SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
TreeSize

TreeSize

Программа для анализа дискового пространства

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Актуальная версия 4.8.1
Скачать 16 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 4.8.1

  • TreeSize Free снова добавлен в контекстное меню дисков Windows.
  • Исправлена потенциальная уязвимость DLL hijacking при установке программы в профиль пользователя.

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