Defender Control — программа для отключения встроенного антивируса Windows 10 (с возможностью повторного включения). Эта небольшая утилита разработана независимыми от Microsoft разработчиками. Интерфейс имеет перевод на русский язык. Программа бесплатная.

Зачем нужна программа Defender Control?

Программа Defender Control имеет всего одно предназначение — перманентное (навсегда, но с возможностью включения) стандартного антивирусного приложения «Защитник Windows». Данный антивирус представляет собой небольшую программу, загружающуюся в память компьютера при каждой загрузке операционной системы. Служит она для обнаружения известных вредоносных программ, а также выявления потенциально опасного и потенциально нежелательного программного обеспечения, скачиваемого пользователем из интернета либо с внешних устройств.

Несмотря на полезность встроенного в Windows антивируса, многие пользователи пытаются избавиться от него и зачастую — безуспешно. Связано это с тем, что Microsoft решили лишить пользователей выключить и тем более удалить «Защитник Windows». Единственное, что можно сделать — это временно отключить функцию «Защиты в реальном времени» из настроек операционной системы. Но это лишь временное решение, т.к. спустя какое-то время или, как минимум, при следующем включении компьютера все функции «Защитника» вновь активизируются вновь.

Зачем отключать «Защитник Windows»?

Есть и вполне объективные причины, по которым пользователи пытаются удалить или хотя бы отключить встроенный антивирус:

«Защитник Windows» довольно ощутимо снижает скорость копирования файлов с внешних накопителей на компьютер, т.к. подолгу (в сравнении с другими антивирусами) сканирует каждый из них.

При установке любого антивируса на компьютер «Защитник Windows», по идее, должен выключаться системой автоматически. Но иногда этого не происходит. А работа двух антивирусов на одном компьютере никогда не приводила ни к чему хорошему.

В продолжении к предыдущей причине: при установка стороннего антивируса тот может просить пользователя отключить «Защитник Windows». Понятно дело, что у пользователя это не получится.

И, наверное, сама распространенная причина — экономия ресурсов компьютера. Любой антивирус постоянно «висит» в памяти, грузит процессор и жесткие диски. Многие пользователи вообще не используют антивирусные программы (разве что время от времени сканируют свой компьютер портативными версиями антивирусов), т.к. точно знают, что стоит скачивать из интернета, а что — нет.

Как пользоваться Defender Control

Программа Defender Control имеет всего 2 функциональные:

Жмем «Отключить Защитник Windows» для отключения антивируса. Жмем «Включить Защитник Windows» для его повторного включения.

По нажатию кнопки «Центр безопасности» открывается окно с соответствующими настройками Windows.

Пароль: sordum