TreeSize — программа для анализа занятого дискового пространства любых типов накопителей данных, позволяющая пользователям изучать содержимое дисков в виде таблицы и/или графической древовидной карты. Это условно-бесплатная программа (у бесплатной версии отсутствуют некоторые функции, но нет ограничений по времени использования). Приложение подходит для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа TreeSize?

Программа TreeSize — это удобный инструмент для изучения дискового пространства жестких дисков и SSD-накопителей, USB-флешек, карт памяти цифровых устройств и т.д. Он позволяет пользователям быстро определить, какие именно объекты (файлы и папки) имеются на диске и сколько дискового пространства они занимают. Удобство и высокая скорость анализа дисков объясняется наличием функции отображения объектов в виде таблицы с настраиваемыми информативными столбцами, а также в виде диаграммы типа «графическая древовидная карта».

Как пользоваться программой TreeSize?

Использование программы TreeSize не вызовет сложностей даже у незнакомых с подобными приложениями пользователей:

По умолчанию программа TreeSize ведет себя как обычный файловый менеджер. В левой части основного окна представлена традиционная иерархическая структура хранящихся на диске объектов, по которой можно перемещаться точно также, как и в случае со штатным «Проводником» Windows.

Чтобы отобразить данные в виде информативной таблицы, нужно перейти во вкладку «Вид» и активировать опцию «Показать таблицу». Пользователь может вручную настроить, какие столбцы таблицы будут отображены, а какие нет. Для этого нужно кликнуть по любому столбцу правой кнопкой мыши и выбрать нужные данные о папках и файлах для их отображения в таблице.

Для просмотра содержимого дисков в виде древовидной карты, нужно активировать опцию «Показать карту дерева» в этой же вкладке. Удобство данного режима анализа дисков заключается в принципе отображения вложенных объектов на карте. Чем больше дискового пространства занимает папка или файл, тем больший геометрический размер будет иметь посвященный ему элемент (прямоугольник) карты.

Переходить в папки для изучения их содержимого можно как из иерархического древа объектов в левой части окна программы, так и из таблицы либо древовидной карты.

Функции программы TreeSize

Приложение TreeSize обладает следующими функциональными возможностями:

Возможность анализа сразу нескольких физических и/или локальных дисков путем создания дополнительных окон программы.

Возможность анализа сетевых дисков, а также облачных дисков, синхронизированных с выделенной для этих целей папкой на компьютере.

Отображение до 24-х параметров/свойств (вплоть до показа прав доступа) объектов при изучении содержимого дисков посредством таблицы с возможностью сортировки перечисленных файлов и папок по любому из них.

Отображение размеров файлов и папок в байтах, килобайтах, мегабайтах, гигабайтах и терабайтах с возможностью ручной установки количества чисел после запятой/точки (от 0 до 3).

Возможность быстрого раскрытия одновременно всех папок в древе до выбранного уровня (от 1 до 6). Также можно раскрыть все папки полностью (все папки, в которых присутствуют объекты, будут раскрыты).

Наличие функции поиска объектов по названию.

В режиме просмотра содержимого в виде древовидной карты имеется возможность перемещения файлов и папок между любыми отображенными каталогами при помощи мыши (по аналогии с тем, как это происходит в «Проводнике»). Для этого следует активировать опцию «Операции Drag&Drop» в настройках диаграммы.

Наличие дополнительных опций для древовидной карты: включение/выключение отображения файлов в качестве элемента диаграммы, иерархии объектов, меток и легенды. Также доступна настройка уровня детализации карты (чем он выше, тем больше объектов, вложенных в родительские объекты, будет отражено на карте).

Наличие двух режимов отображения интерфейса — «Обычный» и «Для касания». Второй отличается увеличенным размером интервала между объектами древа, что делает управление программой посредством планшетника более удобным.

Для многих пользователей окажется полезной функция экспорта иерархической карты диска с перечислением всех хранящихся на нем объектов в виде PDF-файла. Если нужно быстро получить список файлов и папок на диске или в отдельно взятой папке, данная функция быстро решит эту задачу.

Данный функционал относится к бесплатной версии приложения TreeSize. У платной версии он богаче:

Возможность анализа общедоступных сетевых папок на серверах Amazon S3 или Linux по безопасному SSH-соединению.

Расширенные возможности функции поиска объектов на дисках (по маске, дате, типу и т.д.). Также возможен поиск дубликатов файлов и объектов, принадлежащих указанной учетной записи Windows.

Наличие дополнительных опций визуализации для интерфейса и древовидной карты.

Возможность сравнения содержимого для быстрого обзора изменений в использовании дискового пространства.

Подсчет альтернативных потоков данных NTFS и жестких ссылок NTFS.

Экспорт содержимого исследуемых дисков/папок не только в PDF, но и других форматах — Excel, HTML, CSV, XML и TXT.

Возможность автоматического сканирования содержимого дисков по расписанию с отправкой полученных данных в виде файла в одном из поддерживаемых форматов по электронной почте.

Существует две платные редакции программы TreeSize — «Personal» и «Professional». Обе могут быть установлены на компьютер в качестве демонстративной версии сроком на 30 дней.