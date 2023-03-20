Folder Size — программа для анализа данных, хранящихся на дисках компьютера и/или подключенных к нему внешних накопителях. Это условно-бесплатное приложение (бесплатная версия имеет функциональные ограничения). Программа подходит для компьютеров под управлением Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.
Зачем нужна программа Folder Size?
Утилита Folder Size предназначена для анализа занятого дискового пространства у любых типов накопителей данных, которые могут быть подключены к имеющемуся компьютеру. Программа позволяет быстро отсканировать один или несколько локальных дисков, после чего пользователь может ознакомиться со следующими сведениями о хранящихся на накопителях файлах и папках:
- Физический размер объектов (файлов, папок) и занимаемый ими процент дискового пространства от общего объема, доступного на диске, либо от размера папки (при изучении содержимого папок), в которой эти объекты хранятся.
- Общее количество файлов и вложенных папок в изучаемом каталоге (отдельно отображается количество подпапок в корне папки и общее количество всех подпапок).
- Дата создания, изменения и последнего входа/открытия/запуска папок и файлов.
- Присвоенные файлам и папкам атрибуты, а также имя владельца (учетной записи) объектов.
Отдельно отметим способность программы Folder Size строить круговые и столбчатые диаграммы, наглядно отображающие имена объектов, их физический размер и объем занимаемого дискового пространства в процентах.
Функции программы Folder Size
Количество доступных дополнительных функций Folder Size зависит от версии программы. Распространяемая бесплатно редакция «Free» обладает следующим функционалом:
- Два режима сканирования дискового пространства: целиком диск или отдельно взятая папка.
- Специальная функция мультисканирования позволяет создать список сканируемых объектов, который, в свою очередь, может состоять из нескольких дисков или папок.
- Переключение режима просмотра
- Быстрое переключение между единицами измерения размера папок и файлов — байты, Кб, Мб или Гб.
- Возможность экспорта диаграмм в виде JPG-изображений.
- Быстрое открытие папки в «Проводнике», в которой хранится выбранный объект.
- Возможность удаления файлов и папок.
Редакция «Personal» программы Folder Size, помимо перечисленных выше, также имеет следующие функции:
- Сохранение проекта сканирования в файл и последующая его загрузка в программу.
- Фильтрация результатов сканирования по маске имени, размеру, атрибутам и дате создания файлов и папок.
- Возможность создания отчетов со списком наиболее старых или наиболее новых файлов и папок.
- Копирование, вырезание, вставка и переименование любых объектов.
- Вывод контекстного меню «Проводника» при клике правой кнопкой мыши по файлу, папке или группе объектов.
- Возможность отправки в печать древа папок
Полнофункциональная версия Folder Size — «PRO» — обеспечивает пользователя такими дополнительными возможностями, как:
- Сканирование и анализ дискового пространства на сетевых дисках.
- Одновременное сканирование нескольких папок и дисков.
- Анализ диска на наличие пустых файлов и папок с выдачей отчета.
- Отображение списка файлов и папок с длинными именами.
- Управление из командной строки Windows.
- Создание и экспорт отчетов в форматах CSV и XML.
- Поддержка серверных версий ОС Windows.