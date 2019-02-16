Win Updates Disabler — небольшая сервисная утилита для отключения обновления и других системных функций на Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Программа работает в системах разрядностью 32 и 64 бит и имеет поддержку русского языка.

Функции Win Updates Disabler

В основную (и единственную) задачу утилиты Win Updates Disabler входит отключение и включение следующих системных функций и компонентов Windows:

Системные обновления.

Центр обеспечения безопасности (компонент, отвечающий за защиту ПК от сетевых атак, отслеживание наличия и актуальности антивирусного ПО и т.д.).

Защитник Windows (встроенное антивирусное программное обеспечение Windows).

Брандмауэр Windows (встроенный сетевой экран — фаервол Windows).

Для включения/выключения той или иной функции/компонента ОС пользователю достаточно перейти в соответствующую вкладку программы Win Updates Disabler, установить или снять галочку с нужного пункта, кликнуть по кнопке «Применить сейчас» и дождаться перезагрузки компьютера.

Для работы утилиты могут потребоваться права администратора. Для запуска Win Updates Disabler с такими правами достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по ярлыку приложения на рабочем столе и выбрать из меню пункт «Запуск от имени администратора».