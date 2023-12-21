WizTree — программа для анализа дискового пространства любых подключенных к компьютеру накопителей данных (жесткие диски, SSD-накопители, USB-флешки). Это бесплатное приложение для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа WizTree?
WizTree — быстродействующий инструмент для анализа дискового пространства накопителей данных. Он сканирует диски и показывает, какие файлы и папки занимают больше всего места. Вся файловая система диска отображается визуально, что упрощает поиск больших файлов и папок. Программа помогает быстро найти и удалить ненужные файлы, занимающие значительный объем дискового пространства.
Высокая скорость сканирования накопителей, отформатированных в NTFS (большинство современных накопителей используют этот формат), обеспечивается за счет того, что WizTree считывает главную файловую таблицу (Master File Table или MFT) напрямую с устройства. MFT — это специальный скрытый файл, используемый в файловых системах NTFS для отслеживания всех файлов и папок на носителе. Сканирование файлов осуществляется в обход операционной системы, что и обеспечивает огромный прирост производительности.
WizTree также может сканировать накопителя с файловыми системами, отличными от NTFS, а также сетевые диски, USB-накопители и отдельные каталоги.
Функции программы WizTree
Отметим следующие особенности и функциональные возможности программы WizTree:
- Анализ дискового пространства. Программа позволяет пользователю быстро определять, какие именно объекты занимают место на выбранном накопителе данных, а при необходимости – удалять файлы и папки, чтобы освободить дисковое пространство.
- Высокая производительность. Программа WizTree считывает главную таблицу файлов (MFT) непосредственно с дисков, отформатированных с использованием файловой системы NTFS.
- Поддержка различных файловых систем. Утилита WizTree может сканировать все типы жестких и SSD-дисков, отформатированных с использованием поддерживаемых системами Windows файловых систем (NTFS, FAT, FAT32 и др.). Кроме того, программа способна анализировать дисковое пространство на MTP/PTP-устройствах, таких как, например, смартфоны и цифровые камеры, подключенные через USB.
- Генерация визуальной древовидной карты. Отображает все файлы и папки визуально в зависимости от их размера. Это позволяет с первого взгляда обнаруживать файлы большого размера или большие коллекции файлов меньшего размера.
- Поиск самых больших файлов. В режиме просмотра файлов списком перечислены отдельные файлы и папки на диске в порядке их размера.
- Поиск файлов по имени. Программа WizTree позволяет быстро находить файлы по имени или типу с помощью поискового фильтра. Также поддерживается поиск с использованием подстановочных знаков (например, *.exe).
- Экспорт файлов и данных MFT. Всю или выбранную информацию о файле можно экспортировать в файл типа CSV (значения, разделенные запятыми) или скопировать в буфер обмена. Данные MFT можно распаковать и сохранить в виде файла.
- Импорт файлов и данных MFT. Экспортированные файлы CSV и данные MFT можно импортировать обратно в WizTree для просмотра. Отлично подходит для отслеживания изменений файловой системы с течением времени.
- Поддержка командной строки. Экспорт файлов CSV и данных MFT можно выполнить с помощью параметров командной строки. Отлично подходит для автоматизированного аудита жестких дисков.