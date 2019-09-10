В данном списке представлены программы для замены Key Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Key Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Key Manager.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Key Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Key Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Key Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 1.3.9
Программа для создания и запуска макросов в Windows
Версия 1.3.5
Программа для создания макросов для мыши/клавиатуры и переназначения клавиш
Версия V2025.0106
Программа для создания макросов для клавиатур Bloody/A4Tech
Версия 2.0.19
Программа для создания макросов управления системой Windows
Версия 1.77
Программа для создания макросов на клавиатуру и мышь
Версия 2.0.7.6
Программа-автокликер для автоматизации действий мыши и клавиатуры
Версия 4.13.014
Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши