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Лучшие программы 08.04.2026 2 минуты

Программы для отключения обновлений Windows

Список лучших программ для отключения обновлений операционной системы Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Microsoft регулярно выпускает обновления для операционной системы Windows. Отключать функцию поиска и установки обновлений рекомендуется по следующим причинам:

  1. Из-за установленных обновлений может "слететь" активация пиратской версии операционной системы.
  2. Некоторые обновления могут снизить безопасность и производительность компьютера.
  3. Автоматические обновления могут перезагрузить систему во время работы.

Отключить обновления ОС Windows можно с помощью специальных программ.

Windows Update Blocker

Windows Update Blocker — небольшая утилита, которая используется для блокировки поиска и установки обновлений Windows. Через приложение можно открыть раздел параметров обновлений + поддерживается командная строка. Программа полностью совместима с Windows (32 и 64 бит), переведена на русский язык и распространяется абсолютно бесплатно.

После запуска утилиты откроется главное окно, где доступно две функции: включить или отключить службу проверки и установки обновления для операционной системы.

Windows Update Blocker

В разделе "Меню" находятся дополнительные параметры программы: настройка параметров обновления, управление службами Windows, смена языка интерфейса.

Отключение обновлений Windows в программе Windows Update Blocker

Преимущества Windows Update Blocker:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • бесплатная модель распространения;
  • возможность управления параметрами обновления операционной системы.

Недостатки:

  • нет возможности отключения других служб Windows: защитник, брандмауэр.

Win Updates Disabler

Win Updates Disabler — простая утилита, которая дает возможность пользователям отключить обновления для Windows. Также доступна возможность отключения защитника, брандмауэра и центра безопасности системы. Программа полностью бесплатная, совместима с Windows (32 и 64 бит) и доступна с русским интерфейсом.

После запуска утилиты откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Отключить". Здесь пользователи могут отключить основные службы ОС Windows: поиск и установка обновлений, защитник, брандмауэр. Для этого необходимо отметить галочкой нужные пункты и нажать кнопку "Применить сейчас".

Win Updates Disabler

Следующий раздел приложения — "Включить". Здесь можно включить службы Windows, отключенные ранее.

Отключение обновлений Windows в Win Updates Disabler

Преимущества Win Updates Disabler:

  • удобный интерфейс на русском языке;
  • инструменты для отключения других служб Windows.

Недостатки:

  • нет инструмента для включения защиты настроек службы.

Show or hide updates

Show or hide updates — маленькая утилита для отключения и включения обновлений операционной системы Windows. Программа полностью совместима с Windows (32 и 64 бит), но интерфейс здесь англоязычный. Утилита полностью бесплатная.

После запуска Show or hide updates откроется окно диагностики и предотвращения неполадок на компьютере. Здесь нужно нажать кнопку "Далее", чтобы продолжить работу.

Show or hide updates

В следующем окне доступно две функции: отключение обновлений и отображение скрытых ранее обновления для операционной системы Windows.

Отключение обновлений в программе Show or hide updates

Преимущества Show or hide updates:

  • бесплатная модель распространения;
  • не требует установки на компьютер;
  • простой интерфейс.

Недостатки:

  • нет возможности управления другими службами операционной системы Windows.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Windows Update Blocker
Windows Update Blocker

Версия 1.7

Программа для отключения обновлений Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Win Updates Disabler
Win Updates Disabler

Версия 1.4

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