SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Key Manager

В данном списке представлены программы для замены Key Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Key Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Keyran
Keyran

Версия 1.3.9

Программа для создания и запуска макросов в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (15)
MKey
MKey

Версия 1.3.5

Программа для создания макросов для мыши/клавиатуры и переназначения клавиш

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
KeyDominator 3
KeyDominator 3

Версия V2025.0106

Программа для создания макросов для клавиатур Bloody/A4Tech

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
AutoHotkey
AutoHotkey

Версия 2.0.19

Программа для создания макросов управления системой Windows

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (15)
TinyTask
TinyTask

Версия 1.77

Программа для создания макросов на клавиатуру и мышь

Оценок пока нет
Mouse Recorder
Mouse Recorder

Версия 2.0.7.6

Программа-автокликер для автоматизации действий мыши и клавиатуры

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (13)
Clickermann
Clickermann

Версия 4.13.014

Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (128)