Windows Privacy Dashboard (WPD) — программа для настройки конфиденциальности и приватности в Windows. Позволяет изменить параметры операционной системы, связанные с безопасностью и отправкой личных данных. Работает в Windows 7 (32 и 64 бит) и выше.

Утилита портативная и не требует установки. Наличие в системе библиотек Visual C++ и .NET Framework для работы Windows Privacy Dashboard необязательно. Программа поддерживает русский язык.

Зачем нужна программа Windows Privacy Dashboard (WPD)?

WPD имеет большое количество функций и настроек, позволяющих обеспечить максимально возможную степень конфиденциальности при использовании Windows. Все параметры сгруппированы по двум категориям: "Конфиденциальность" и "Блокировщик".

Отключение телеметрии

Телеметрия — это система сбора статистики, которая отправляет отчеты о работе системы и ошибках в Microsoft. Ее можно отключить для экономии трафика, снижения потребления ресурсов ПК и обеспечения приватности. Для этого в Windows Privacy Dashboard есть быстрая настройка "Телеметрия", размещенная на главном экране.

Блокировка доступа к записывающим устройствам

Программа позволяет заблокировать доступ к микрофону, веб-камере и другим записывающим устройствам в целях безопасности. В таком случае система и приложения не будут иметь к ним доступ.

Отключение рекламы

WPD позволяет отключить рекламу и сбор данных для показа персонализированных объявлений в Windows. Информация о предпочтениях не будет передаваться в Microsoft и система перестанет показывать баннеры в интерфейсе.

Управление обновлениями

Некоторые обновления от Microsoft могут собирать данные пользователей. С помощью WPD можно настроить их загрузку и отметить, какие патчи смогут отправлять информацию.

Другие функции

Приложение также может предоставить другие возможности. Например:

Настройка системных служб

Создание резервных копий настроек приватности

Контроль за запускающимися и работающими в системе программами

Проверка утечек информации

Управление контентом от Microsoft

Утилита имеет гибкую систему настроек, позволяющую оптимизировать стандартные параметры от разработчика под себя.

WPD — простой в использовании инструмент с гибким функционалом. В утилите удобно собраны все настройки приватности Windows, управлять которыми, благодаря Windows Privacy Dashboard, можно из одного места. При этом программа полностью бесплатна и работает на разных версиях ОС, в том числе на Windows 7.