WizTree — программа для анализа дискового пространства любых подключенных к компьютеру накопителей данных (жесткие диски, SSD-накопители, USB-флешки). Это бесплатное приложение для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа WizTree?

WizTree — быстродействующий инструмент для анализа дискового пространства накопителей данных. Он сканирует диски и показывает, какие файлы и папки занимают больше всего места. Вся файловая система диска отображается визуально, что упрощает поиск больших файлов и папок. Программа помогает быстро найти и удалить ненужные файлы, занимающие значительный объем дискового пространства.

Высокая скорость сканирования накопителей, отформатированных в NTFS (большинство современных накопителей используют этот формат), обеспечивается за счет того, что WizTree считывает главную файловую таблицу (Master File Table или MFT) напрямую с устройства. MFT — это специальный скрытый файл, используемый в файловых системах NTFS для отслеживания всех файлов и папок на носителе. Сканирование файлов осуществляется в обход операционной системы, что и обеспечивает огромный прирост производительности.

WizTree также может сканировать накопителя с файловыми системами, отличными от NTFS, а также сетевые диски, USB-накопители и отдельные каталоги.

Функции программы WizTree

Отметим следующие особенности и функциональные возможности программы WizTree: