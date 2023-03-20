Folder Size — программа для анализа данных, хранящихся на дисках компьютера и/или подключенных к нему внешних накопителях. Это условно-бесплатное приложение (бесплатная версия имеет функциональные ограничения). Программа подходит для компьютеров под управлением Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Folder Size?

Утилита Folder Size предназначена для анализа занятого дискового пространства у любых типов накопителей данных, которые могут быть подключены к имеющемуся компьютеру. Программа позволяет быстро отсканировать один или несколько локальных дисков, после чего пользователь может ознакомиться со следующими сведениями о хранящихся на накопителях файлах и папках:

Физический размер объектов (файлов, папок) и занимаемый ими процент дискового пространства от общего объема, доступного на диске, либо от размера папки (при изучении содержимого папок), в которой эти объекты хранятся.

Общее количество файлов и вложенных папок в изучаемом каталоге (отдельно отображается количество подпапок в корне папки и общее количество всех подпапок).

Дата создания, изменения и последнего входа/открытия/запуска папок и файлов.

Присвоенные файлам и папкам атрибуты, а также имя владельца (учетной записи) объектов.

Отдельно отметим способность программы Folder Size строить круговые и столбчатые диаграммы, наглядно отображающие имена объектов, их физический размер и объем занимаемого дискового пространства в процентах.

Функции программы Folder Size

Количество доступных дополнительных функций Folder Size зависит от версии программы. Распространяемая бесплатно редакция «Free» обладает следующим функционалом:

Два режима сканирования дискового пространства: целиком диск или отдельно взятая папка.

Специальная функция мультисканирования позволяет создать список сканируемых объектов, который, в свою очередь, может состоять из нескольких дисков или папок.

Переключение режима просмотра

Быстрое переключение между единицами измерения размера папок и файлов — байты, Кб, Мб или Гб.

Возможность экспорта диаграмм в виде JPG-изображений.

Быстрое открытие папки в «Проводнике», в которой хранится выбранный объект.

Возможность удаления файлов и папок.

Редакция «Personal» программы Folder Size, помимо перечисленных выше, также имеет следующие функции:

Сохранение проекта сканирования в файл и последующая его загрузка в программу.

Фильтрация результатов сканирования по маске имени, размеру, атрибутам и дате создания файлов и папок.

Возможность создания отчетов со списком наиболее старых или наиболее новых файлов и папок.

Копирование, вырезание, вставка и переименование любых объектов.

Вывод контекстного меню «Проводника» при клике правой кнопкой мыши по файлу, папке или группе объектов.

Возможность отправки в печать древа папок

Полнофункциональная версия Folder Size — «PRO» — обеспечивает пользователя такими дополнительными возможностями, как: