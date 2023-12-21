Disk Usage Analyzer — программа, позволяющая контролировать использование накопителей и доступность дискового пространства. Доступна по бесплатной лицензии с открытым исходным кодом.

Особенности программы Disk Usage Analyzer

Утилита наглядно выводит графическое информацию об использовании дисков. Показывает объем папок и количество содержащихся в них файлов.

Disk Usage Analyzer способен полностью просканировать файловую систему. Не исключая любые папки, домашние страницы или удаленные каталоги (при помощи других инструментов). Также в интерфейсе программы можно вручную удалять директории или файлы.

Информация может быть выведена на экран в формате круговой диаграммы или древовидной карты – прямоугольными блоками. Основные возможности:

Проверка размера папок.

Отчет о том, сколько пространства осталось на диске.

Сканирование дисков, накопителей, учетных записей в интернете.

Легкое определение директорий, которые занимают больше всего пространства.

Есть возможность выбрать, какие папки или файлы будут игнорироваться в процессе сканирования.

Есть несколько вариантов управления горячими клавишами.

Как пользоваться программой Disk Usage Analyzer?

Первое, для чего нужен Disk Usage Analyzer – поиск чрезмерно больших файлов. Программа проанализирует дисковое пространство и выдаст наглядный результат. Для этого нужно запустить Baobab. Интерфейс выглядит следующим образом:

Нужно нажать на кнопку «Выбрать», которая находится в левом верхнем углу окна. В контекстном меню предстоит указать целевую директорию для анализа. Это может быть любой диск или папка на компьютере.

Потом можно приступить к самому анализу. Нужно нажать кнопку «Старт анализа», которая находится рядом с «Выбрать». В строке серым подсвечено, какая директория будет проанализирована. В примере – это диск С.

Время, требуемое для анализа, зависит от размера выбранной директории. В среднем процесс занимает от 5 до 20 минут. Результат анализа выглядит следующим образом: