Программы для отключения обновлений Windows

Microsoft регулярно выпускает обновления для операционной системы Windows. Отключать функцию поиска и установки обновлений рекомендуется по следующим причинам:
- Из-за установленных обновлений может "слететь" активация пиратской версии операционной системы.
- Некоторые обновления могут снизить безопасность и производительность компьютера.
- Автоматические обновления могут перезагрузить систему во время работы.
Отключить обновления ОС Windows можно с помощью специальных программ.
Windows Update Blocker
Windows Update Blocker — небольшая утилита, которая используется для блокировки поиска и установки обновлений Windows. Через приложение можно открыть раздел параметров обновлений + поддерживается командная строка. Программа полностью совместима с Windows (32 и 64 бит), переведена на русский язык и распространяется абсолютно бесплатно.
После запуска утилиты откроется главное окно, где доступно две функции: включить или отключить службу проверки и установки обновления для операционной системы.
В разделе "Меню" находятся дополнительные параметры программы: настройка параметров обновления, управление службами Windows, смена языка интерфейса.
Преимущества Windows Update Blocker:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения;
- возможность управления параметрами обновления операционной системы.
Недостатки:
- нет возможности отключения других служб Windows: защитник, брандмауэр.
Win Updates Disabler
Win Updates Disabler — простая утилита, которая дает возможность пользователям отключить обновления для Windows. Также доступна возможность отключения защитника, брандмауэра и центра безопасности системы. Программа полностью бесплатная, совместима с Windows (32 и 64 бит) и доступна с русским интерфейсом.
После запуска утилиты откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Отключить". Здесь пользователи могут отключить основные службы ОС Windows: поиск и установка обновлений, защитник, брандмауэр. Для этого необходимо отметить галочкой нужные пункты и нажать кнопку "Применить сейчас".
Следующий раздел приложения — "Включить". Здесь можно включить службы Windows, отключенные ранее.
Преимущества Win Updates Disabler:
- удобный интерфейс на русском языке;
- инструменты для отключения других служб Windows.
Недостатки:
- нет инструмента для включения защиты настроек службы.
Show or hide updates
Show or hide updates — маленькая утилита для отключения и включения обновлений операционной системы Windows. Программа полностью совместима с Windows (32 и 64 бит), но интерфейс здесь англоязычный. Утилита полностью бесплатная.
После запуска Show or hide updates откроется окно диагностики и предотвращения неполадок на компьютере. Здесь нужно нажать кнопку "Далее", чтобы продолжить работу.
В следующем окне доступно две функции: отключение обновлений и отображение скрытых ранее обновления для операционной системы Windows.
Преимущества Show or hide updates:
- бесплатная модель распространения;
- не требует установки на компьютер;
- простой интерфейс.
Недостатки:
- нет возможности управления другими службами операционной системы Windows.