Win 10 Tweaker — небольшое приложение для оптимизации операционной системы Windows. Программа сжимает системные файлы на диске и отключает ненужные процесса в автозагрузке.
"Твикер" создан для операционной системы Windows 10 (32 и 64 бит), но есть совместимость и с более ранними версиями ОС (Windows 7 и выше). Некоторые функции оптимизации активируются только на Windows 10.
Интерфейс приложения переведен на русский язык. Программа распространяется бесплатно. Для работы с ПО не нужно устанавливать софт: достаточно скачать Win 10 Tweaker и запустить файл на компьютере. PRO-версия программы открывает дополнительные возможности, но для ее активации нужен код/ключ.
Как пользоваться программой Win 10 Tweaker?
После запуска приложения откроется окно программы с разделами управления системой. Первый раздел — «Конфиденциальность».
Здесь доступны следующие параметры для оптимизации Windows:
- Отключение рекламы. Функция отключает пользовательский рекламный идентификатор, благодаря чему не отображаются рекламные баннеры.
- Отключение синхронизации Windows. Инструмент отключает синхронизацию паролей, тем, настроек браузера и т.д.
- Отключение телеметрий. После выключения этой функции операционная система не передает данные о поведении пользователей на сервера Microsoft.
- Отключение телеметрии NVIDIA. Данные о поведении пользователя не передаются на сервера компании NVIDIA.
- Отключение сбора данных. В приложении доступно 4 варианта отключения сбора данных: через события планироващика, об установленных и использованных приложениях, данных рукописного ввода. При выключении этих функций информация о поведении и действиях пользователя не отправляются Microsoft. По умолчанию отправка осуществляется в автоматическом режиме.
- Отключение доменов сбора данных. В системном файле hosts будут заблокированы всем доменные имена, на которые отправляют личные данные пользователей.
- Выключение функции ведения записей действий пользователя: запуск программ, создание скриншотов и т.д.
- Отключение отслеживания местоположения пользователя.
- Выключение проверки частоты обращений в службу поддержки Microsoft.
- Отключение автоматического обновления синтеза речи.
- Отключение экспериментальных вмешательств в работу операционной системы со стороны Microsoft.
Интерфейс Win 10 Tweaker
- Контекстное меню. В этом разделе выполняется настройка контекстного меню системы. Инструмент размещает дополнительные ссылки и кнопки в операционной системе: добавление полезных пунктов в меню компьютера, размещение ярлыков для включения и отключения доступа к Интернету, добавление иконки на изображения для копирования файла в буфер обмена и т.д.
- Интерфейс. Этот раздел используется для настройки внешнего вида Windows: изменение отображения шрифтов, удаление стрелок с иконок ярлыков, отображение всех значков в трее и т.д.
- Система. Здесь выполняются системные настройки: отключение диагностики памяти, увеличение кэша Windows, ускорение запуска операционной системы и т.д.
- Службы. Раздел, в котором можно включить или отключить службы системы.
- Очистка. Инструмент очистки системы для повышения производительности.
- Приложения. Используется для быстрого запуска приложений операционной системы.
- Автозагрузка. Здесь пользователи Windows могут отключить ненужные приложения из автозагрузки, чтобы увеличить скорость включения системы.