SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RusTV Player

В данном списке представлены программы для замены RusTV Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RusTV Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)
OttPlayer
OttPlayer

Версия 3.5.9.0

Плеер для для просмотра IPTV

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (123)
SMPlayer
SMPlayer

Версия 26.8.29

Бесплатный мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Crystal TV
Crystal TV

Версия 3.1.1250

Программа для просмотра IPTV на ПК

Оценок пока нет
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
Audials One
Audials One

Версия 2020.2.4.0

Программа для просмотра и скачивания потокового видео, аудио, онлай-радио, подкастов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PlayOn
PlayOn

Версия 4.5.24

Программа для просмотра онлайн-ТВ и трансляции видео на телевизоры, мобильные устройства и игровые/ТВ-приставки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
TV Player Classic
TV Player Classic

Версия 1.0.0

Программа для просмотра онлайн-ТВ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)