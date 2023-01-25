TinyTask — программа для создания макросов на клавиатуру и мышь с целью автоматизации рутинных действий за компьютером. Это бесплатная утилита, не требующая установки. Программа предназначена для компьютеров под управлением ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа TinyTask?

Программа TinyTask предназначена для автоматизации действий с клавиатурой и/или мышью — нажатие клавиш, клики и перемещение указателя путем предварительной записи этих действий. Утилиту можно применять для выполнения самых различных рутинных задач, например — переходы по ссылкам и заполнение веб-форм в браузере, быстрое создание большого количества файлов и папок, поиск и замена заранее заданного текста и т.д. Программа TinyTask также отлично подходит для автоматизации однотипных действий в компьютерных играх, требующих, например, последовательное нажатие клавиш и/или кликов в определенных точках экрана. Кроме того, геймеры могут использовать TinyTask в качестве автокликера для совершения до 100 кликов правой и/или левой кнопками мышки в секунду.

По словам автора, утилита не полностью поддерживает запись и воспроизведение кликов и прокрутки колесиком мыши (все зависит от модели устройства, версии ОС, драйвера).

От себя добавим, что в ходе проверки возможностей TinyTask было выявлено, что приложение не способно записывать нажатия мультимедийных клавиш и кнопок у клавиатур и мышек. Однако практически любые действия, совершаемые пользователем, как при помощи колесика мыши, так и при помощи мультимедийных клавиш/кнопок, могут быть выполнены и без их использования, хотя на это и потребуется чуть больше времени.

Функции программы TinyTask

Основная функция программы TinyTask — запись и последующее воспроизведение действий с клавиатурой и мышью заданное количество раз либо бесконечно (до отмены выполнения макроса пользователем). А основное преимущество утилиты — это ее способность компилировать исполнимые EXE-файлы, при запуске которых компьютером будут выполнены ранее записанные действия с устройствами ввода. Такой файл можно, например, отправить другу с целью розыгрыша. Насколько злой будет шутка — решать создателю макроса (при желании с компьютера друга можно удалить вообще всю информацию или даже вывести из строя операционную систему). Сохраняя макросы в виде EXE-файлов, отпадает необходимость в запуске программы и загрузке в нее файла-скрипта.

Прочие функции и особенности TinyTask:

Возможность запуска функции записи и воспроизведения макросов как при помощи кнопок в интерфейсе программы, так и при помощи горячих клавиш.

Возможность ручной установки скорости воспроизведения макросов — вплоть до стократного ее увеличения (от первоначальной скорости нажатия клавиш, кликов мышью, перемещения курсора).

Возможность ручной установки количества повторений воспроизведения сценария — вплоть до бесконечного выполнения.

Низкое время отклика при минимальном потреблении ресурсов компьютера. По словам автора, пользователь не заметит зависаний других — даже самых ресурсоемких — запущенных приложений во время выполнения макроса.

Как пользоваться программой TinyTask

Утилита TinyTask очень проста в использовании:

Для старта записи макроса нужно нажать кнопку Rec или использовать комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Alt + R (можно изменить, выбрав в меню Prefs > Recording Hotkey один из 3-х других вариантов).

или использовать комбинацию клавиш (можно изменить, выбрав в меню > один из 3-х других вариантов). Выполняем требуемые действия с мышью и/или клавиатурой.

Для остановки записи макроса нужно вновь кликнув по кнопке Rec (в процессе записи она окрашивается в красный цвет) либо использовать ту же комбинацию клавиш, что используется для запуска функции записи.

(в процессе записи она окрашивается в красный цвет) либо использовать ту же комбинацию клавиш, что используется для запуска функции записи. Для незамедлительного воспроизведения макроса (без сохранения) нужно нажать кнопку Play или использовать комбинацию Ctrl + Shift + Alt + P (можно изменить в меню Prefs > Playback Hotkey ).

или использовать комбинацию (можно изменить в меню > ). Для сохранения макроса можно воспользоваться кнопкой Save или .exe : в первом случае скрипт сохраняется в виде файла с расширением .rec , во втором случае — в виде исполнимого EXE-файла.

или : в первом случае скрипт сохраняется в виде файла с расширением , во втором случае — в виде исполнимого EXE-файла. Если сохранить макрос в виде REC-файла, его затем можно будет загрузить в программу, используя кнопку Open.

Сохранив макрос в виде исполнимого макроса, запускать программу TinyTask для его выполнения не потребуется.