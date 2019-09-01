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Программы для переназначения клавиш клавиатуры

MapKeyboard, SharpKeys, KeyTweak и другие программы для переназначения клавиш.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы для переназначения клавиш — обычно небольшие утилиты, основная задача которых заключается в подмене функции той или иной кнопки клавиатуры (некоторые программы работают и с мышкой). Они могут оказаться полезными в различных ситуациях. Например, если определенная клавиша вышла из строя, такая программа позволит быстро "отремонтировать" ее, назначив выполнение ее функции другой клавише.

Многие клавиши и вовсе никогда не используются в повседневной жизни рядового пользователя. Можно ли сделать их реально полезными? К примеру, сделать так, чтобы клавиша "F8" делала скриншоты, а "Pause Break" — запускала какую-нибудь программу? Все это возможно при помощи специализированных программ.

MapKeyboard

Одна из самых простых программ для переназначения клавиш, к тому же — она полностью бесплатная. Утилита MapKeyboard позволяет назначить любой клавише функцию любого другой клавиши — на этом функциональность программы заканчивается. Она не способна выполнять какие-либо макросы (последовательное нажатие нескольких клавиш) или назначать кнопке клавиатуры функцию запуска внешних программ.

MapKeyboard

Вообще, MapKeyboard работает не с самой клавиатурой, а с настройками операционной системы, отвечающими за функционирование нажимаемых клавиш. Это также говорит о том, что программа никак не нагружает компьютер во время работы. Все, что она делает — изменяет определенные параметры системы. После сохранения настроек MapKeyboard можно и вовсе закрыть — внесенные в работу клавиатуры изменения будут активными до их отмены путем запуска соответствующей функции программы.

Как пользоваться MapKeyboard?

Программа MapKeyboard, хоть и не имеет перевода на русский язык, предельно проста в использовании:

  1. Нажмите на изображении клавиатуры нужную клавишу, которую необходимо переназначить.
  2. Затем в левом нижнем углу раскройте список "Remap selected key to" и определите новую функцию для выбранной клавиши.
  3. Нажмите кнопку "Save layout".
  4. После нажатия "Да" в отобразившемся диалоговом окне программа завершит сеанс работы операционной системы. После повторного входа в систему клавиша будет переназначена.

Настрйока программы MapKeyboard

Чтобы вернуть настройки клавиатуры в исходное состояние, просто кликните кнопку "Reset keyboard layout" в правом нижнем углу программы.

Сброс настроек MapKeyboard

SharpKeys

Принцип работы данной программы аналогичен MapKeyboard, т.е. переназначение клавиш осуществляется путем изменения настроек операционной системы. Отличие в том, что программа SharpKeys работает не только с обычными, но и с мультимедийными клавишами, такими как "Volume Up/Down", "Mute", "Calculator", "Play/Pause", "Home/Back/Forward" (кнопки управления браузером) и т.д.

SharpKeys

Как пользоваться SharpKeys?

Один из недостатков утилиты SharpKeys — не очень удобный пользовательский интерфейс. В нем отсутствует изображение клавиатуры, как в случае с MapKeyboard. Впрочем, это не вызывает особых трудностей в настройке программы.

Для примера переназначим мультимедийную клавишу "E-Mail" (запускает почтовую программу, если та установлена на компьютере) на клавишу "Calculator" (чтобы запускала калькулятор).

  1. Кликните по кнопке "Add" в левом нижнем углу программы. Откроется новое окошко.

Настройка SharpKeys

  1. В левой колонке выберите переназначаемую клавишу. В нашем случае — это "App: E-Mail".
  2. В правой колонке определите новую функцию для выбранной клавиши. В нашем случае — "App: Calcilator".

Переназначение клавиш в SharpKeys

  1. Кликните "ОК", затем в главном окне программы нажмите кнопку "Write to Registry".
  2. Утилита попросит выполнить выход из системы либо перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Если с поиском нужных клавиш в представленном списке возникают сложности либо перенастройка не сработала (обычно возникает именно с мультимедийными клавишами), можно пойти другим путем:

  1. Нажмите под левой колонкой кнопку "Type Key".
  2. Откроется небольшое окошко. Нажмите на клавиатуру клавишу, которую необходимо переназначить.

Настройка SharpKeys

  1. В нашем случае была нажата клавиша "Insert".
  2. Кликните "ОК".
  3. Далее кликните по кнопке "Type Key" под правой колонкой, затем повторите все действия, но в этот раз нажмите клавишу, которую следует назначить кнопке, выбранной на предыдущем шаге (в нашем случае "Insert").
  4. Нажмите "ОК", затем "Write to Registry".
  5. Выйдете и повторно войдите в систему либо перезагрузите компьютер.

Кроме того, программа SharpKeys позволяет и вовсе отключить любую клавишу. Многие захотят сделать это по отношению к клавише выключения компьютера (Power), т.к. часто нажимают на нее случайно. Для отключения этой (и любой другой) кнопки, в правой колонке достаточно выбрать вариант "Turn Key Off":

Отключение клавиш в SharpKeys

А чтобы отменить переназначение клавиш, удалите все или определенную запись в главном окне программы, используя кнопку "Delete" или "Delete All". После чего кликните "Write to Registry" и перезагрузите компьютер.

Удаление настроек SharpKeys

KeyTweak

Еще один аналог двух предыдущих программ. Утилита KeyTweak сочетает в себе функциональные возможности SharpKeys (тем, что способна работать с мультимедийными кнопками и в режиме считывания клавиш при нажатии) и удобный пользовательский интерфейс MapKeyboard (присутствует изображение клавиатуры).

KeyTweak

Инструкция по использованию KeyTweak

Переназначить клавишу при помощи KeyTweak можно двумя способами — либо воспользовавшись изображением клавиатуры по аналогии с MapKeyboard, либо воспользовавшись режимом считывания кода переназначаемой клавиши, как в случае с SharpKeys.

Первый способ:

  1. Кликните по изображению переназначаемой клавиши. Тут могут возникнуть сложности, т.к. вместо букв/символов/обозначений на картинке изображены одни числа — это коды клавиш. Но если навести курсор мыши на изображение кнопки, под ним появится реальное значение клавиши.

Настройка KeyTweak

  1. Выберите новую функцию для клавиши в списке "Chose New Remapping", затем нажмите кнопку "Remap Key".

Выбор клавиши для переназначения в KeyTweak

  1. В списке "Pending Changes" появится запись о переназначении клавиши. Кликните по кнопке "Apply", чтобы применить настройку.

Добавление функции для клавиши в KeyTweak

  1. В левом верхнем углу в блоке "Remapped Keys currently in effects" можно просмотреть список всех переназначенных ранее клавиш. Он отобразится даже в случае, если переназначение было выполнено в другой программе.

KeyTweak

Второй способ:

  1. Для примера переназначим мультимедийную клавишу "Play/Pause". Изображения некоторых из них можно увидеть справа от изображения клавиатуры, но мы не будем их использовать.
  2. Кликните по кнопке "Full Teach Mode", откроется небольшое окно.

Переназначение клавиш в KeyTweak

  1. Кликните в нем по кнопке "Begin Teach Mode".
  2. Нажмите на клавиатуре клавишу, которую следует переназначить, ее код отобразится в блоке "Scancode of Key #1". В нашем случае — это код 57344 (клавиша "Play/Pause").
  3. Сразу же после нажмите на клавишу, которая заменит предыдущую, ее код отобразится в блоке "Scancode of Key #1". У нас это — 57399 (клавиша "Print/Screen/SysRq").
  4. Нажмите кнопку "Remap Key#1 to Key#2".

Переназначение клавиш в программе KeyTweak

  1. Нажмите "Apply" в главном окне программы для сохранения изменений.

Если воспользоваться кнопкой "Half Teach Mode":

  1. Нажмите кнопку "Scan Single Key", затем на переназначаемую клавишу.
  2. Из выпадающего списка "Destination Key" выберите вновь назначаемую клавишу.
  3. Нажмите кнопку "Remap", затем "Apply" в главном окне программы.

Для отмены изменений кликните по кнопке "Restore All Defaults" в главном окне KeyTweak.

Сброс настроек KeyTweak

Key Manager

А это уже гораздо более мощная программа, позволяющая не только переназначать клавиши, но и выполнять ряд других связанных с ними функций.

Key Manager

К сожалению, Key Manager — не бесплатная программа (стоимость лицензии на момент написания обзора — от 24,97$), и основная причина этого — широкие функциональные возможности. Вот некоторые из них:

  • Переназначение клавиш и кнопок мыши.
  • Назначение клавишам различных функций — открытие файлов, запуск программ, открытие сайтов в браузере, управление открытыми окнами, вставка заранее заданного текста и т.д.
  • Назначение комбинации клавиш различных функций (аналогичных предыдущему пункту).
  • Назначение функций кнопкам мыши с предварительным нажатием любой клавиши или комбинации.
  • Управление курсором мыши (перемещение в указанную точку, автоматическое нажатие кнопок и т.д.).
  • Создание собственного контекстного меню в дополнение/взамен имеющемуся меню в Windows или в любой программе.
  • Создание макросов, т.е. последовательное нажатие любого количества клавиш с возможностью настройки временных задержек между нажатиями и другие возможности.

Пример использования Key Manager

Т.к. данный обзор посвящен программам для переназначения клавиш, приведем пример того, как это реализуется в приложении Key Manager:

  1. В главном окне программы кликните по элементу "(дважды кликните, чтобы добавить)".
  2. Откроется окно настроек.
  3. В верхнем левом углу окна кликните по элемент "(кликните, чтобы определить)".

Добавление действия в Key Manager

  1. Нажмите на клавиатуре клавишу, которую необходимо переназначить (можно и мультмедийную клавишу).

Добавление действия клавише в Key Manager

  1. Далее для заданной клавиши нужно выбрать действие. Для простого ее переназначения в блоке "Назначить действие" откройте вкладку "Клавиша или кнопка мыши".

Добавление нового действия клавише в Key Manager

  1. Новую функцию для клавиши можно задать в блоке "(кликните, чтобы определить)". В этом случае сначала кликните мышью по надписи, а затем нажмите нужную клавишу.
  2. А можно воспользоваться выпадающим списком "Клавиша или кнопка мыши", выбрав подходящую функцию для переназначаемой клавиши.

Переназначение клавиши в Key Manager

  1. В нашем случае переназначается клавиша "Insert" на мультимедийную кнопку "Calculator" (в программе она называется "Программа 2 (Калькулятор)").
  2. Нажмите "ОК" по завершению настроек.
  3. Теперь в главном окне программы отобразится только что созданная команда.

Список переназначенных клавиш в Key Manager

Утилита Key Manager не вносит никаких изменений в систему, потому она всегда должна находиться в запущенном состоянии. Если требуется отменить переназначение клавиш или любую другую функцию, программу можно поставить на паузу, воспользовавшись соответствующей кнопкой в главном окне:

Установка программы Key Manager на паузу

Функционал Key Manager не может не восхищать, однако нет смысла приобретать программу исключительно ради переназначения клавиш, т.к. для этого существуют бесплатные аналоги.

Mkey

В завершении приведем пример программы, которая по своим функциональным возможностям близка к Key Manager, но все же не такая продвинутая, зато полностью бесплатная.

Mkey

Утилита Mkey также способна не только переназначать клавиши, но и выполнять другие связанные с клавиатурой и мышью действия:

  • Управление различными мультимедиапроигрывателями: WinAmp, AIMP, KMPlayer, Media Player Classic, Foobar2000 и другими.
  • Управление параметрами громкости
  • Открытие папок и файлов, управление открытыми окнами, запуск программ, управление браузером и другие подобные задачи.
  • Управление мышью с клавиатуры: клии, перемещение курсора, эмуляция работы с колесиком мыши (прокрутка).
  • Запись и воспроизведение максросов.

Кроме прочего, в Mkey можно задать приложения, в которых программа будет автоматически отключаться, а также создать множество профилей с собственным набором функций и затем быстро переключаться между ними.

Как настроить Mkey?

С первого взгляда не очень понятно, как работать с программой Mkey. Но на самом деле — там все очень просто. Настройка любой функции Mkey осуществляется по следующей схеме: назначение клавиши (или комбинации клавиш), выбор нужной функции, настройка функции. Рассмотрим это на примере переназначения клавиш:

  1. Кликните по кнопке "Добавить" в главном окне программы, затем нажмите клавишу, которую необходимо переназначить (мультимедийные клавиши также поддерживаются).
  2. Программа считает нажатую клавишу и выведет ее обозначение на экран в качестве названия для новой функции (можете оставить все как есть или задать свое название).
  3. Нажмите "ОК" для продолжения.

Настройка Mkey

  1. Далее нужно назначить действие для выбранной клавиши. Чтобы ее просто переназначить, откройте в центральной колонке главного окна вкладку "Клавиатура", а затем выберите раздел "Клавиши".

Переназначение клавиш в Mkey

  1. В правой колонке главного окна установите галочку напротив пункта "Эмулировать нажатие".
  2. Чуть ниже из выпадающего списка выберите новую клавишу, затем кликните по изображению дискеты (правый нижний угол) для сохранения настроек.

Настройка Mkey

Как и в случае с Key Manager, для работы переназначенных клавиш и любых других функций программа Mkey должна быть запущена.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

MapKeyboard
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