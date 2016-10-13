В данном списке представлены программы для замены WinDirStat. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinDirStat, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены WinDirStat.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinDirStat, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены WinDirStat. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinDirStat, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 4.33
Программа для анализа занятого дискового пространства
Версия 4.8.1
Программа для анализа дискового пространства
Версия 2.2.0.27
Программа для анализа занятого дискового пространства
Версия 4.55
Программа для анализа хранящихся на компьютере данных
Версия 3.6
Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков
Версия 2.2.1
Программа для контроля использования накопителей
Версия 5.3.0.2
Программа для анализа занятого дискового пространства
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 1.3
Русификация очень полезной программы Sequoia