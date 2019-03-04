SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
SharpKeys

SharpKeys

Программа для переназначения клавиш клавиатур

3,0 (2)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 3.9.4
Скачать 24 KB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 3.9.4

Полезные статьи

Программы для переназначения клавиш клавиатуры
Программы для переназначения клавиш клавиатуры

Оценки программы

3,0

2 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о SharpKeys