SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Folder Size

В данном списке представлены программы для замены Folder Size. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Folder Size, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

WinDirStat
WinDirStat

Версия 2.9.3

Программа для анализа дискового пространства на любых типах накопителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
WizTree
WizTree

Версия 4.33

Программа для анализа занятого дискового пространства

Оценок пока нет
TreeSize
TreeSize

Версия 4.8.1

Программа для анализа дискового пространства

Оценок пока нет
SpaceSniffer
SpaceSniffer

Версия 2.2.0.27

Программа для анализа занятого дискового пространства

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Disk Usage Analyzer
Disk Usage Analyzer

Версия 2.2.1

Программа для контроля использования накопителей

Оценок пока нет
SequoiaView

Версия 1.3

Русификация очень полезной программы Sequoia

Оценок пока нет