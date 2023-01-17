DFX Audio Enhancer — приложение для улучшения качества звука. Программа работает с популярными проигрывателями музыки и видео файлов: AIMP, Winamp, Media Player Classic, iTunes и т.д. Улучшение звука происходит за счет совершенствования частот.
Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows на 32 и 64 бит (начиная с WIndows XP). Интерфейс приложения — английский, без официальной поддержки русской версии.
Внимание! Программа DFX Audio Enhancer больше не поддерживается. Разработчик предлагает пользоваться новым бесплатным софтом — FxSound Enhancer (последнюю версию можно скачать здесь).
Платная премиум-версия DFX Audio Enhancer
Чтобы начать пользоваться всеми возможностями DFX Audio Enhancer, необходимо приобрести лицензию. Стоимость Premium-версии программы — 50 долларов.
Основные преимущества Premium-версии DFX Audio Enhancer:
- Высокое качество звучания.
- Возможность полной настройки эффектов.
- Пожизненный доступ. Все последующие обновления пользователи получают бесплатно.
- Открывается возможность настройки и сохранения собственных пресетов.
При покупке лицензии можно пользоваться утилитой только на одном устройстве. Для работы на нескольких компьютерах необходимо покупать несколько Premium-версий ПО.
Как пользоваться DFX Audio Enhancer?
После запуска приложения откроется небольшое окно для регулирования звука. В левой части интерфейса расположены ползунки для настройки «Fidelity», «Ambience», «3D Surround», «Dynamic Boost», «Hyperbass».
Для изменения этих параметров необходимо крутить ползунок влево или вправо. Текущие установки отображаются в цифрах справа от ползунка. При необходимости пользователи могут отключить любой эффект. Для этого нужно нажать на кнопку включения и отключения слева от ползунка.
В правой части интерфейса расположены следующие функции:
- Этот инструмент позволяет настраивать эквалайзер.Зеленая кнопка в нижней части окна позволяет отключить эквалайзер. Кнопка «Reset» используется для сброса изменений.
- Music Type. Этот инструмент отвечает за улучшения качества звука. На выбор доступно три варианта: Music Type I, Music Type II и Speech (используется во время общения в голосовых мессенджерах).
- Выбор устройства воспроизведения. Speaker — колонки; Head-phones — наушники.
На нижней панели инструментов расположен раздел «Presets». Здесь пользователи могут выбрать готовые шаблоны для автоматической настройки звука: Extra Bass, Mega Bass, Classic Rock и т.д. Каждый из этих пресетов регулирует отдельные параметры звука: бассы, низкие и высокие частоты и т.д.
В разделе «Skins» можно изменить внешний вид интерфейса DFX Audio Enhancer.
Преимущества и недостатки DFX Audio Enhancer
Преимущества:
- большой выбор готовых пресетов для настройки звука;
- возможность смены оформления интерфейса;
- работа со всеми популярными проигрывателями аудио и видео файлов;
- возможность смены режимов воспроизведения.
Недостатки:
- при работе на Windows XP утилита вылетает во время настройки эквалайзера.