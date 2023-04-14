AIMP — программа для воспроизведения аудиофайлов, а также аудиодорожек из видеофайлов поддерживаемых форматов и интернет-радио (потоковое аудио). Это полностью бесплатный аудиопроигрыватель для операционных систем Windows 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит) + есть версия для смартфонов на Android. Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Программа для прослушивания аудио AIMP

Аудиопроигрыватель AIMP ценится, в первую очередь, за поддержку большого количества форматов аудио — их несколько десятков. Более того, пользователь может расширить количество поддерживаемых форматов, установив соответствующие плагины/расширения.

Также AIMP способен воспроизводить аудиодорожки из видеофайлов, что делает возможным, к примеру, прослушивание музыки из видеоклипов. Пользователь даже может создавать плейлисты, состоящие как из аудиокомпозиций, так и из видеофайлов — плеер "не будет задавать никаких вопросов".

Дополнительным преимуществом аудиопроигрывателя AIMP является поддержка интернет-радио, т.е. потокового аудио, транслируемого в режиме реального времени через сеть. И все, что требуется от пользователя для прослушивания радиостанций — добавить ссылку в программу (можно даже просто перетащить ее мышкой из браузера). В AIMP можно добавлять не только отдельные радиостанции, но и целые плейлисты в различных популярных форматах, как «.m3u». Причем плейлист не обязательно должен храниться на компьютере — можно просто указать ссылку на него (речь идет о т.н. «самообновляемых плейлистах»).

Функции программы AIMP

Помимо воспроизведения аудио, проигрыватель AIMP обладает рядом удобных для пользователя функций, куда относятся:

Возможность наложения на воспроизводимое аудио различных звуковых эффектов, как, например, «Эхо», «Хорус» или «Реверберация». Также возможно изменение скорости воспроизведения файлов, изменения темпа и тональности аудио.

Встроенный 20-полосный эквалайзер с множеством пресетов (можно создавать и сохранять вручную).

Три режима изменения громкости — плавный, логарифмический и тонкомпенсирующий. Две функции нормализации звука — по амплитуде и «Replay Gain». А также автоматическая функция удаления тишины — сигнала, уровень которого ниже установленного пользователем значения (по умолчанию — ниже -60 дБ).

Возможность расширения функциональности аудиоплеера AIMP путем импорта плагинов. К ним относятся декодеры (расширяют список поддерживаемых форматов файлов), функциональные плагины (добавляют новые функции в плеер как, например, проведение спектрального анализа аудиофайлов), визуализаторы аудиосигнала и другие разновидности. Плагины можно скачать с официального сайта AIMP или из других источников.

Возможность записи в файл воспроизводимой в данный момент композиции, в т.ч. интернет-радио или потокового аудио.

Ведение фонотеки с возможностью заполнения и редактирования всех существующих на данный момент мета-тегов у аудиокомпозиций, проставления оценок, присваивания им индивидуальных обложек (помимо той, что присваивается альбому в целом) и т.д. Также возможно создание собственных мета-тегов внутри фонотеки (они не записываются в сам файл).

Гибкая система группировки аудиокомпозиций по мета-тегам и создаваемым пользователем полям с возможностью выборки (фильтрации) аудиофайлов по значениям, присвоенным этим полям.

Возможность добавления множества плейлистов одновременно и быстрого переключения между ними. При перетаскивании папки с аудиофайлами в программу она автоматически становится плейлистом, который можно сохранить в файл. Пользователь может по-разному настроить текстовое отображение треков в плейлистах (например, к названиям композиций можно добавлять значения любых мета-тегов или созданных пользователем мета-тегов из фонотеки).

Возможность управления плеером посредством горячих клавиш, создаваемых пользователем. Также возможно и удаленное управление через Andriod и iOS-гаджеты, для чего требуется установка соответствующего плагина и приложения на смартфон.

Наличие менеджера задач, который позволяет автоматизировать работу плеера AIMP. Например, программу можно использовать в качестве будильника (воспроизведение музыки в заданное время) или средства записи радиотрансляций (запись начинается и заканчивается в указанное время).

Все это — неполный список функциональных возможностей плеера AIMP.