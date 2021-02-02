Ultimate Windows Tweaker (UWT) — программа-твикер для включения/выключение/настройки различных системных функций и параметров операционных систем Windows 10. Это полностью бесплатная утилита, созданная программистами-любителями.

Программа, доступная для скачивания с официального сайта разработчиков, не имеет перевода на русский язык (однако существуют русскоязычные любительские утилиты, но не последних версий).

Зачем нужна программа Ultimate Windows Tweaker?

Программа Ultimate Windows Tweaker позволяет пользователю задействовать или отключать различные системные функции, а также тонко настраивать параметры работы разнообразных модулей системы. Всего при помощи UWT можно "подправить" более 200 параметров (твиков).

Все предлагаемые утилитой настройки пользователь при желании может выполнить вручную, однако для этого потребуется гораздо больше времени, в т.ч. на поиск информации в сети. Т.е. Ultimate Windows Tweaker не делает с Windows ничего такого, чего бы не смог сделать сам пользователь. Но все же стоит понимать, что некоторые доступные в UWT твики могут нарушить работу Windows.

В программе Ultimate Windows Tweaker все доступные твики поделены на несколько категорий, а у тех, в свою очередь, могут присутствовать еще и подкатегории. Кратко рассмотрим наиболее важные твики в имеющихся категориях.

Customization

В данном разделе присутствуют 5 подразделов:

Windows Здесь можно настроить окно «Завершение работы Windows», добавив в меню выключения компьютера новые или убрав из него имеющиеся опции (например, можно убрать «Гибернацию» или «Выход из системы»). Помимо этого, здесь можно отключить анимацию загрузки Windows, задействовать темную тему оформления системы, убрать те или иные иконки из трея и многое другое. Taskbar. Настройки, относящиеся к панели задач. Можно включить/убрать иконки из области уведомлений, настроить размер значков панели задач и т.д. File Explorer. Твики для системного файлового менеджера «Проводник». В основном здесь все посвящено включению/выключению различных функциональных элементов «Проводника» (например, можно отключить область предпоказа изображений). Universal UI. Различные твики для экрана блокировки компьютера, позволяющие убрать функциональные элементы (значки, например) или изменить их поведение (можно, к примеру, выключить автоматическую смену заставок). This PC. Отсюда можно убрать различные системные папки и элементы, находящиеся в разделе «Этот компьютер» в «Проводнике».

User Accounts

В этой категории твиков настраиваются параметры, связанные с учетными записями Windows. Например, можно активировать встроенную учетную запись администратора или задействовать опцию, которая будет требовать вводить в поле авторизации экрана блокировки не только пароль, но и логин.

Performance

В этой категории расположены настройки производительности системы. Можно задействовать опцию выгрузки DLL-библиотек из памяти при закрытии программ, выключить функцию индексации данных на дисках и т.п. Также отсюда можно выключить системные службы, связанные с производительностью вроде «Prefetch» или «Superfetch».

Security & Privacy

При помощи твиков из этой категории можно задействовать опции, позволяющие усилить защиту компьютера от несанкционированного доступа (подкатегория «Security Settings»). В основном Ultimate Windows Tweaker предлагает отключение разнообразных системных приложений (командная строка, диспетчер задач/устройств, редактор реестра и т.д.) и блокирование доступа к системным настройкам и мелким функциям (панель управления, настройки экрана, контекстное меню «Проводника» и т.д.).

Во второй подкатегории — «Privacy» — можно отключить разнообразные системные функции, отслеживающие действия пользователя (телеметрия, геолокация и т.п.).

Internet Explorer

Из названия понятно, что в этой категории находятся твики для встроенного браузера Internet Explorer (хотя им уже мало кто пользуется, особенно пользователи Windows 10).

Context Menu

При помощи твиков из этой категории пользователь может добавить в контекстное меню «Проводника» собственные элементы. Причем контекстное меню, вызываемое на рабочем столе, настраивается отдельно от того, что вызывается при левом клике по файлам, папкам, дискам и т.д. Также здесь можно настроить размер иконок, внедренных в контекстное меню.

Additional

Твики, не вошедшие ни в одну из предыдущих категорий, были добавлены в эту. Наиболее интересными являются твики, посвященные сетевым параметрам Windows 10. Пользователь может, к примеру, заблокировать доступ к системе с удаленных неавторизованных компьютеров, отключить функционал общего доступа к файлам и папкам, полностью выключить всякое сетевое соединение компьютера и т.д.