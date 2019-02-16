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StopUpdates10

StopUpdates10

Программа для отключения обновлений Windows 7/8/10

4,0 (9)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.8.2026.729
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История изменений

Версия 4.8.2026.729

  • Исправлены проблемы безопасности и улучшена общая стабильность
  • Обновлена совместимость с Windows 11 2025H2
  • Обновлены языковые пакеты

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Оценки программы

4,0

9 оценок Оценок пока нет

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