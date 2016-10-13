SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WinDirStat

В данном списке представлены программы для замены WinDirStat. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinDirStat, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
WizTree
WizTree

Версия 4.33

Программа для анализа занятого дискового пространства

Оценок пока нет
TreeSize
TreeSize

Версия 4.8.1

Программа для анализа дискового пространства

Оценок пока нет
SpaceSniffer
SpaceSniffer

Версия 2.2.0.27

Программа для анализа занятого дискового пространства

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Files Inspector
Files Inspector

Версия 4.55

Программа для анализа хранящихся на компьютере данных

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
DiskCheckup
DiskCheckup

Версия 3.6

Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
Disk Usage Analyzer
Disk Usage Analyzer

Версия 2.2.1

Программа для контроля использования накопителей

Оценок пока нет
Folder Size
Folder Size

Версия 5.3.0.2

Программа для анализа занятого дискового пространства

Оценок пока нет
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
SequoiaView

Версия 1.3

Русификация очень полезной программы Sequoia

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