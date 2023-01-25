SoftSalad СОФТСАЛАТ
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TinyTask

TinyTask

Программа для создания макросов на клавиатуру и мышь

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Актуальная версия 1.77
Скачать 36 KB
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История изменений

Версия 1.77

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