SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Win 10 Tweaker

Win 10 Tweaker

Программа-твикер для оптимизации Windows 10

2,3 (64)
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Актуальная версия 20.0
Скачать 2 MB
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История изменений

Версия 20.0

Оценки программы

2,3

64 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Win 10 Tweaker

1 отзыв

Сеня

Кал редкостный! Мало того, что работает криво, так еще и подселяет всякий вредоносный код в систему. Вплоть до полного контроля над пк для разработчика этой чудо-софтины! Ни в коем случае не используйте этот шлак!!!