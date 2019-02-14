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Программы для просмотра ТВ-каналов на компьютере

Обзор программ для просмотра телевизионных каналов на компьютере.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Для просмотра ТВ-каналов на компьютере не нужно покупать дополнительное оборудование. Достаточно скачать и установить специальные программы, которые используются для воспроизведения телевизионных эфиров через интернет.

Crystal TV

Crystal TV — небольшая утилита для просмотра ТВ-каналов на компьютере. В приложении есть встроенная программа телепередач, возможность регулирования яркости и контрастности. Пользователи могут поделиться ссылкой на трансляцию в ВК.

ПО имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и русскоязычный интерфейс. Программа бесплатная, но еть Premium-пакет, в который входят дополнительные каналы и высокое качество трансляций. Стоимость подписки на 3 месяца — 6 долларов; 6 месяцев — 11 долларов; 1 год — 18 долларов.

После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположен список доступных ТВ-каналов. Пользователи могут выбрать формат отображения телеканалов: список с предварительным просмотром, классический список, отображение каналов в виде плитки.

Crystal TV

После выбора канала откроется новое окно воспроизведения. В верхней части интерфейса отображается качество соединения с серверами утилиты Crystal TV. В левой части интерфейса пользователи могут изменить уровень громкости, настроить яркость и контрастность. В правой части интерфейса можно развернуть потоковое изображение во весь экран, поделиться трансляцией в социальных сетях, быстро переключить канал.

Навигация по каналам в программе Crystal TV

В главном окне приложения пользователи могут посмотреть расписание эфиров на неделю в ТВ-программе. Утилита автоматически записывает передачи. Благодаря этой функции можно посмотреть прошедший фильм или сериал.

Просмотр программы передач в Crystal TV

Преимущества Crystal TV:

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • возможность пользоваться утилитой бесплатно;
  • инструмент для просмотра прошедших эфиров;
  • функция для настройки яркости и контрастности.

Недостатки:

  • нет возможности воспроизведения трансляций со сторонних ресурсов.

Скачать Crystal TV

RusTV Player

RusTV Player — программа для просмотра телеканалов на ПК, в библиотеку которой входит 100 каналов. Есть возможность настройки качества изображения и возможность воспроизведения радио, а также функция изменения оформления интерфейса.

Приложение совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведено на русский язык. Модель распространения — бесплатная.

После запуска программы откроется главное окно. В верхней части интерфейса расположены категории телеканалов: увлечения, детские, фильмы, наука, музыка, сериалы, спорт. В разделе "Эфир" выполняется воспроизведение телеканала.

RusTV Player

Над категориями каналов находится инструмент для изменения размера главного окна: 25% 50%, 75% и 100%. В правой нижней части находится ТВ-программа. В этом разделе отображается текущая передача, которая транслируется на телеканалах выбранной категории.

Список ТВ-каналов в программе RusTV Player

В разделе "Настройки" пользователи могут загрузить обновления для утилиты RusTV Player, изменить стиль оформления главного окна, запустить приложение поверх всех окон, изменить часовой пояс и кнопки телеканалов (иконки или текст).

Управление программой RusTV Player

В разделе "Радио" находятся все доступные радиостанции. Здесь пользователи могут посмотреть текущую программу или музыкальную композицию в эфире. Также доступен инструмент для регулирования уровня громкости.

Просмотр онлайн-ТВ в программе RusTV Player

Преимущества RusTV Player:

  • бесплатная модель распространения;
  • возможность настройки качества потоковой трансляции;
  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • встроенная ТВ-программа;
  • возможность смены оформления интерфейса.

Недостатки:

  • нет функции для записи эфира.

Скачать RusTV Player

AnyTV Free

AnyTV Free — небольшая программа для просмотра ТВ-каналов на компьютере. В библиотеке приложения находится более 2 600 телеканалов со всех стран мира. Есть возможность воспроизведения популярных радиостанций. Пользователи могут добавить в список собственные каналы и трансляции со сторонних ресурсов.

ПО имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и англоязычный интерфейс. Модель распространения программы AnyTV Free — бесплатная.

После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположен список доступных ТВ-каналов. Перед тем, как воспроизвести трансляцию, пользователи могут выполнить сортировку списка по странам.

AnyTV Free

Также в приложении есть отдельный инструмент "Filter". Здесь пользователи могут указать страну телеканала, жанр, битрейт. Данная функция используется для более детального поиска ТВ-каналов в списке.

Поиск каналов в программе AnyTV Free

Процесс воспроизведения отображается в правой части интерфейса. Здесь доступны различные инструменты для управления потоковой трансляцией: запуск и остановка вещания, переход в полноэкранный режим, добавление ТВ-канала в список избранного, регулировка уровня громкости.

Просмотр ТВ-каналов через AnyTV Free

Чтобы добавить собственный канал пользователям следует воспользоваться функцией "Add". В открывшемся окне нужно выбрать категорию трансляции — радио, ТВ-канал, видео; указать название потока и ссылку на ресурс; установить битрейт, тип воспроизведения, страну, жанр.

Добавление каналов в AnyTV Free

При необходимости пользователи могут оценить любой телеканал. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на трансляции в списке и выбрать пункт "Rate Channel". Оценивание выполняется по 5-балльной шкале.

Выбор качества трансляции ТВ в AnyTV Free

Преимущества:

  • более 2 600 телеканалов в библиотеке трансляций;
  • возможность добавления пользовательских ТВ-каналов;
  • фильтрация списка по странам и жанрам.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка;
  • отсутствует инструмент записи эфира;
  • нельзя настроить качество трансляции ТВ-каналов.

Super Internet TV

Super Internet TV — утилита, с помощью которой пользователи могут воспроизвести ТВ-каналы на компьютере. В библиотеке приложения доступны телеканалы и радиостанции со всех стран мира. Поддерживается возможность наблюдения за веб-камерами.

Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и имеет англоязычный интерфейс. Модель распространения утилиты Super Internet TV — бесплатная.

После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположен полный список ТВ-каналов. В правой части интерфейса расположен инструмент для фильтрации списка. Здесь пользователи могут указать страну, жанр и размер видео для поиска потоковых трансляций.

Super Internet TV

В левой части интерфейса расположен список доступных трансляций. В разделе "TV Stations" отображаются ТВ-каналы; в разделе "Radio Stations" — радиостанции. Чтобы запустить эфир следует нажать на трансляцию в списке. Откроется новое окно воспроизведения.

Просмотр ТВ через Super Internet TV

Здесь пользователи могут запустить или остановить трансляцию. Также доступен инструмент для воспроизведения эфира в полноэкранном режиме.

Запись ТВ-каналов в программе Super Internet TV

В приложении Super Internet TV доступна функция записи эфира. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на названии канала в списке. В открывшемся меню следует выбрать пункт "Record".

Также в этом меню пользователи могут посмотреть подробную информацию о телеканале или добавить трансляцию в список избранного.

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс;
  • бесплатная модель распространения;
  • инструмент для записи эфира;
  • возможность фильтрации списка каналов по жанрам и стране.

Недостатки:

  • нет функции для настройки качества изображения телеэфиров.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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