SpaceSniffer — программа для анализа дискового пространства любых запоминающих устройств — жестких дисков, SSD-накопителей, USB-флешек и т.д. Это бесплатное приложение для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа SpaceSniffer?

SpaceSniffer — анализатор дискового пространства, позволяющий пользователю понять, как папки и файлы структурированы на дисках. Программа использует макет визуализации «Treemap» (древовидная карта) — метод отображения иерархических данных с использованием вложенных фигур (в данном случае — прямоугольников). Благодаря этому методу пользователь может наглядно и в удобной для понимания форме изучить содержимое выбранных локальных дисков.

Как пользоваться программой SpaceSniffer?

Основной компонент программы SpaceSniffer, с которым пользователю предстоит работать — это древовидная карта, разбитая на прямоугольные области (элементы). Количество элементов на карте зависит от количества объектов в изучаемом каталоге (в т.ч. корневой каталог локального диска). Чем больший объем дискового пространства занимает объект — файл или папка — тем больший размер будет иметь посвященный ему элемент древовидной карты.

Пользователь может открывать содержимое папок одинарным кликом мышью — в этом случае внутри прямоугольника появятся новые. Если элементы карты становятся слишком мелкими для изучения, по любому из них можно кликнуть мышкой два раза, тогда они буду развернуты на весь экран (окно). Для автоматического заполнения элементов верхнего уровня вложенными элементами следует использовать функцию «More detail» или использовать комбинацию клавиш «Ctrl+» требуемое количество раз. Это обратимая процедура (функция «Less detail» или комбинация клавиш «Ctrl-» скрывают вложенные элементы).

Программа SpaceSniffer позволяет одновременно изучать несколько локальных дисков в режиме «окна в окнах» — достаточно лишь воспользоваться соответствующей функцией (меню «File», пункт «New»).

Отдельно отметим способность SpaceSniffer отображать или скрывать с древовидной карты файлы с определенным расширением, а также файлы, содержащие или, наоборот, не содержащие или в своем названии введенные пользователем символы. В каждом внутреннем окне программы предусмотрена текстовая строка для фильтрации содержимого карты. В нее можно вписать, например:

« *.mp4 » — в этом случае на карте отобразятся только те файлы, что имеют указанное расширение, название может быть любым.

» — в этом случае на карте отобразятся только те файлы, что имеют указанное расширение, название может быть любым. « |*.mp4 » — добавив оператор « | » можно исключить из отображения файлы с указанным расширением и любым названием.

» — добавив оператор « » можно исключить из отображения файлы с указанным расширением и любым названием. «*build*» или «|*build*» — отображение файлов, в названии которых присутствуют или отсутствуют указанный набор символов (в данном случае — «build»), соответственно.

И последнее — пользователь может настроить программу SpaceSniffer на свой вкус, а именно:

Изменить размер шрифта в подписях элементов древовидной карты.

Включить/выключит опцию отображения даты создания/модификации файлов и папок по курсором мыши.

Установить минимальный размер элементов карты в пикселях (чем меньше, тем на большие фрагменты будет разбит элемент, т.е. тем больше вложенных объектов будет отображено внутри элемента верхнего уровня).

Настроить скорость и плавность анимации при наведении мыши на элементы, а также анимации увеличения/уменьшения размеров элементов при клике мышкой по ним.

Настроить внешний вид элементов карты: установить уровень контрастности границ и/или внутренней цветной области, включить/выключить затенение, анимацию при наведении курсора мыши на элемент и др.

Отдельно отметим настройки, посвященные графическому представлению разных типов файлов на древовидной карте. Например, аудиофайлы имеют розовый цвет, архивы — синий. Пользователь может изменить цвета на свое усмотрение, а также создать дополнительные классы файлов, указав для них расширения (разделяются знаком «;»). Для активации/деактивации данной опции служит кнопка «Use File Classes style» или комбинация клавиш «Ctrl + T».