Программы для просмотра ТВ-каналов на компьютере

Для просмотра ТВ-каналов на компьютере не нужно покупать дополнительное оборудование. Достаточно скачать и установить специальные программы, которые используются для воспроизведения телевизионных эфиров через интернет.
Crystal TV
Crystal TV — небольшая утилита для просмотра ТВ-каналов на компьютере. В приложении есть встроенная программа телепередач, возможность регулирования яркости и контрастности. Пользователи могут поделиться ссылкой на трансляцию в ВК.
ПО имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и русскоязычный интерфейс. Программа бесплатная, но еть Premium-пакет, в который входят дополнительные каналы и высокое качество трансляций. Стоимость подписки на 3 месяца — 6 долларов; 6 месяцев — 11 долларов; 1 год — 18 долларов.
После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположен список доступных ТВ-каналов. Пользователи могут выбрать формат отображения телеканалов: список с предварительным просмотром, классический список, отображение каналов в виде плитки.
После выбора канала откроется новое окно воспроизведения. В верхней части интерфейса отображается качество соединения с серверами утилиты Crystal TV. В левой части интерфейса пользователи могут изменить уровень громкости, настроить яркость и контрастность. В правой части интерфейса можно развернуть потоковое изображение во весь экран, поделиться трансляцией в социальных сетях, быстро переключить канал.
В главном окне приложения пользователи могут посмотреть расписание эфиров на неделю в ТВ-программе. Утилита автоматически записывает передачи. Благодаря этой функции можно посмотреть прошедший фильм или сериал.
Преимущества Crystal TV:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- возможность пользоваться утилитой бесплатно;
- инструмент для просмотра прошедших эфиров;
- функция для настройки яркости и контрастности.
Недостатки:
- нет возможности воспроизведения трансляций со сторонних ресурсов.
RusTV Player
RusTV Player — программа для просмотра телеканалов на ПК, в библиотеку которой входит 100 каналов. Есть возможность настройки качества изображения и возможность воспроизведения радио, а также функция изменения оформления интерфейса.
Приложение совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведено на русский язык. Модель распространения — бесплатная.
После запуска программы откроется главное окно. В верхней части интерфейса расположены категории телеканалов: увлечения, детские, фильмы, наука, музыка, сериалы, спорт. В разделе "Эфир" выполняется воспроизведение телеканала.
Над категориями каналов находится инструмент для изменения размера главного окна: 25% 50%, 75% и 100%. В правой нижней части находится ТВ-программа. В этом разделе отображается текущая передача, которая транслируется на телеканалах выбранной категории.
В разделе "Настройки" пользователи могут загрузить обновления для утилиты RusTV Player, изменить стиль оформления главного окна, запустить приложение поверх всех окон, изменить часовой пояс и кнопки телеканалов (иконки или текст).
В разделе "Радио" находятся все доступные радиостанции. Здесь пользователи могут посмотреть текущую программу или музыкальную композицию в эфире. Также доступен инструмент для регулирования уровня громкости.
Преимущества RusTV Player:
- бесплатная модель распространения;
- возможность настройки качества потоковой трансляции;
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- встроенная ТВ-программа;
- возможность смены оформления интерфейса.
Недостатки:
- нет функции для записи эфира.
AnyTV Free
AnyTV Free — небольшая программа для просмотра ТВ-каналов на компьютере. В библиотеке приложения находится более 2 600 телеканалов со всех стран мира. Есть возможность воспроизведения популярных радиостанций. Пользователи могут добавить в список собственные каналы и трансляции со сторонних ресурсов.
ПО имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и англоязычный интерфейс. Модель распространения программы AnyTV Free — бесплатная.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположен список доступных ТВ-каналов. Перед тем, как воспроизвести трансляцию, пользователи могут выполнить сортировку списка по странам.
Также в приложении есть отдельный инструмент "Filter". Здесь пользователи могут указать страну телеканала, жанр, битрейт. Данная функция используется для более детального поиска ТВ-каналов в списке.
Процесс воспроизведения отображается в правой части интерфейса. Здесь доступны различные инструменты для управления потоковой трансляцией: запуск и остановка вещания, переход в полноэкранный режим, добавление ТВ-канала в список избранного, регулировка уровня громкости.
Чтобы добавить собственный канал пользователям следует воспользоваться функцией "Add". В открывшемся окне нужно выбрать категорию трансляции — радио, ТВ-канал, видео; указать название потока и ссылку на ресурс; установить битрейт, тип воспроизведения, страну, жанр.
При необходимости пользователи могут оценить любой телеканал. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на трансляции в списке и выбрать пункт "Rate Channel". Оценивание выполняется по 5-балльной шкале.
Преимущества:
- более 2 600 телеканалов в библиотеке трансляций;
- возможность добавления пользовательских ТВ-каналов;
- фильтрация списка по странам и жанрам.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка;
- отсутствует инструмент записи эфира;
- нельзя настроить качество трансляции ТВ-каналов.
Super Internet TV
Super Internet TV — утилита, с помощью которой пользователи могут воспроизвести ТВ-каналы на компьютере. В библиотеке приложения доступны телеканалы и радиостанции со всех стран мира. Поддерживается возможность наблюдения за веб-камерами.
Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и имеет англоязычный интерфейс. Модель распространения утилиты Super Internet TV — бесплатная.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположен полный список ТВ-каналов. В правой части интерфейса расположен инструмент для фильтрации списка. Здесь пользователи могут указать страну, жанр и размер видео для поиска потоковых трансляций.
В левой части интерфейса расположен список доступных трансляций. В разделе "TV Stations" отображаются ТВ-каналы; в разделе "Radio Stations" — радиостанции. Чтобы запустить эфир следует нажать на трансляцию в списке. Откроется новое окно воспроизведения.
Здесь пользователи могут запустить или остановить трансляцию. Также доступен инструмент для воспроизведения эфира в полноэкранном режиме.
В приложении Super Internet TV доступна функция записи эфира. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на названии канала в списке. В открывшемся меню следует выбрать пункт "Record".
Также в этом меню пользователи могут посмотреть подробную информацию о телеканале или добавить трансляцию в список избранного.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс;
- бесплатная модель распространения;
- инструмент для записи эфира;
- возможность фильтрации списка каналов по жанрам и стране.
Недостатки:
- нет функции для настройки качества изображения телеэфиров.