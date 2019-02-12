Как отключить обновления Windows?

В операционной системе Windows по умолчанию активирована функция автоматического поиска и установки обновлений. Это может стать причиной сбоев в работе ПК, а также возникновения ограничений при использовании пиратской версии ОС. Чтобы избежать подобных проблем, нужно отключить обновления Windows. Выполнить эту операцию можно несколькими способами: стандартными средствами системы или с помощью специальных программ (вот подробная подборка программ).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ WINDOWS В ЦЕНТРЕ ОБНОВЛЕНИЙ Чтобы отключить обновления операционной системы Windows через центр обновления, необходимо открыть панель управления и перейти в раздел "Центр обновления Windows". Далее необходимо выбрать пункт "Настройка параметров", который расположен в левой части интерфейса. В разделе "Важные обновления" нужно выбрать действие, которое будет выполнять операционная система. Для отключения обновлений следует указать параметр "Не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)". После этого нужно перезагрузить компьютер. Теперь Windows не будет производить автоматический поиск и установку последних обновлений от Microsoft. Этот метод отключения обновлений работает только на операционных системах Windows 7, Vista, 8 и 8.1.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ЦЕНТРА ОБНОВЛЕНИЯ На первом этапе работы необходимо открыть инструмент "Выполнить". Для этого следует воспользоваться сочетанием клавиш "Win + R". В открывшемся окне нужно ввести команду "services.msc". Откроется инструмент "Службы". В списке доступных служб необходимо найти "Центр обновления Windows" и нажать правой кнопкой мыши. В открывшемся меню действий пользователям нужно выбрать пункт "Остановить". После этого операционная система не будет автоматически загружать обновления.

РЕДАКТОР ЛОКАЛЬНОЙ ГРУППОВОЙ ПОЛИТИКИ Этот метод отключения обновлений Windows подходит для пользователей всех версий и редакций. На начальном этапе работы необходимо открыть инструмент "Выполнить" сочетанием клавиш "Win + R". В строке ввода информации следует указать команду "gpedit.msc" и нажать "ОК". Откроется окно редактора локальной групповой политики. Далее нужно перейти в раздел "Редактор компьютера" — "Административные шаблоны" — "Компоненты Windows". В этом разделе находится папка "Центр обновления Windows". Чтобы отключить обновления системы пользователям нужно найти элемент "Настройка автоматического обновления", который расположен в списке в правом окне. После нахождения данного элемента следует нажать правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбрать пункт "Изменить". В открывшемся окне изменения параметров автоматического обновления следует выбрать элемент "Отключить". Для применения этих параметров необходимо нажать "ОК". Автоматическое обновлений операционной системы Windows успешно отключено.