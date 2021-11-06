Программы для отключения обновлений Windows 10

С выхода Windows 10 было создано уже много программ, позволяющих блокировать скачивание и установку обновлений операционной системы. Но ни одну из них нельзя назвать универсальной. В какой-то сборке (версии) Windows 10 без сбоев работает одна утилита, а в какой-то — другая. Именно поэтому мы постарались собрать в одной статье максимальное число программ для блокировки обновлений Windows 10.

O&O ShutUp10 Бесплатная программа O&O ShutUp10 — полностью бесплатная утилита, позволяющая не только блокировать обновления Windows 10, но и выполнять ряд других операций над операционной системой. O&O ShutUp10 — это твикер, программа для деактивации и активации различных функций и опций операционной системы, настройки и перенастройки разнообразных параметров и системных приложений. 1 В число функциональных возможностей O&O ShutUp10 входит и отключение системных обновлений. Кстати, программа способна отключать обновления отдельных компонентов системы, не трогая при этом, скажем так, основные обновления. Любые действия, выполненные утилитой — обратимые, т.е. при необходимости пользователь сможет в любой момент вернуть все на свои места. Работать с программой просто. Чтобы заблокировать основные обновления Windows 10, достаточно сделать один клик мышью: Находим в общем списке твиков O&O ShutUp10 раздел «Управление обновлениями Windows».

Переводим переключатель в положение во включенное положение напротив опции «Отключить автоматическое обновление системы (Windows-Update)». Готово. Как упоминалось выше, утилита O&O ShutUp10 может отключать обновления отдельных компонентов и приложений Windows. Воспользуемся встроенным поиском, чтобы вывести все опции, связанные с обновлениями: Все опции расписывать не будем — их описания присутствует в самой программе. Просто кликните по ее названию, и снизу отобразится дополнительная информация: Идем дальше.

Win10 Spy Disabler Бесплатная программа Win10 Spy Disabler — бесплатная программа по функциональным возможностям напоминает рассмотренную вначале утилиту O&O ShutUp10, и она также является многофункциональным твикером. Основное ее предназначение — блокировка различных системных опций, функций и приложений, передающих на сервера Microsoft информацию о пользовательском компьютере и его действиях за ним. К сожалению, интерфейс программы Win10 Spy Disabler выполнен на английском языке. Для отключения обновлений Windows 10 нужно перейти во вкладку «Experts only», установить флажок напротив опции «Disable Windows Updates» и затем нажать кнопку «Apply Selected»: Утилита Win10 Spy Disabler также позволяет отдельно отключить обновление драйверов, устанавливающихся вместе с основными обновлениями (если они активны). Вообще, основная причина отключения обновлений у многих пользователей — возникновение проблем с компьютером. И чаще всего это связано именно с драйверами. Потому сами обновления можно, в принципе, оставить, а вот установку драйверов — заблокировать. Это можно сделать во вкладке «General Tweaks», активировав опцию «Disable Driver Update from Windows Updates»:

W10Privacy Бесплатная программа W10Privacy — программа-твикер для Windows 10 с большим количеством функций, сумма которых превышает таковую у Win10 Spy Disabler и O&O ShutUp10 вместе взятых. Еще одна хорошая новость — интерфейс утилиты переведен на русский язык, хотя и не полностью (отсутствует в названиях и описаниях некоторых опций/твиков). Программу также следует запускать от имени администратора, а сразу после запуска на всякий случай рекомендуем создать точку восстановления, что можно сделать, кликнув «Да» в отобразившемся окне. Даже не будем пытаться вкратце рассказать о функциональных возможностях программы W10Privacy, т.к. их очень много. Рассмотрим только, как заблокировать обновления Windows 10, что делается в пару кликов: Открываем вкладку «Твики».

Устанавливаем галочку напротив «Отключить обновления Windows». Также можно отдельно поставить флажки напротив твиков «Отключить обновления «других продуктов Майкрософт» и/или «Отключить автоматический поиск драйверов в интернете», чтобы Windows могла обновлять все, кроме этой пары моментов.

Нажимаем кнопку «Применить изменения» — готово.

Destroy Windows 10 Spying Бесплатная программа Destroy Windows 10 Spying — еще одна программа с открытым исходным кодом, специализирующаяся на обеспечении конфиденциальности работы за компьютером. Как и рассмотренная выше утилита Win10 Spy Disabler, Destroy Windows 10 Spying блокирует разнообразные функции и опции операционной системы Windows, отправляющие в Майкрософт сведения о компьютере и действиях пользователя. Кроме того, при помощи этой утилиты можно удалить из системы, т.н. METRO-приложения, устанавливающиеся вместе с системой и никаким других способом не удаляющиеся: Отключение обновлений Windows 10 здесь реализовано, скорее, в виде дополнительной функции. Чтобы сделать это, достаточно перейти во вкладку «Утилиты» и там кликнуть по кнопке «Отключить Windows Update»: