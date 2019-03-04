KeyTweak — программа для переназначения клавиш клавиатуры. Приложение полностью бесплатно для использования, подходит для операционных систем Windows 2000 — 10 (32 и 64 бит), перевод на русский язык не предусмотрен.

Зачем нужна программа KeyTweak?

Программа KeyTweak предназначена для решения одной единственной задачи — назначение выбранной клавише функции любой другой клавиши (включая мультимедиа-кнопки). Другими словами — утилита служит для переназначения (ремаппинга) клавиш современных клавиатур. В основном такая необходимость у пользователей ПК возникает в двух случаях — восстановление функциональности клавиши, физически вышедшей из строя, а также "перенос" определенных кнопок поближе к левой части клавиатуры (больше всего это в интересах геймеров).

Особенностью программы KeyTweak является то, что она не требует находиться в запущенном состоянии. На самом деле, утилита просто редактирует системные настройки, связанные с клавиатурой. Т.е. после окончания процесса ремаппинга программу и вовсе можно удалить — внесенные ей изменения будут оставаться активными в любом случае.

Как пользоваться KeyTweak?

Ввиду отсутствия русского языка некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями использования программы KeyTweak. Но на самом деле все очень легко (для наглядности на данной странице мы привели графические инструкции по настройке KeyTweak):

Выберите переназначаемую клавишу, используя изображение клавиатуры в основном окне программы. Т.к. программа KeyTweak поддерживает мультимедиа-клавиатуры, в качестве переназначаемой клавиши можно выбрать любую мультимедийную кнопку, воспользовавшись блоком «Specialty Buttons» в правой части окна. Выберите в списке «Choose New Remapping» новую функцию для переназначаемой клавиши. Кликните по кнопке «Remap Key». И последнее — кликните по кнопке «Apply».

Для применения изменений компьютер нужно перезагрузить (можно также выйти из учетной записи и зайти обратно).

отсутствует изображение переназначаемой клавиши

Изображения (иконки) всевозможных клавиш мультимедиа-клавиатуры могут отсутствовать в программе KeyTweak. Для таких случаев разработчики предусмотрели функцию перехвата нажатий кнопок — «Teach Mode»:

Откройте меню «Teach Mode» в верхней части окна программы и запустите функцию «Full Teach Mode». Нажмите в новом окошке кнопку «Begin Teach Mode». Не совершая никаких других действий, нажмите клавишу, которую требуется переназначить (ее код отобразится в блоке «Scancode of Key #1»). Сразу же после — нажмите клавишу, которая заменит собой предыдущую (код отобразится в блоке «Scancode of Key #2»). Нажмите кнопку «Remap Key #1 to Key#2».

Нажмите кнопку «Apply» в основном окне программы и перезагрузите компьютер.