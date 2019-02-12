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Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Как отключить обновления Windows?

Подробная инструкция по отключению обновлений Windows разными способами.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В операционной системе Windows по умолчанию активирована функция автоматического поиска и установки обновлений. Это может стать причиной сбоев в работе ПК, а также возникновения ограничений при использовании пиратской версии ОС. Чтобы избежать подобных проблем, нужно отключить обновления Windows. Выполнить эту операцию можно несколькими способами: стандартными средствами системы или с помощью специальных программ (вот подробная подборка программ).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ WINDOWS В ЦЕНТРЕ ОБНОВЛЕНИЙ

Чтобы отключить обновления операционной системы Windows через центр обновления, необходимо открыть панель управления и перейти в раздел "Центр обновления Windows".

Центр управления Windows

Далее необходимо выбрать пункт "Настройка параметров", который расположен в левой части интерфейса.

Настройка параметров обновления Windows

В разделе "Важные обновления" нужно выбрать действие, которое будет выполнять операционная система. Для отключения обновлений следует указать параметр "Не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)". После этого нужно перезагрузить компьютер. Теперь Windows не будет производить автоматический поиск и установку последних обновлений от Microsoft.

Отключение обновлений Windows

Этот метод отключения обновлений работает только на операционных системах Windows 7, Vista, 8 и 8.1.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ЦЕНТРА ОБНОВЛЕНИЯ

На первом этапе работы необходимо открыть инструмент "Выполнить". Для этого следует воспользоваться сочетанием клавиш "Win + R". В открывшемся окне нужно ввести команду "services.msc".

Службы Windows

Откроется инструмент "Службы". В списке доступных служб необходимо найти "Центр обновления Windows" и нажать правой кнопкой мыши. В открывшемся меню действий пользователям нужно выбрать пункт "Остановить". После этого операционная система не будет автоматически загружать обновления.

Отключение службы центра обновления

РЕДАКТОР ЛОКАЛЬНОЙ ГРУППОВОЙ ПОЛИТИКИ

Этот метод отключения обновлений Windows подходит для пользователей всех версий и редакций. На начальном этапе работы необходимо открыть инструмент "Выполнить" сочетанием клавиш "Win + R". В строке ввода информации следует указать команду "gpedit.msc" и нажать "ОК".

Выполнение команды gpedit.msc

Откроется окно редактора локальной групповой политики. Далее нужно перейти в раздел "Редактор компьютера" — "Административные шаблоны" — "Компоненты Windows".

Редактор локальной групповой политики Windows

В этом разделе находится папка "Центр обновления Windows". Чтобы отключить обновления системы пользователям нужно найти элемент "Настройка автоматического обновления", который расположен в списке в правом окне. После нахождения данного элемента следует нажать правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбрать пункт "Изменить".

Настройки групповой политики

В открывшемся окне изменения параметров автоматического обновления следует выбрать элемент "Отключить". Для применения этих параметров необходимо нажать "ОК". Автоматическое обновлений операционной системы Windows успешно отключено.

Отключение обновлений Windows через редактор локальной групповой политики

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ WINDOWS ЧЕРЕЗ РЕЕСТР

Данный метод отключения автоматического обновлений операционной системы работает только на Windows 10. На первом этапе работы необходимо запустить инструмент "Выполнить". Для этого нужно воспользоваться сочетанием клавиш "Win + R". В открывшемся окне инструмента следует ввести команду "regedit" и нажать "ОК".

Выполнение команды regedit

В открывшемся редакторе реестра нужно перейти в раздел "Компьютер" — "HKEY_LOCAL_MACHINE" — "SOFTWARE" — "Policies" — "Microsoft" — "Windows".

Редактор реестра Windows

Далее следует нажать правой кнопкой мыши на папке "Windows" и создать новый раздел. В качестве названия для раздела необходимо указать "WindowsUpdate". После этого нужно создать новый раздел с названием "AU" в папке "WindowsUpdate".

Настройка реестра Windows

Следующий этап работы — создание параметра DWORD  папке "AU". В качестве названия для нового параметра нужно указать "NoAutoUpdate". Также следует открыть окно с настройками параметра. В этом окне необходимо указать значение "1".

Отключение обновлений Windows через редактор реестра

После выполнения этих действий необходимо перезагрузить компьютер.

WINDOWS UPDATE BLOCKER

Windows Update Blocker — небольшое приложение, с помощью которого пользователи могут отключить автоматическое обновление операционной системы Windows. С помощью программы пользователи могут открыть раздел управления службами. Язык интерфейса — русский, модель распространения — бесплатная.

В главном окне программы доступно две основные функции: включение и отключение службы обновления Windows. Также пользователи могут активировать дополнительную защиту настроек службы.

Windows Update Blocker

Чтобы отключить обновления, необходимо выбрать параметр "Отключить службу" и нажать кнопку "Применить сейчас". В разделе "Меню" расположены дополнительные параметры для управления утилитой: запуск окна управления службами операционной системы Windows, смена языка, справка по командной строке.

Отключение обновлений Windows через Windows Update Blocker

Преимущества Windows Update Blocker:

  • бесплатная модель распространения;
  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • возможность управления службами Windows.

Недостатки:

  • нельзя отключить брандмауэр и защитник Windows.

WIN UPDATES DISABLER

Win Updates Disabler — небольшая утилита для отключения автоматического обновления Windows и других служб: брандмауэр, защитник, центр обеспечения безопасности.

Программа работает на Windows (32 и 64 бит), переведена на русский язык и распространяется бесплатно.

В главном окне приложения Win Updates Disabler доступно несколько основных разделов. В разделе "Отключить" пользователи могут отключить обновления Windows, брандмауэр, защитник и центр обеспечения безопасности. Чтобы применить внесенные изменения, необходимо нажать кнопку "Применить сейчас".

Win Updates Disabler

В разделе "Включить" пользователи могут включить отключенные ранее службы операционной системы Windows. Для этого следует отметить галочкой нужные параметры и нажать кнопку "Применить сейчас".

Отключение обновлений Windows через программу Win Updates Disabler

Преимущества:

  • бесплатная модель распространения;
  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • возможность отключения других служб ОС Windows.

Недостатки:

  • нет инструментов для управления службами.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Windows Update Blocker
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Версия 1.7

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Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
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Версия 1.4

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