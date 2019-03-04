SharpKeys — программа для переназначения клавиш клавиатуры. Утилита абсолютно бесплатная для использования, подходит для компьютеров под управлением Windows XP и выше. Русский язык программой не поддерживается.

Зачем нужна программа SharpKeys?

Программа SharpKeys имеет одно единственное предназначение — ремаппинг клавиатуры (т.е. переназначение клавиш). Если простым языком — утилита способна сделать так, чтобы при нажатии, к примеру, клавиши «Shift» срабатывала функция любой другой клавиши — буква, цифра, спецзнак и т.д.

Приложение SharpKeys может пригодиться в следующих случаях:

Назначение функции нерабочей клавиши любой другой исправной. Т.е. если какая-нибудь кнопка клавиатуры не работает физически (или по другой причине), при помощи SharpKeys ее функцию легко переназначить другой кнопке.

Необходимость замены функции выбранной клавиши. Многие из клавиш вообще никогда не используются рядовыми пользователями компьютера. К ним относятся, например, «Page Up/Down», «Instert», «Home», «Pause Break». При помощи SharpKeys таким клавишам можно присвоить более полезную функцию, чем они имеют.

Необходимость отключения клавиш. И такая функция имеется в SharpKeys. Если какая-либо кнопка по какой-либо причине является для пользователя "лишней", ее можно будет просто выключить. Многим, например, захочется выключить клавишу «Power», т.к. они время от времени нажимают на нее случайно, что приводит нежелательному к выключению компьютера.

Создание удобной раскладки для решения конкретных задач. К примеру, в какой-нибудь игре для выполнения действия нужно нажимать клавишу «L». Чтобы не "тянуться" к ней левой рукой, функцию кнопки «L» можно назначить кнопке «F» или любой другой в левой части клавиатуры.

Отдельно отметим, что программа SharpKeys работает как с обычными, так и с мультимедийными клавишами (вкл./выкл. звука, открытие домашней странице в браузере, калькулятор и т.д.).

Одна из главных особенностей SharpKeys — отсутствие необходимости запуска программы после настройки. Причина этого в том, что утилита не перехватывает нажатия пользователем клавиш, а просто меняет в системном реестре настройки клавиатуры. Таким образом, программу можно закрыть или вообще удалить с компьютера сразу после переназначения с ее помощью клавиш.

В отличие от некоторых аналогов, в SharpKeys переназначаемую клавишу можно не только выбрать из соответствующего списка, но и ввести ее с клавиатуры. Именно эта способность делает возможным переназначать разнообразные нестандартные мультимедийные кнопки, присутствующие в современных «продвинутых» клавиатурах.