TV Player Classic — приложение, позволяющее просматривать потоковое видео и прослушивать радио, транслируемое в сети интернет. Программа также может применяться для проигрывания видеоматериалов из торрент-сетей без необходимости их скачивания на компьютер.

Функции TV Player Classic

Программа TV Player Classic имеет следующие основные функции:

Просмотр транслируемых в интернет телевизионных каналов. В базе приложения доступно более 500 каналов на самые различные тематики. Пользователю предлагается выбрать из списка нужную тематику, после чего TV Player Classic отобразит все доступные в данный момент телеканалы. Для просмотра доступны десятки отечественных и иностранных каналов.

Просмотр видео по торрент-ссылке. Программа имеет встроенный торрент-клиент для предварительной закачки видеоматериала. Однако проигрывание видео осуществляется сразу же после начала загрузки, т.е. отсутствует необходимость в ожидании окончания закачки. Для начала трансляции пользователю лишь нужно вставить прямую ссылку на видео из торрент-сети в соответствующее поле программы.

Поиск и просмотр видео из торрент-сетей. В приложении TV Player Classic предусмотрен поиск по базе фильмов, доступных для скачивания в различных открытых торрент-сетях. Технология работает по тому же принципу, что и в предыдущем случае, однако здесь пользователю не придется искать прямую ссылку на видео, а просто выбрать нужный видеоролик из представленного списка.

Прослушивание радио. Как и в случае с телевидением, в базу данных программы занесена информация о сотнях радиостанциях, вещающих в интернет со всего мира.

Прослушивание музыки. Через приложение также можно прослушивать потоковое аудио. В программе предусмотрен поиск по названию музыкальных композиций.

Программа TV Player Classic поддерживает возможность проигрывания потокового видео и аудио из плейлистов пользователей.

Совместимость с Windows, встроенная реклама, платные телеканалы

Приложение TV Player Classic может быть запущено на любом Windows-компьютере с разрядностью 32 или 64 бит. Программа полностью бесплатная для использования, но имеет встроенную рекламу (не мешает при просмотре видео на полный экран).

Также некоторые телеканалы могут запрашивать оплату для просмотра — к TV Player Classic это не имеет никакого отношения, для получения доступа к ним придется оформить платную подписку на официальном сайте ТВ-канала. Интерфейс программы полностью представлен на русском языке.