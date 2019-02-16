Kill-Update — небольшая программа для отключения автоматических обновлений у операционных систем Windows 10 (32 и 64 бит) и 11 (64 бит). Это полностью бесплатная утилита с открытым исходным кодом, распространяемая через GitHub (как минимум, это гарантирует отсутствие вредоносного кода).

Интерфейса у программы нет, ее управление осуществляется посредством контекстного меню, вызываемого над значком Kill-Update в системном трее. Перевода на русский язык не предусмотрено.

Зачем нужна программа Kill-Update?

Программа Kill-Update выполняет всего одну единственную задачу — по запросу пользователя отключает или активирует обратно автоматические обновления у операционных систем Windows 10 и 11. Однако у Kill-Update есть одно важное отличие от множества аналогичных утилит. Препятствуя операционной системе скачивать глобальные обновления, она не блокирует обновления встроенного антивируса «Microsoft Defender» (ранее именовался как «Защитник Windows»).

Таким образом, используя Kill-Update, пользователю не нужно устанавливать сторонние антивирусные программы для защиты компьютера, что потребуется в случае отключения абсолютно всех обновлений системы (ведь через них обновляется и «Microsoft Defender»). Впрочем, утилита может заблокировать и обновления системного антивируса, если это требуется пользователю.

Функции программы Kill-Update

Для отключения обновлений программа Kill-Update использует стандартный для подобных утилит способ. Первым делом она отключает системные службы, отвечающие за обнаружение, скачивание и установку обновлений, а затем отслеживает, не запустились ли они другой программой или самой системой. Если все же их запуск был осуществлен, утилита повторно останавливает работу данных служб.

Если пользователь активировал функцию скачивания обновлений для «Microsoft Defender», тогда программа Kill-Update один раз в сутки будет отправлять встроенному антивирусу команду для скачивания обновленной базы вирусных сигнатур, а затем останавливать запущенные для этого службы.

Как пользоваться программой Kill-Update?

Утилита Kill-Update предельно проста в использовании. После ее запуска в системном трее (возле часов) отображается значок в виде замка. Кликом правой кнопкой мыши по нему вызывается контекстное меню со следующими пунктами:

«Load at startup». Если активировать данную опцию, программа Kill-Update будет помещена в автозапуск, что позволит ей останавливать службы обновлений, если те были запущены при загрузке системы.

«Locked». Основная опция, включающая/отключающая автоматические обновления Windows 10/11.

«Windows Defender Allowed». Данная опция включает/отключает обновление баз вирусных сигнатур «Microsoft Defender». Ею можно управлять только в случае, если активирована функция «Locked».

Программу Kill-Update нужно запускать от имени администратора.