В данном списке представлены программы для замены TinyTask. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TinyTask, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены TinyTask.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TinyTask, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены TinyTask. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TinyTask, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 1.3.5
Программа для создания макросов для мыши/клавиатуры и переназначения клавиш
Версия V2025.0106
Программа для создания макросов для клавиатур Bloody/A4Tech
Версия 2.0.19
Программа для создания макросов управления системой Windows
Версия 1.15.460
Программа для автоматизации действий клавиатурой и мышью и создания горячих клавиш
Версия 2.0.7.6
Программа-автокликер для автоматизации действий мыши и клавиатуры
Версия 4.13.014
Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши