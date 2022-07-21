ShutUp10 — программа-твикер для тонкой настройки операционной системы Windows 10. Это бесплатное программное обеспечение, созданное независимыми от Microsoft разработчиками. Интерфейс программы выполнен на русском языке. Утилита подходит для настройки как 32-х, так и 64-разрядных систем Windows 10.

Как пользоваться программой ShutUp10?

Утилита ShutUp10 служит для включения/выключения множества системных функций, перенастройки различных параметров системы и отдельно взятых приложений (поставляющихся в комплекте с Windows). Все изменения, производимые из программы, могут быть выполнены стандартными средствами Windows (в основном при помощи системного реестра и путем выполнения специальных команд из командной строки). Т.е. ShutUp10 не делает ничего из того, что не мог бы сделать сам пользователь. Однако разработчики утилиты свели все действия по настройки ОС к паре кликов мышью.

Твикер ShutUp10 имеет несколько десятков опций, связанных с такими аспектами работы операционной системы Windows 10, как:

Конфиденциальность личных данных (можно отключить всевозможные функции отслеживания действий системы/программ за пользователем и не только).

Журналирование (отключение системных функций сохранения действий пользователя/программ)

Конфиденциальность приложений (блокировка доступа программ к различным пользовательским данным, файлам и подключенным устройствам).

Параметры безопасности (можно выключить телеметрию, отовсюду убрать кнопку «Просмотр пароля», отключить встроенный антивирус «Защитник Windows» и др.).

Функционирование браузера Microsoft Edge (отключение персонализированной рекламы, функции автозаполнения, фильтра SmartScreen и многое другое).

Синхронизация настроек (можно отключить все или определенные типы настроек, синхронизируемых Windows с удаленными серверами).

Настройки голосового помощника Cortana (при желании его вообще можно выключить).

Работа служб определения местоположения.

Обновления Windows (различные настройки «Центра обновления», вплоть до полного отключения данной функции)

Файловый менеджер «Проводник», меню «Пуск» и прочие аспекты работы Windows

По каждой доступной опции в ShutUp10 предусмотрены русскоязычные подсказки, информация в которых позволит пользователю определиться, стоит ли ее активировать или нет. Также пользователь может довериться разработчикам и в один клик применить рекомендованные и частично рекомендованные настройки (а при необходимости и те опции, что помечены как «не рекомендованные» к применению).

Перед использованием программы настоятельно рекомендуется создать точку восстановления. Это можно сделать из самой программы, запустив соответствующую функцию.