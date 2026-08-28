WinDirStat — программа для анализа содержимого жестких дисков, твердотельных накопителей, USB-флешек, карт памяти и прочих типов устройств хранения данных. Это бесплатная утилита для операционных систем Windows 95 и выше (32 бит и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа WinDirStat?

Утилита WinDirStat служит для анализа содержимого разделов дисков (томов) любых типов накопителей информации. Программа отображает процентное соотношение свободного дискового пространства к занятому, общий размер всех данных на томах, число хранящихся файлов и папок и суммарное их количество. Но главная задача приложения WinDirStat — отображение всех обнаруженных расширений файлов и объема занимаемого ими дискового пространства, как табличном, так и в графическом виде. Кроме того, программа отображает атрибуты файлов и папок, если таковые им были присвоены.

Как пользоваться программой WinDirStat?

При запуске утилита WinDirStat автоматически сканирует содержимое всех подключенных к компьютеру накопителей данных, затем отображает результаты в виде:

Древа каталогов, по которому пользователь может свободно перемещаться, просматривая, какой процент от общего размера дискового пространства исследуемого раздела занимают папки, подпапки и хранящиеся в них файлы;

Списка, в котором перечислены все обнаруженные расширения, общее количество файлов, имеющих эти расширения, и объем занимаемого ими дискового пространства;

Интерактивной графической карты, где расширения представлены в виде разноцветных (присвоенные расширениям цвета отображены в списке) квадратных элементов, геометрические размеры которых зависят занимаемого расширениями объема дискового пространства.

Древо каталогов, список и графическая карта связаны между собой:

При выборе папки в древе каталогов на графической карте будет отмечена соответствующая область, наглядно демонстрирующая, какую часть от хранящихся данных на всех разделах та занимает (графическую карту можно многократно увеличивать, что позволяет удобно просматривать мелкие области).

При выборе в древе каталогов файла в таблице расширений будет подсвечен соответствующий элемент с информацией об общем объеме и процентном соотношении занимаемого дискового пространства всеми файлами данного типа, а также их общее количество на всех дисках.

При выборе элемента в таблице расширений на графической карте будут отмечены все области, принадлежащие файлам с выбранным расширением.

При выборе области на графической карте соответствующий ей файл будет выделен в древе каталогов, а в таблице — выделено расширение, имеющее данный файл.

Кроме анализа содержимого дисков рассмотренным способом, пользователь также может:

Осуществлять сортировку элементов в древе каталога и таблице расширений по любым из доступных критериев (занимаемый объем, количество элементов и т.д.).

Быстро открывать в «Проводнике» каталог, содержащий выбранную папку или файл.

Удалять файлы и папки безвозвратно (по аналогии с «Shift + Delete») или в корзину (Delete).

Открывать выбранную папку в командной строке (по аналогии с командой «cd»).

Копировать пути расположения файлов и папок в буфер обмена.

Просматривать свойства файлов и папок.

Отдельно отметим возможность применения различных команд командной строки (терминала) Windows, относящихся к файлам и папкам, к выбранным в древе каталогов элементам. В программе WinDirStat данный функционал именуется как «Выборочная очистка». В настройках пользователь может создать до 10 команд, выбрав для каждой из них типы объектов, к которым могут быть применены данные команды (диски, каталоги, файлы и др.). Например, команда удаления файлов удалит именно файлы при ее применении к папке (т.е. подпапки останутся нетронутыми).