SharpKeys — программа для переназначения клавиш клавиатуры. Утилита абсолютно бесплатная для использования, подходит для компьютеров под управлением Windows XP и выше. Русский язык программой не поддерживается.
Зачем нужна программа SharpKeys?
Программа SharpKeys имеет одно единственное предназначение — ремаппинг клавиатуры (т.е. переназначение клавиш). Если простым языком — утилита способна сделать так, чтобы при нажатии, к примеру, клавиши «Shift» срабатывала функция любой другой клавиши — буква, цифра, спецзнак и т.д.
Приложение SharpKeys может пригодиться в следующих случаях:
- Назначение функции нерабочей клавиши любой другой исправной. Т.е. если какая-нибудь кнопка клавиатуры не работает физически (или по другой причине), при помощи SharpKeys ее функцию легко переназначить другой кнопке.
- Необходимость замены функции выбранной клавиши. Многие из клавиш вообще никогда не используются рядовыми пользователями компьютера. К ним относятся, например, «Page Up/Down», «Instert», «Home», «Pause Break». При помощи SharpKeys таким клавишам можно присвоить более полезную функцию, чем они имеют.
- Необходимость отключения клавиш. И такая функция имеется в SharpKeys. Если какая-либо кнопка по какой-либо причине является для пользователя "лишней", ее можно будет просто выключить. Многим, например, захочется выключить клавишу «Power», т.к. они время от времени нажимают на нее случайно, что приводит нежелательному к выключению компьютера.
- Создание удобной раскладки для решения конкретных задач. К примеру, в какой-нибудь игре для выполнения действия нужно нажимать клавишу «L». Чтобы не "тянуться" к ней левой рукой, функцию кнопки «L» можно назначить кнопке «F» или любой другой в левой части клавиатуры.
Отдельно отметим, что программа SharpKeys работает как с обычными, так и с мультимедийными клавишами (вкл./выкл. звука, открытие домашней странице в браузере, калькулятор и т.д.).
Одна из главных особенностей SharpKeys — отсутствие необходимости запуска программы после настройки. Причина этого в том, что утилита не перехватывает нажатия пользователем клавиш, а просто меняет в системном реестре настройки клавиатуры. Таким образом, программу можно закрыть или вообще удалить с компьютера сразу после переназначения с ее помощью клавиш.
В отличие от некоторых аналогов, в SharpKeys переназначаемую клавишу можно не только выбрать из соответствующего списка, но и ввести ее с клавиатуры. Именно эта способность делает возможным переназначать разнообразные нестандартные мультимедийные кнопки, присутствующие в современных «продвинутых» клавиатурах.