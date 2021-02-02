Win 10 Tweaker — небольшое приложение для оптимизации операционной системы Windows. Программа сжимает системные файлы на диске и отключает ненужные процесса в автозагрузке.

"Твикер" создан для операционной системы Windows 10 (32 и 64 бит), но есть совместимость и с более ранними версиями ОС (Windows 7 и выше). Некоторые функции оптимизации активируются только на Windows 10.

Интерфейс приложения переведен на русский язык. Программа распространяется бесплатно. Для работы с ПО не нужно устанавливать софт: достаточно скачать Win 10 Tweaker и запустить файл на компьютере. PRO-версия программы открывает дополнительные возможности, но для ее активации нужен код/ключ.

Как пользоваться программой Win 10 Tweaker?

После запуска приложения откроется окно программы с разделами управления системой. Первый раздел — «Конфиденциальность».

Здесь доступны следующие параметры для оптимизации Windows:

Отключение рекламы. Функция отключает пользовательский рекламный идентификатор, благодаря чему не отображаются рекламные баннеры. Отключение синхронизации Windows. Инструмент отключает синхронизацию паролей, тем, настроек браузера и т.д. Отключение телеметрий. После выключения этой функции операционная система не передает данные о поведении пользователей на сервера Microsoft. Отключение телеметрии NVIDIA. Данные о поведении пользователя не передаются на сервера компании NVIDIA. Отключение сбора данных. В приложении доступно 4 варианта отключения сбора данных: через события планироващика, об установленных и использованных приложениях, данных рукописного ввода. При выключении этих функций информация о поведении и действиях пользователя не отправляются Microsoft. По умолчанию отправка осуществляется в автоматическом режиме. Отключение доменов сбора данных. В системном файле hosts будут заблокированы всем доменные имена, на которые отправляют личные данные пользователей. Выключение функции ведения записей действий пользователя: запуск программ, создание скриншотов и т.д. Отключение отслеживания местоположения пользователя. Выключение проверки частоты обращений в службу поддержки Microsoft. Отключение автоматического обновления синтеза речи. Отключение экспериментальных вмешательств в работу операционной системы со стороны Microsoft.

Интерфейс Win 10 Tweaker