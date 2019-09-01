Программы для переназначения клавиш клавиатуры

Программы для переназначения клавиш — обычно небольшие утилиты, основная задача которых заключается в подмене функции той или иной кнопки клавиатуры (некоторые программы работают и с мышкой). Они могут оказаться полезными в различных ситуациях. Например, если определенная клавиша вышла из строя, такая программа позволит быстро "отремонтировать" ее, назначив выполнение ее функции другой клавише.

Многие клавиши и вовсе никогда не используются в повседневной жизни рядового пользователя. Можно ли сделать их реально полезными? К примеру, сделать так, чтобы клавиша "F8" делала скриншоты, а "Pause Break" — запускала какую-нибудь программу? Все это возможно при помощи специализированных программ.

MapKeyboard Одна из самых простых программ для переназначения клавиш, к тому же — она полностью бесплатная. Утилита MapKeyboard позволяет назначить любой клавише функцию любого другой клавиши — на этом функциональность программы заканчивается. Она не способна выполнять какие-либо макросы (последовательное нажатие нескольких клавиш) или назначать кнопке клавиатуры функцию запуска внешних программ. Вообще, MapKeyboard работает не с самой клавиатурой, а с настройками операционной системы, отвечающими за функционирование нажимаемых клавиш. Это также говорит о том, что программа никак не нагружает компьютер во время работы. Все, что она делает — изменяет определенные параметры системы. После сохранения настроек MapKeyboard можно и вовсе закрыть — внесенные в работу клавиатуры изменения будут активными до их отмены путем запуска соответствующей функции программы.

Как пользоваться MapKeyboard? Программа MapKeyboard, хоть и не имеет перевода на русский язык, предельно проста в использовании: Нажмите на изображении клавиатуры нужную клавишу, которую необходимо переназначить. Затем в левом нижнем углу раскройте список "Remap selected key to" и определите новую функцию для выбранной клавиши. Нажмите кнопку "Save layout". После нажатия "Да" в отобразившемся диалоговом окне программа завершит сеанс работы операционной системы. После повторного входа в систему клавиша будет переназначена. Чтобы вернуть настройки клавиатуры в исходное состояние, просто кликните кнопку "Reset keyboard layout" в правом нижнем углу программы.

SharpKeys Принцип работы данной программы аналогичен MapKeyboard, т.е. переназначение клавиш осуществляется путем изменения настроек операционной системы. Отличие в том, что программа SharpKeys работает не только с обычными, но и с мультимедийными клавишами, такими как "Volume Up/Down", "Mute", "Calculator", "Play/Pause", "Home/Back/Forward" (кнопки управления браузером) и т.д.

Как пользоваться SharpKeys? Один из недостатков утилиты SharpKeys — не очень удобный пользовательский интерфейс. В нем отсутствует изображение клавиатуры, как в случае с MapKeyboard. Впрочем, это не вызывает особых трудностей в настройке программы. Для примера переназначим мультимедийную клавишу "E-Mail" (запускает почтовую программу, если та установлена на компьютере) на клавишу "Calculator" (чтобы запускала калькулятор). Кликните по кнопке "Add" в левом нижнем углу программы. Откроется новое окошко. В левой колонке выберите переназначаемую клавишу. В нашем случае — это "App: E-Mail". В правой колонке определите новую функцию для выбранной клавиши. В нашем случае — "App: Calcilator". Кликните "ОК", затем в главном окне программы нажмите кнопку "Write to Registry". Утилита попросит выполнить выход из системы либо перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу. Если с поиском нужных клавиш в представленном списке возникают сложности либо перенастройка не сработала (обычно возникает именно с мультимедийными клавишами), можно пойти другим путем: Нажмите под левой колонкой кнопку "Type Key". Откроется небольшое окошко. Нажмите на клавиатуру клавишу, которую необходимо переназначить. В нашем случае была нажата клавиша "Insert". Кликните "ОК". Далее кликните по кнопке "Type Key" под правой колонкой, затем повторите все действия, но в этот раз нажмите клавишу, которую следует назначить кнопке, выбранной на предыдущем шаге (в нашем случае "Insert"). Нажмите "ОК", затем "Write to Registry". Выйдете и повторно войдите в систему либо перезагрузите компьютер. Кроме того, программа SharpKeys позволяет и вовсе отключить любую клавишу. Многие захотят сделать это по отношению к клавише выключения компьютера (Power), т.к. часто нажимают на нее случайно. Для отключения этой (и любой другой) кнопки, в правой колонке достаточно выбрать вариант "Turn Key Off": А чтобы отменить переназначение клавиш, удалите все или определенную запись в главном окне программы, используя кнопку "Delete" или "Delete All". После чего кликните "Write to Registry" и перезагрузите компьютер.

KeyTweak Еще один аналог двух предыдущих программ. Утилита KeyTweak сочетает в себе функциональные возможности SharpKeys (тем, что способна работать с мультимедийными кнопками и в режиме считывания клавиш при нажатии) и удобный пользовательский интерфейс MapKeyboard (присутствует изображение клавиатуры).

Инструкция по использованию KeyTweak Переназначить клавишу при помощи KeyTweak можно двумя способами — либо воспользовавшись изображением клавиатуры по аналогии с MapKeyboard, либо воспользовавшись режимом считывания кода переназначаемой клавиши, как в случае с SharpKeys. Первый способ: Кликните по изображению переназначаемой клавиши. Тут могут возникнуть сложности, т.к. вместо букв/символов/обозначений на картинке изображены одни числа — это коды клавиш. Но если навести курсор мыши на изображение кнопки, под ним появится реальное значение клавиши. Выберите новую функцию для клавиши в списке "Chose New Remapping", затем нажмите кнопку "Remap Key". В списке "Pending Changes" появится запись о переназначении клавиши. Кликните по кнопке "Apply", чтобы применить настройку. В левом верхнем углу в блоке "Remapped Keys currently in effects" можно просмотреть список всех переназначенных ранее клавиш. Он отобразится даже в случае, если переназначение было выполнено в другой программе. Второй способ: Для примера переназначим мультимедийную клавишу "Play/Pause". Изображения некоторых из них можно увидеть справа от изображения клавиатуры, но мы не будем их использовать. Кликните по кнопке "Full Teach Mode", откроется небольшое окно. Кликните в нем по кнопке "Begin Teach Mode". Нажмите на клавиатуре клавишу, которую следует переназначить, ее код отобразится в блоке "Scancode of Key #1". В нашем случае — это код 57344 (клавиша "Play/Pause"). Сразу же после нажмите на клавишу, которая заменит предыдущую, ее код отобразится в блоке "Scancode of Key #1". У нас это — 57399 (клавиша "Print/Screen/SysRq"). Нажмите кнопку "Remap Key#1 to Key#2". Нажмите "Apply" в главном окне программы для сохранения изменений. Если воспользоваться кнопкой "Half Teach Mode": Нажмите кнопку "Scan Single Key", затем на переназначаемую клавишу. Из выпадающего списка "Destination Key" выберите вновь назначаемую клавишу. Нажмите кнопку "Remap", затем "Apply" в главном окне программы. Для отмены изменений кликните по кнопке "Restore All Defaults" в главном окне KeyTweak.

Key Manager А это уже гораздо более мощная программа , позволяющая не только переназначать клавиши, но и выполнять ряд других связанных с ними функций. К сожалению, Key Manager — не бесплатная программа (стоимость лицензии на момент написания обзора — от 24,97$), и основная причина этого — широкие функциональные возможности. Вот некоторые из них: Переназначение клавиш и кнопок мыши.

Назначение клавишам различных функций — открытие файлов, запуск программ, открытие сайтов в браузере, управление открытыми окнами, вставка заранее заданного текста и т.д.

Назначение комбинации клавиш различных функций (аналогичных предыдущему пункту).

Назначение функций кнопкам мыши с предварительным нажатием любой клавиши или комбинации.

Управление курсором мыши (перемещение в указанную точку, автоматическое нажатие кнопок и т.д.).

Создание собственного контекстного меню в дополнение/взамен имеющемуся меню в Windows или в любой программе.

Создание макросов, т.е. последовательное нажатие любого количества клавиш с возможностью настройки временных задержек между нажатиями и другие возможности.

Пример использования Key Manager Т.к. данный обзор посвящен программам для переназначения клавиш, приведем пример того, как это реализуется в приложении Key Manager: В главном окне программы кликните по элементу "(дважды кликните, чтобы добавить)". Откроется окно настроек. В верхнем левом углу окна кликните по элемент "(кликните, чтобы определить)". Нажмите на клавиатуре клавишу, которую необходимо переназначить (можно и мультмедийную клавишу). Далее для заданной клавиши нужно выбрать действие. Для простого ее переназначения в блоке "Назначить действие" откройте вкладку "Клавиша или кнопка мыши". Новую функцию для клавиши можно задать в блоке "(кликните, чтобы определить)". В этом случае сначала кликните мышью по надписи, а затем нажмите нужную клавишу. А можно воспользоваться выпадающим списком "Клавиша или кнопка мыши", выбрав подходящую функцию для переназначаемой клавиши. В нашем случае переназначается клавиша "Insert" на мультимедийную кнопку "Calculator" (в программе она называется "Программа 2 (Калькулятор)"). Нажмите "ОК" по завершению настроек. Теперь в главном окне программы отобразится только что созданная команда. Утилита Key Manager не вносит никаких изменений в систему, потому она всегда должна находиться в запущенном состоянии. Если требуется отменить переназначение клавиш или любую другую функцию, программу можно поставить на паузу, воспользовавшись соответствующей кнопкой в главном окне: Функционал Key Manager не может не восхищать, однако нет смысла приобретать программу исключительно ради переназначения клавиш, т.к. для этого существуют бесплатные аналоги.

Mkey В завершении приведем пример программы , которая по своим функциональным возможностям близка к Key Manager, но все же не такая продвинутая, зато полностью бесплатная. Утилита Mkey также способна не только переназначать клавиши, но и выполнять другие связанные с клавиатурой и мышью действия: Управление различными мультимедиапроигрывателями: WinAmp, AIMP, KMPlayer, Media Player Classic, Foobar2000 и другими.

Управление параметрами громкости

Открытие папок и файлов, управление открытыми окнами, запуск программ, управление браузером и другие подобные задачи.

Управление мышью с клавиатуры: клии, перемещение курсора, эмуляция работы с колесиком мыши (прокрутка).

Запись и воспроизведение максросов. Кроме прочего, в Mkey можно задать приложения, в которых программа будет автоматически отключаться, а также создать множество профилей с собственным набором функций и затем быстро переключаться между ними.