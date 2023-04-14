Karaoke 5 – функциональная программа для создания караоке-минусов в домашних условиях. Она позволяет оперативно управлять аудиофайлами в любом формате: скачивать, редактировать и применять спецэффекты.

Как и другие программы, Karaoke 5 выводит текст песни на экран. Удобная система компоновки файлов позволяет сортировать дорожки по категориям, что поможет избежать путаницы. Приятной особенностью Karaoke 5 является грамотно оформленный интерфейс, разобраться в котором не составит труда. Особой популярностью пользуется функция записи музыки с радио с последующим редактирование.

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