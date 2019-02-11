Программы для настройки наушников

Чтобы настроить наушники на компьютере, можно улучшить качество звучания, усилить басы, понизить частоты. Для этого используются специальные программы, которые позволяют изменить стандартные параметры звучания наушников.

DFX Audio Enhancer DFX Audio Enhancer — программа для работы со звуком: улучшение качества звучания, усиление громкости, создание объемного 3D-звука. В приложении есть встроенные шаблоны для быстрой настройки звука. Поддерживаются все популярные приложения, браузеры и мультимедийные проигрыватели. Утилита совместима с Windows (32 и 64 бит), но интерфейс здесь англоязычный. Программа полностью бесплатная. После запуска утилиты откроется главное, в котором выполняется настройка звука. В левой части интерфейса расположены ползунки, которые регулировать следующие параметры: усиление басов, эффект объемного 3D-звука, динамическое улучшение и т.д. Первый доступный инструмент для настройки звука наушников в правой части интерфейса — эквалайзер. Здесь пользователи могут регулировать различные частоты. Изменение этих параметров поможет улучшить качество звучания. При необходимости можно отключить эквалайзер. Для этого следует переключить ползунок "ON" на "OFF". Кнопка "RESET" позволяет сбросить все внесенные изменения в эквалайзер. Следующий доступный инструмент, расположенный в правой части интерфейса утилиты DFX Audio Enhancer — выбор типа воспроизведения музыки. Всего доступно три варианта настроек: Music — Type I, Music — Type II и Speech. Последний пункт настроек — выбор устройства для воспроизведения: колонки или наушники. В разделе "PRESETS" пользователи могут выбрать уже готовые настройки для воспроизведения звука. Шаблоны, доступные в списке приложения DFX Audio Enhancer, разделены по жанрам. Преимущества DFX Audio Enhancer: простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения;

готовые шаблоны для настройки звука;

встроенный эквалайзер. Недостатки: нет поддержки русского языка. Скачать DFX Audio Enhancer

Razer Surround Программа Razer Surround делает виртуальную среду объемного звука. С помощью приложения можно достичь объемного звучания в любых наушниках. В приложении есть дополнительные функции для улучшения качества звука и встроенный эквалайзер. Программа работает на Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения приложения Razer Surround — условно-бесплатная. Полная версия стоит 20 долларов, но можно загрузить бесплатную пробную версию с ограниченным функционалом. Преимущества лицензионной Pro-версии: Инструменты для улучшения звука. Доступ к индивидуальной калибровке. Синхронизация всех настроек с облаком. После запуска приложения откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Объемный". Здесь пользователи могут включить демонстрацию объемного звука наушников. Следующий раздел — "Настройки". Здесь выполняются базовые настройки устройств для воспроизведения. Пользователи могут включить или отключить функцию объемного звука "Razer Surround". Также здесь можно выбрать интерфейс воспроизведения аудио: колонки или наушники. При необходимости можно получать уведомления о включении или отключении объемного звука. Главный инструмент этого раздела — автоматическая калибровка звука: программа сама подбирает лучшие настройки звучания. Функция доступна только в Pro-версии. "Улучшения". Этот раздел используется для улучшения звука наушников: оптимизация стерео, усиление и регулирование басов, нормализация звука, настройка четкости речи. "Эквалайзер". Раздел, в котором пользователи программы Razer Surround могут регулировать различные частоты для улучшения качества звучания. Преимущества Razer Surround: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

инструменты для улучшения звука;

автоматическая калибровка наушников. Недостатки: нет готовых шаблонов для настройки звука наушников. Скачать Razer Surround

FxSound Enhancer FxSound Enhancer — программа для настройка звука наушников и колонок. С помощью утилиты можно усилить громкость, улучшить качество звучания и настроить эквалайзер. Доступны готовые шаблоны, которые используется для автоматической настройки звука. Приложение совместимо Windows (32 и 64 бит), но интерфейс представлен на английском языке. Программа FxSound Enhancer условно-бесплатная. Полная версия стоит 50 долларов, но можно скачать бесплатную пробную версию на 7 дней. Преимущества полной версии утилиты: Возможность настройки готовых шаблонов. Полностью регулируемые эффекты. Эквалайзер студийного качества. Пожизненный доступ ко всем обновлениям. Чтобы начать настройку звука наушников, необходимо запустить утилиту и перейти в раздел "Effects". Здесь пользователи могут настроить различные параметры, для улучшения качества звучания: точность, объемный звук, басы и т.д. Кнопка "Reset" позволяет сбросить все измененные параметры и вернуть базовые настройки утилиты FxSound Enhancer. Следующий доступный раздел — "EQ". Здесь расположен эквалайзер. Пользователи могут регулировать различные частоты для улучшения звука в наушниках. При необходимости можно сбросить все параметры. Для этого следует нажать кнопку "Reset". В каждом разделе приложение есть кнопка "Power". Она отвечает за включение и отключение программы. Если отключить утилиту, то все внесенные настройки по улучшению звука будут отменены. В верхней части интерфейса доступен раздел "Presets". Здесь расположены готовые шаблоны, которые используются для улучшения звука. Все доступные шаблоны разделены по жанрам музыки: pop, rock, rap, dance. Преимущества FxSound Enhancer: удобный интерфейс;

большой набор инструментов для регулирования звука;

готовые шаблоны для настройки наушников. Недостатки: отсутствует официальная поддержка русского языка. Скачать FxSound Enhancer

ViPER4Windows ViPER4Windows — полезная утилита для настройки звука. С помощью приложения пользователи могут улучшить качество звучания наушников и колонок: усилить басы, громкость, выправить звук. В программе есть встроенный компрессор и конвольвер. Поддерживается функция импорта и экспорта готовых конфигураций. Утилита ViPER4Windows полностью бесплатная и работает на Windows (32 и 64 бит), но интерфейс англоязычный. После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для настройки звука. В левой части интерфейса находятся режимы воспроизведения: музыка, фильмы и фристайл. При необходимости пользователи могут загрузить другие шаблоны. Для этого следует нажать кнопку "Load preset". Инструменты "Pre-Volume" и "Post-Volume" используются для настройки громкости. Изменение этих параметров выполняется в db. "Pre-Volume" используется до обработки звука, "Post-Volume" — после обработки. В разделе "Surround" пользователи могут включить симуляцию объемного звука в наушниках. На выбор доступно несколько режимов воспроизведения: маленькая комната, большая комната, средняя комната. Каждый из доступных параметров воспроизводит звук, аналогичный перечисленным помещениям. "ViPER XBass" отвечает за настройку басов, "XClarity" используется для конфигурации чистоты звучания. В разделе "Reverberation" пользователи могут настроить эффект эхо. Здесь можно выбрать размер комнаты, плотность, затухание и т.д. Преимущества ViPER4Windows: простой и удобный интерфейс;

большое количество инструментов для настройки качества звучания наушников;

готовы шаблоны для установки параметров звука. Недостатки: нет русской версии. Скачать ViPER4Windows