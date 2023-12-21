SoftSalad СОФТСАЛАТ
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WizTree

WizTree

Программа для анализа занятого дискового пространства

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Актуальная версия 4.33
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Скриншоты

История изменений

Версия 4.33

  • Улучшен импорт и экспорт CSV-файлов, созданных в WizTreeMac, включая корректную обработку кавычек в именах файлов и корневой папки «/».
  • На стартовом экране теперь отображаются сообщение о готовности к сканированию, краткая подсказка и сведения о лицензии.
  • Обновлены отсутствующие элементы переводов для всех языков.
  • Исправлена работа Copy и Cut в текстовом поле при переименовании файла.

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