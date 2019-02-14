Программы для просмотра ТВ-каналов на компьютере

Для просмотра ТВ-каналов на компьютере не нужно покупать дополнительное оборудование. Достаточно скачать и установить специальные программы, которые используются для воспроизведения телевизионных эфиров через интернет.

Crystal TV Crystal TV — небольшая утилита для просмотра ТВ-каналов на компьютере. В приложении есть встроенная программа телепередач, возможность регулирования яркости и контрастности. Пользователи могут поделиться ссылкой на трансляцию в ВК. ПО имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и русскоязычный интерфейс. Программа бесплатная, но еть Premium-пакет, в который входят дополнительные каналы и высокое качество трансляций. Стоимость подписки на 3 месяца — 6 долларов; 6 месяцев — 11 долларов; 1 год — 18 долларов. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположен список доступных ТВ-каналов. Пользователи могут выбрать формат отображения телеканалов: список с предварительным просмотром, классический список, отображение каналов в виде плитки. После выбора канала откроется новое окно воспроизведения. В верхней части интерфейса отображается качество соединения с серверами утилиты Crystal TV. В левой части интерфейса пользователи могут изменить уровень громкости, настроить яркость и контрастность. В правой части интерфейса можно развернуть потоковое изображение во весь экран, поделиться трансляцией в социальных сетях, быстро переключить канал. В главном окне приложения пользователи могут посмотреть расписание эфиров на неделю в ТВ-программе. Утилита автоматически записывает передачи. Благодаря этой функции можно посмотреть прошедший фильм или сериал. Преимущества Crystal TV: простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность пользоваться утилитой бесплатно;

инструмент для просмотра прошедших эфиров;

функция для настройки яркости и контрастности. Недостатки: нет возможности воспроизведения трансляций со сторонних ресурсов. Скачать Crystal TV

RusTV Player RusTV Player — программа для просмотра телеканалов на ПК, в библиотеку которой входит 100 каналов. Есть возможность настройки качества изображения и возможность воспроизведения радио, а также функция изменения оформления интерфейса. Приложение совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведено на русский язык. Модель распространения — бесплатная. После запуска программы откроется главное окно. В верхней части интерфейса расположены категории телеканалов: увлечения, детские, фильмы, наука, музыка, сериалы, спорт. В разделе "Эфир" выполняется воспроизведение телеканала. Над категориями каналов находится инструмент для изменения размера главного окна: 25% 50%, 75% и 100%. В правой нижней части находится ТВ-программа. В этом разделе отображается текущая передача, которая транслируется на телеканалах выбранной категории. В разделе "Настройки" пользователи могут загрузить обновления для утилиты RusTV Player, изменить стиль оформления главного окна, запустить приложение поверх всех окон, изменить часовой пояс и кнопки телеканалов (иконки или текст). В разделе "Радио" находятся все доступные радиостанции. Здесь пользователи могут посмотреть текущую программу или музыкальную композицию в эфире. Также доступен инструмент для регулирования уровня громкости. Преимущества RusTV Player: бесплатная модель распространения;

возможность настройки качества потоковой трансляции;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

встроенная ТВ-программа;

возможность смены оформления интерфейса. Недостатки: нет функции для записи эфира. Скачать RusTV Player

AnyTV Free AnyTV Free — небольшая программа для просмотра ТВ-каналов на компьютере. В библиотеке приложения находится более 2 600 телеканалов со всех стран мира. Есть возможность воспроизведения популярных радиостанций. Пользователи могут добавить в список собственные каналы и трансляции со сторонних ресурсов. ПО имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и англоязычный интерфейс. Модель распространения программы AnyTV Free — бесплатная. После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположен список доступных ТВ-каналов. Перед тем, как воспроизвести трансляцию, пользователи могут выполнить сортировку списка по странам. Также в приложении есть отдельный инструмент "Filter". Здесь пользователи могут указать страну телеканала, жанр, битрейт. Данная функция используется для более детального поиска ТВ-каналов в списке. Процесс воспроизведения отображается в правой части интерфейса. Здесь доступны различные инструменты для управления потоковой трансляцией: запуск и остановка вещания, переход в полноэкранный режим, добавление ТВ-канала в список избранного, регулировка уровня громкости. Чтобы добавить собственный канал пользователям следует воспользоваться функцией "Add". В открывшемся окне нужно выбрать категорию трансляции — радио, ТВ-канал, видео; указать название потока и ссылку на ресурс; установить битрейт, тип воспроизведения, страну, жанр. При необходимости пользователи могут оценить любой телеканал. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на трансляции в списке и выбрать пункт "Rate Channel". Оценивание выполняется по 5-балльной шкале. Преимущества: более 2 600 телеканалов в библиотеке трансляций;

возможность добавления пользовательских ТВ-каналов;

фильтрация списка по странам и жанрам. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка;

отсутствует инструмент записи эфира;

нельзя настроить качество трансляции ТВ-каналов.