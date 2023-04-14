SoftSalad СОФТСАЛАТ
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AIMP

AIMP

Программа для воспроизведения аудиофайлов

3,2 (12)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.40.2727
Скачать 21 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 5.40.2727

  • Обновлён список источников текстов песен в плагине WebLyrics.
  • Исправлена работа VST-плагинов: некоторые из них игнорировали изменение частоты дискретизации.
  • Исправлены проблемы, выявленные по отчётам о сбоях.

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Оценки программы

3,2

12 оценок Оценок пока нет

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