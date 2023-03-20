SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
SpaceSniffer

SpaceSniffer

Программа для анализа занятого дискового пространства

4,0 (3)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.2.0.27
Скачать 3 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.2.0.27

  • Программа теперь автоматически определяет поддержку альтернативных потоков данных NTFS для выбранного диска и отключает соответствующую настройку, если они недоступны.
  • Ускорена работа с файлами, находящимися в автономном режиме.
  • Расширение 7zip заменено на стандартное 7z.
  • Исправлено удаление папок при активной фильтрации по имени.
  • Исправлен сбой при сканировании альтернативных потоков данных.
  • Исправлено обрезание подсказок при масштабировании интерфейса выше 100%.
  • Исправлены ложные ошибки при работе с виртуализированными контейнерными файлами Microsoft.
  • Исправлен возможный бесконечный цикл при обработке точек повторной обработки Windows.
  • Повышена стабильность.

Оценки программы

4,0

3 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о SpaceSniffer