Одно из самых громких имен в области мультимедиа — Winamp. Эта программа долгое время держала планку и устанавливала стандарты в области воспроизведения мультимедийных файлов. Сначала Winamp перестал поддерживаться разработчиками, но затем программу снова стали обновлять.

Плеер отлично справляется со всеми своими задачами и может составить конкуренцию лидерам индустрии. Winamp рабоатет на всех актуальных версиях Windows (32 и 64 бит) + есть приложение для смартфонов на Android и iOS.

Преимущества плеера Winamp

Легкая и быстрая установка. Во время установки можно настроить все возможности программы, ассоциацию файлов, выбор дополнительных компонентов.

Настраиваемый и простой в использовании интерфейс. Удобное и логичное расположение кнопок, список мультимедийных файлов в отдельном окне, поддержка скинов, цветовых схем и персонализациизации.

Воспроизведение музыки и радио. Winamp проигрывает большинство форматов файлов, обеспечивает доступ к коллекции радиостанций Shoutcast.

Видео и аудио эффекты. В программе доступны аудио и видео настройки, эквалайзер, более 100 визуализаций и удобный редактор списка воспроизведения

Запись музыки на диски. Помимо возможностей мультимедиа плеера, Winamp может записать аудио файлы на CD диски и может извлекать аудио из дисков в различных форматах.

Winamp проигрывает аудио с подключенных устройств.

Winamp — до сих пор один из самых популярных плееров для Windows.