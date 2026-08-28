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WinDirStat

WinDirStat

Программа для анализа дискового пространства на любых типах накопителей

3,3 (3)
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Актуальная версия 2.9.3
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.9.3

  • Улучшена производительность прямого сканирования томов NTFS.
  • Снижено потребление памяти в File Watcher.
  • Уменьшено число выделений памяти при перечислении файлов и фильтрации путей.
  • Исправлено выравнивание столбцов списка при горизонтальной прокрутке.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2.9.0
    • Добавлен выбор сразу нескольких отдельных папок для сканирования.
    • Добавлена поддержка сканирования портативных устройств по MTP.
    • Добавлены подсказки с долей размера файла или папки относительно всего сканирования и родительской папки.
    • Добавлено масштабирование шрифтов и панели инструментов с учётом настроек размера текста Windows.
    • Добавлена поддержка произвольного количества пользовательских команд очистки.
    • Добавлены фильтры поиска по размеру, типу объекта и владельцу, а также сравнения по размеру и возрасту файлов.
    • Добавлено восстановление удалённых файлов на томах NTFS и exFAT.
    • Улучшены скорость сканирования, обновления дерева файлов и работа File Watcher.
    • Снижено потребление памяти при больших сканированиях и работе с крупными деревьями файлов.
    • Исправлены сбои при повышении прав администратора, ошибках пользовательской очистки и завершении сканирования.

Оценки программы

3,3

3 оценки Оценок пока нет

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