SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Audition CC

В данном списке представлены программы для замены Adobe Audition CC. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Audition CC, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

FL Studio
FL Studio

Версия 26.1.7.5654

Профессиональная программа для создания музыки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (144)
Karaoke 5
Karaoke 5

Версия 48.04

Программа для создания минусов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Nuendo
Nuendo

Версия 11.0.10

Программа для создания, микширования и редактирования аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Any Audio Record
Any Audio Record

Версия 6.2.7.127

Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Free Audio Dub
Free Audio Dub

Версия 1.7.9.908

Музыкальный редактор

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)