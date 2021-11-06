Программы для отключения обновлений Windows 10

С выхода Windows 10 было создано уже много программ, позволяющих блокировать скачивание и установку обновлений операционной системы. Но ни одну из них нельзя назвать универсальной. В какой-то сборке (версии) Windows 10 без сбоев работает одна утилита, а в какой-то — другая. Именно поэтому мы постарались собрать в одной статье максимальное число программ для блокировки обновлений Windows 10.
O&O ShutUp10
Бесплатная программа
O&O ShutUp10 — полностью бесплатная утилита, позволяющая не только блокировать обновления Windows 10, но и выполнять ряд других операций над операционной системой. O&O ShutUp10 — это твикер, программа для деактивации и активации различных функций и опций операционной системы, настройки и перенастройки разнообразных параметров и системных приложений.
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В число функциональных возможностей O&O ShutUp10 входит и отключение системных обновлений. Кстати, программа способна отключать обновления отдельных компонентов системы, не трогая при этом, скажем так, основные обновления. Любые действия, выполненные утилитой — обратимые, т.е. при необходимости пользователь сможет в любой момент вернуть все на свои места. Работать с программой просто. Чтобы заблокировать основные обновления Windows 10, достаточно сделать один клик мышью:
- Находим в общем списке твиков O&O ShutUp10 раздел «Управление обновлениями Windows».
- Переводим переключатель в положение во включенное положение напротив опции «Отключить автоматическое обновление системы (Windows-Update)».
- Готово.
Как упоминалось выше, утилита O&O ShutUp10 может отключать обновления отдельных компонентов и приложений Windows. Воспользуемся встроенным поиском, чтобы вывести все опции, связанные с обновлениями:
Все опции расписывать не будем — их описания присутствует в самой программе. Просто кликните по ее названию, и снизу отобразится дополнительная информация:
Идем дальше.
Windows Update Blocker
Бесплатная программа
Windows Update Blocker — небольшая бесплатная программа служит исключительно для отключения автоматических обновлений Windows 10. Если те в данный момент включены, то утилита будет иметь следующий вид:
Все, что требуется сделать для отключения обновления — перевести переключатель в соответствующее положение и затем нажать кнопку «Применить»:
Преимущество Windows Update Blocker в наличии дополнительной функции «защиты» служб, отвечающих за скачивание и установку обновлений, от изменения их состояния сторонними программами и самой операционной системой. Другими словами, Windows Update Blocker блокирует попытки обратно включить деактивированные службы для предотвращения скачивания обновлений. Список этих служб можно посмотреть в «Меню» > «Настройка запусков сервисов»:
Win Updates Disabler
Бесплатная программа
Win Updates Disabler — еще одна утилита, специализирующаяся, в первую очередь, на блокировке автоматических обновлений Windows 10, но не только. В дополнении она также успешно блокирует «Центр обеспечения безопасности» и встроенный антивирус «Защитник Windows», а также системный брандмауэр (интергированный в Windows фаервол).
Программа Win Updates Disabler интуитивно понятна в использовании — отключение системных служб осуществляется во вкладке «Отключить», включение — во вкладке «Включить»:
Добавим, что есть две версии утилиты Win Updates Disabler — для 32-х и 64-разрядных Windows 10. Запускайте ту, что соответствует разрядности установленной системы.
Win10 Spy Disabler
Бесплатная программа
Win10 Spy Disabler — бесплатная программа по функциональным возможностям напоминает рассмотренную вначале утилиту O&O ShutUp10, и она также является многофункциональным твикером. Основное ее предназначение — блокировка различных системных опций, функций и приложений, передающих на сервера Microsoft информацию о пользовательском компьютере и его действиях за ним.
К сожалению, интерфейс программы Win10 Spy Disabler выполнен на английском языке. Для отключения обновлений Windows 10 нужно перейти во вкладку «Experts only», установить флажок напротив опции «Disable Windows Updates» и затем нажать кнопку «Apply Selected»:
Утилита Win10 Spy Disabler также позволяет отдельно отключить обновление драйверов, устанавливающихся вместе с основными обновлениями (если они активны). Вообще, основная причина отключения обновлений у многих пользователей — возникновение проблем с компьютером. И чаще всего это связано именно с драйверами. Потому сами обновления можно, в принципе, оставить, а вот установку драйверов — заблокировать. Это можно сделать во вкладке «General Tweaks», активировав опцию «Disable Driver Update from Windows Updates»:
Kill-Update
Бесплатная программа
Kill-Update — распространяемая через GitHub бесплатная утилита, позволяющая блокировать автоматические обновления Windows 10, но не блокируя при этом обновления базы данных сигнатур вирусов у встроенного антивируса «Защитник Windows». Программа отличается отсутствием пользовательского интерфейса — «органы» ее управления находятся в системном трее в виде меню с четырьмя пунктами, для вызова которого нужно кликнуть по значку утилиты:
Работает программа следующим образом:
- Если отмечен только один пункт «Locked», то утилита Kill-Update полностью блокирует системные обновления путем остановки соответствующих служб. По словами автора, каждые 10 секунд программа проверяет их состояние — если какая-либо из служб активировалась, Kill-Update вновь завершит их работу.
- Если отметить пункт «Windows Defender Allowed», то время от времени программа будет включать службы обновлений и отправлять антивирусу «Защитник Windows» команду на скачивания базы данных вирусных сигнатур, а затем повторно отключать активированные службы.
- Чтобы программа Kill-Update запускалась вместе с системой, нужно отметить пункт «Load at startup».
Кстати, чтобы все пункты меню Kill-Update были активными, программу следует запускать от имени администратора:
W10Privacy
Бесплатная программа
W10Privacy — программа-твикер для Windows 10 с большим количеством функций, сумма которых превышает таковую у Win10 Spy Disabler и O&O ShutUp10 вместе взятых. Еще одна хорошая новость — интерфейс утилиты переведен на русский язык, хотя и не полностью (отсутствует в названиях и описаниях некоторых опций/твиков). Программу также следует запускать от имени администратора, а сразу после запуска на всякий случай рекомендуем создать точку восстановления, что можно сделать, кликнув «Да» в отобразившемся окне.
Даже не будем пытаться вкратце рассказать о функциональных возможностях программы W10Privacy, т.к. их очень много. Рассмотрим только, как заблокировать обновления Windows 10, что делается в пару кликов:
- Открываем вкладку «Твики».
- Устанавливаем галочку напротив «Отключить обновления Windows». Также можно отдельно поставить флажки напротив твиков «Отключить обновления «других продуктов Майкрософт» и/или «Отключить автоматический поиск драйверов в интернете», чтобы Windows могла обновлять все, кроме этой пары моментов.
- Нажимаем кнопку «Применить изменения» — готово.
Destroy Windows 10 Spying
Бесплатная программа
Destroy Windows 10 Spying — еще одна программа с открытым исходным кодом, специализирующаяся на обеспечении конфиденциальности работы за компьютером. Как и рассмотренная выше утилита Win10 Spy Disabler, Destroy Windows 10 Spying блокирует разнообразные функции и опции операционной системы Windows, отправляющие в Майкрософт сведения о компьютере и действиях пользователя. Кроме того, при помощи этой утилиты можно удалить из системы, т.н. METRO-приложения, устанавливающиеся вместе с системой и никаким других способом не удаляющиеся:
Отключение обновлений Windows 10 здесь реализовано, скорее, в виде дополнительной функции. Чтобы сделать это, достаточно перейти во вкладку «Утилиты» и там кликнуть по кнопке «Отключить Windows Update»:
StopUpdates10
Бесплатная программа
StopUpdates10 — эта утилита отличается от остальных наличием функции временной приостановки автоматических обновлений Windows 10. Кроме того, она позволяет пользователю вручную выбрать, какие системные процессы следует остановить вместе с остановкой обновлений. Интерфейс утилиты имеет перевод на русский язык, но его сначала следует активировать в меню «Help»:
Пользоваться программой StopUpdates10 просто:
- Если нужно отключить обновления навсегда, кликаем по кнопке «Запрет обновлений Windows», и на этом все — программу можно закрывать.
- Если требуется остановить обновления на определенное время, жмем кнопку «Приостановить обновления» и затем указываем в открывшемся окне дату, до которой они будут приостановлены.
- Временно приостановить можно не только базовые, но и ежемесячные накопительные обновления.
Открыв настройки и перейдя во вкладку «Запретить процессы», можно будет снять галочки с системных процессов, которые продолжать работать при остановке обновлений. Всегда возможна ситуация, когда для работы какой-либо системной функции потребуется тот или иной процесс. И чтобы не включать обновления полностью, можно просто разрешить запуск этого процесса.
Wu10Man
Бесплатная программа
И последняя в нашем обзоре программа — Wu10Man, которая по функциональным возможностям составляет конкуренцию предыдущей утилите. Если точнее — у нее также присутствует функция приостановки обновлений. Как и в предыдущих случаях, эта программа тоже проста в использовании, хотя на русский язык здесь переведены только ключевые функции:
Чтобы приостановить обновления (отдельно для базовых и накопительных), нужно зайти во вкладку «Pause Updates», а затем:
- Либо выбрать дату окончания запрета на обновления (1).
- Либо в поле под датой вручную вписать количество дней, в течение которого будет действовать запрет, начиная с текущего дня.
На этом и завершим.