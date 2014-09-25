SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ultimate Windows Tweaker

В данном списке представлены программы для замены Ultimate Windows Tweaker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ultimate Windows Tweaker, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

ShutUp10
ShutUp10

Версия 3.6.1135

Программа для настройки Windows 10

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (6)
Windows Privacy Dashboard
Windows Privacy Dashboard

Версия 1.5.2042 RC 1

Программа для настройки конфиденциальности и приватности в Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Winaero Tweaker
Winaero Tweaker

Версия 1.55

Программа для оформления графического интерфейса Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Win 10 Tweaker
Win 10 Tweaker

Версия 20.0

Программа-твикер для оптимизации Windows 10

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (64)
Defender Control
Defender Control

Версия 2.1

Программа для отключения антивируса "Защитник Windows" в Windows 10

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (15)
Tweak-7
Tweak-7

Версия 1.0.1220

Ускорение и глубокая настройка Windows 7

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)