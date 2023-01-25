SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Key Manager

Key Manager

Программа для автоматизации действий клавиатурой и мышью и создания горячих клавиш

4,5 (6)
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Актуальная версия 1.15.460
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История изменений

Версия 1.15.460

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Оценки программы

4,5

6 оценок Оценок пока нет

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