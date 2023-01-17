DFX Audio Enhancer — приложение для улучшения качества звука. Программа работает с популярными проигрывателями музыки и видео файлов: AIMP, Winamp, Media Player Classic, iTunes и т.д. Улучшение звука происходит за счет совершенствования частот.

Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows на 32 и 64 бит (начиная с WIndows XP). Интерфейс приложения — английский, без официальной поддержки русской версии.

Внимание! Программа DFX Audio Enhancer больше не поддерживается. Разработчик предлагает пользоваться новым бесплатным софтом — FxSound Enhancer (последнюю версию можно скачать здесь).

Платная премиум-версия DFX Audio Enhancer

Чтобы начать пользоваться всеми возможностями DFX Audio Enhancer, необходимо приобрести лицензию. Стоимость Premium-версии программы — 50 долларов.

Основные преимущества Premium-версии DFX Audio Enhancer:

Высокое качество звучания. Возможность полной настройки эффектов. Пожизненный доступ. Все последующие обновления пользователи получают бесплатно. Открывается возможность настройки и сохранения собственных пресетов.

При покупке лицензии можно пользоваться утилитой только на одном устройстве. Для работы на нескольких компьютерах необходимо покупать несколько Premium-версий ПО.

Как пользоваться DFX Audio Enhancer?

После запуска приложения откроется небольшое окно для регулирования звука. В левой части интерфейса расположены ползунки для настройки «Fidelity», «Ambience», «3D Surround», «Dynamic Boost», «Hyperbass».

Для изменения этих параметров необходимо крутить ползунок влево или вправо. Текущие установки отображаются в цифрах справа от ползунка. При необходимости пользователи могут отключить любой эффект. Для этого нужно нажать на кнопку включения и отключения слева от ползунка.

В правой части интерфейса расположены следующие функции:

Этот инструмент позволяет настраивать эквалайзер.Зеленая кнопка в нижней части окна позволяет отключить эквалайзер. Кнопка «Reset» используется для сброса изменений. Music Type. Этот инструмент отвечает за улучшения качества звука. На выбор доступно три варианта: Music Type I, Music Type II и Speech (используется во время общения в голосовых мессенджерах). Выбор устройства воспроизведения. Speaker — колонки; Head-phones — наушники.

На нижней панели инструментов расположен раздел «Presets». Здесь пользователи могут выбрать готовые шаблоны для автоматической настройки звука: Extra Bass, Mega Bass, Classic Rock и т.д. Каждый из этих пресетов регулирует отдельные параметры звука: бассы, низкие и высокие частоты и т.д.

В разделе «Skins» можно изменить внешний вид интерфейса DFX Audio Enhancer.

Преимущества и недостатки DFX Audio Enhancer

Преимущества:

большой выбор готовых пресетов для настройки звука;

возможность смены оформления интерфейса;

работа со всеми популярными проигрывателями аудио и видео файлов;

возможность смены режимов воспроизведения.

Недостатки: