого следует отметить галочкой нужные параметры и нажать кнопку "Применить сейчас".
Преимущества:
- бесплатная модель распространения;
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- возможность отключения других служб ОС Windows.
Недостатки:
- нет инструментов для управления службами.