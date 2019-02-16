StopUpdates10 — программа для отключения или приостановки функции обновления системы Windows. Утилита работает в среде ОС Windows 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс StopUpdates10 имеет поддержку русского языка. Программа распространяется бесплатно (как для личного, так и коммерческого пользования).

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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ STOPUPDATES10?

Программа StopUpdates10 служит для полной блокировки системных обновлений, включая «Обязательные», которые, в отличие от обычных, пользователь не имеет возможности отменить или прервать. Когда это может пригодиться?

В процессе обновления система может потреблять большой объем ресурсов компьютера (оперативной памяти, процессора, жестких дисков и т.д.), что может продолжаться довольно длительное время (до нескольких часов). В этот момент все запущенные на компьютере программы (в особенности ресурсоемкие компьютерные игры) начинают подвисать, и пользователь с этим ничего не может поделать (просто снять задачу в «Диспетчере задач» невозможно).

Некоторые обновления Windows устанавливает только при загрузке, из-за чего при включении компьютера на мониторе может долго отображаться надпись «Обновление Windows». Если компьютер нужен пользователю срочно, он попросту не сможет им воспользоваться, потому как сначала придется дождаться завершения обновления.

Очередное обновление Widows нередко становится причиной возникновения разнообразных неполадок в работе компьютера. Разработчики из Microsoft, хоть и исправляют свои ошибки, но на это им требуется время.

Единственный вариант устранения всех этих неудобств — отключение обновлений Windows, с чем легко справляется утилита StopUpdates10.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ОТКЛЮЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ВРУЧНУЮ?

Во времена Windows 7 пользователи могли полностью контролировать системные обновления. Чтобы их выключить, достаточно было отключить соответствующий параметр в «Панели управления» и остановить службу «Центр обновления Windows» ( вот инструкция ). В Windows 10 эти действия не приводят к должному результату. Все потому, что в Microsoft решили пересмотреть свою политику касательно обновлений (конечно же, все ради безопасности и т.д. и т.п.) и защитили систему от их отключения столь простым способом, как это можно было сделать в Windows 7. А именно:

В «Планировщике задач» появились 3 новые задачи — USOClient (запускает службу «Центр обновления Windows», если та отключена), Windows10Upgrade и UpdateAssistant (обе задачи служат для принудительного обновления системы).

Новая служба «WAAS Medic», постоянно отслеживающая состояние системы, также запускает службу «Центр обновления Windows», если та отключена, и выполняет другие задачи.

Но и это — еще не все. Программа StopUpdates10 позволяет отключить выполнение не только названных, но и прочих задач, служб, а также системных приложений, так или иначе связанных обновлением системы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ STOPUPDATES10

Первым делом следует отметить способность утилиты StopUpdates10 приостанавливать системные обновления. В отличие от полной отмены, приостановка позволяет Windows скачивать файлы обновлений, но не устанавливать их. Поэтому, пользователь может временно задействовать эту опцию, а после ее выключения система выполнит установку скачанных обновлений.

Также программа StopUpdates10 позволяет установить на компьютер (можно отключить эту функцию) свою собственную службу, которая будет блокировать попытки системы возобновить обновления. Т.е. если системная служба «Центр обновления Windows» или связанные с ними задачи/процессы будут запущены системой или другими программами, StopUpdates10 автоматически остановит их.

Вот еще несколько полезных функций утилиты:

Отключение разнообразных уведомлений, связанных с системными обновлениями.

Запрет запуска системных процессов, связанных с обновлениями и уведомлениями, по выбору пользователя.

Запрет запуска любых других служб Windows по выбору пользователя.

Наличие функции двойной защиты от попыток возобновления обновлений (блокировка прав доступа к управлению соответствующими параметрами системы совместно с вышеупомянутой службой StopUpdates10).