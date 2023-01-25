Key Manager — программа для автоматизации действий клавиатурой и мышью с возможностью создания и сохранения макросов, новых горячих клавиш. Также приложение позволяет создавать собственные выпадающие/контекстные меню (в дополнение или вместо системного меню), запускать любые программы и открывать файлы, переходить на веб-страницы, управлять окнами и многое другое.

Key Manager — платное программное обеспечение (но можно использовать бесплатно в течение 30 дней). Программа поддерживается 32-х и 64-битными системами Windows 2000 и выше (вплоть до Windows 11), интерфейс выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа Key Manager?

Программа Key Manager позволяет назначить на любую клавишу либо их комбинацию (а также комбинацию — «мышь + клавиши») разнообразные действия, куда относятся:

Вызов всплывающих/контекстных меню

Пользователь может составить собственные всплывающие меню, аналогичные тем, что вызываются в Windows правым кликом по какому-либо объекту. Пунктами этих меню могут являться любые доступные в программе Key Manager команды: вставка текста, последовательное нажатие клавиш, открытие веб-страниц и т.д. Вызов всплывающих меню можно назначить на клавиши и/или мышь. И их может быть множество.

Переназначение клавиш и кнопок мыши

Базовая функция программы Key Manager, позволяющая любой клавише/кнопке мыши назначить действие любой другой клавиши/кнопки мыши или целой комбинации (включая «клавиатура + мышь»).

Автоматизация действий мышью и клавиатурой

В Key Manager имеется возможность записи макросов — последовательно выполняющихся сценариев, состоящих из команд: нажатие/отпускание клавиш и/или кнопок мыши, перемещение курсора мыши в любую точку экрана. Все эти действия можно задать вручную, используя несложный редактор макросов, либо записать их, используя соответствующую функцию.

Блокировка одиночных/комбинаций клавиш, кнопок мыши

Если пользователю требуется заблокировать клавишу/кнопку/комбинацию, это всегда можно сделать при помощи Key Manager. Программу можно настроить таким образом, чтобы блокировка происходила при нажатии заранее заданной комбинации клавиш.

Впечатывание/вставка текста

Утилита Key Manager способна имитировать набор текста пользователем с клавиатуры (функция «Впечатывание») и просто вставлять его (функция «Вставка») в текстовое поле любого отрытого окна. При этом имеется возможность конвертации выделенного текста, например — написание в верхнем/нижнем регистре, со сменой раскладки RU/ENG или ENG/RU. Также предусмотрены различные варианты вставки/впечатывания текста, скопированного в буфер обмена.

Запуск программ, открытие файлов

При помощи Key Manager пользователь сможет назначить на клавиши, кнопки мыши и их комбинации запуск любой установленной на компьютере программы или открытие файла в связанном с ним приложении (т.е. фото — в просмотрщике изображений, видео — в видеоплеере и т.д.). Также можно настроить отображение окна запускаемого приложения в свернутом/ развернутом виде, в фокусе или на заднем плане и т.д.

Открытие веб-страниц

Часто посещаемые сайты при помощи Key Manager могут открываться путем нажатия комбинации клавиш. Программа самостоятельно находит браузер, используемый по умолчанию, и передает в него заранее заданный, скопированный в буфер обмена или выделенный мышью адрес веб-страницы.

Создание писем

Программу Key Manager можно настроить на передачу в любую почтовую программу (например, Outlook или The Bat!) данных адресата, а также текста для темы и тела (сообщения) письма. При необходимости в качестве сообщения всегда можно использовать скопированный или выделенный на экране текст.

Выполнение системных команд

На момент написания обзора программа Key Manager могла управлять активными окнами (сворачивать, разворачивать, изменять размер/местоположение на экране и т.д.), питанием компьютера и монитора, а также системным звуком. Кроме того, утилита способна скрывать активные окна по нажатию определенной комбинации клавиш и затем вновь отображать их.

Прочие функции и особенности Key Manager

Из всего прочего функционала отметим: