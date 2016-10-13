SequoiaView – программа для просмотра всех доступных на жестком диске папок и файлов.

Визуально они показываются на экране в виде прямоугольников различного размера и цвета. Такой интерфейс позволяет увидеть, какие файлы нуждаются в переносе или удалении. Отличительной особенностью программы является метод распределения, при котором папки располагаются по всему экрану и не требуют «прокручивания», как это бывает при показе стандартных файлов.

В SequoiaView встроен анализатор, который производит анализ системы и обнаруживает уязвимые или поврежденные файлы.