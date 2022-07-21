ShutUp10 — программа-твикер для тонкой настройки операционной системы Windows 10. Это бесплатное программное обеспечение, созданное независимыми от Microsoft разработчиками. Интерфейс программы выполнен на русском языке. Утилита подходит для настройки как 32-х, так и 64-разрядных систем Windows 10.
Как пользоваться программой ShutUp10?
Утилита ShutUp10 служит для включения/выключения множества системных функций, перенастройки различных параметров системы и отдельно взятых приложений (поставляющихся в комплекте с Windows). Все изменения, производимые из программы, могут быть выполнены стандартными средствами Windows (в основном при помощи системного реестра и путем выполнения специальных команд из командной строки). Т.е. ShutUp10 не делает ничего из того, что не мог бы сделать сам пользователь. Однако разработчики утилиты свели все действия по настройки ОС к паре кликов мышью.
Твикер ShutUp10 имеет несколько десятков опций, связанных с такими аспектами работы операционной системы Windows 10, как:
- Конфиденциальность личных данных (можно отключить всевозможные функции отслеживания действий системы/программ за пользователем и не только).
- Журналирование (отключение системных функций сохранения действий пользователя/программ)
- Конфиденциальность приложений (блокировка доступа программ к различным пользовательским данным, файлам и подключенным устройствам).
- Параметры безопасности (можно выключить телеметрию, отовсюду убрать кнопку «Просмотр пароля», отключить встроенный антивирус «Защитник Windows» и др.).
- Функционирование браузера Microsoft Edge (отключение персонализированной рекламы, функции автозаполнения, фильтра SmartScreen и многое другое).
- Синхронизация настроек (можно отключить все или определенные типы настроек, синхронизируемых Windows с удаленными серверами).
- Настройки голосового помощника Cortana (при желании его вообще можно выключить).
- Работа служб определения местоположения.
- Обновления Windows (различные настройки «Центра обновления», вплоть до полного отключения данной функции)
- Файловый менеджер «Проводник», меню «Пуск» и прочие аспекты работы Windows
По каждой доступной опции в ShutUp10 предусмотрены русскоязычные подсказки, информация в которых позволит пользователю определиться, стоит ли ее активировать или нет. Также пользователь может довериться разработчикам и в один клик применить рекомендованные и частично рекомендованные настройки (а при необходимости и те опции, что помечены как «не рекомендованные» к применению).
Перед использованием программы настоятельно рекомендуется создать точку восстановления. Это можно сделать из самой программы, запустив соответствующую функцию.