OttPlayer — мультиплатформенное приложение для просмотра IPTV. Сервис бесплатный, но требует регистрации для разблокировки дополнительного функционала, например, сохранения плейлистов для просмотра на любом привязанном устройстве. Сама по себе никаких плейлистов OttPlayer не содержит, добавлять их надо самостоятельно.

Среди главных плюсов приложения OttPlayer:

нет рекламы;

поддержка любых устройств;

управление и группировка плейлистов;

возможность загружать свои плейлисты на удаленный сервер для просмотра сразу на нескольких устройствах.

Начало работы с OttPlayer

При первом запуске OttPlayer предложит регистрацию. Если использование программы планируется только на одном устройстве, рекомендуется выбрать автономный режим.

Далее требуется указать плейлист. Это может быть файл в формате: M3U8, XML, XSPF, либо прямая ссылка. Чтобы подключиться по прямой ссылке:

Скопировать ссылку из сети. Вставить ее в поле. Нажать «Далее». Указать плейлист в третьем поле. Нажать «Далее».

Теперь откроется основной интерфейс OttPlayer. Для начала просмотра телеканала, надо кликнуть по его иконке. Начнется воспроизведение.

Все доступные каналы разбиваются на группы, если это было сделано изначально. При регистрации на сервере пользователь получает следующие функции:

управление фильтрами;

создание групп;

подключение/отключение устройств;

переименование плейлистов и групп;

настройки каналов, включая отображение иконок;

автоматическое обновление в указанные сроки.

Автообновление срабатывает с определенной периодичностью. По умолчанию плейлисты обновляются раз в сутки, но период можно увеличить на больший срок. Файлы для обновлений должны быть доступны для скачивания без регистрации по адресу расположения плейлиста, иначе функция может не работать нормально. Привязка новых устройств происходит автоматически после авторизации на странице входа в сервис.

Дополнительные функции

Нажатие на кнопку с тремя горизонтальными полосками открывает меню приложения. В нем доступна информация и настройки учетной записи в сервисе, выбор плейлистов, а также дополнительные настройки:

«Общий» — указывается функция работы в фоновом режиме и возможность запустить последний просмотренный канал при повторном открытии программы. При возникновении проблем с проигрывателем здесь активируется функция очистки кэша.

«Видео» — настраивается отображение трансляции. Изображение может показываться в оригинале или растягиваться для телевизоров.

«Напоминания» — нужны для телепередач. Программа запомнит и выдаст уведомление в подходящий момент.

«Родительский контроль» нужен для установления пароля на приложение для лишения к нему доступа у детей.

Также доступен выбор локализации через пункт «Язык».

OttPlayer предоставляет решение для тех, кто хочет смотреть IPTV на нескольких устройствах сразу. Отсутствие рекламы, обязательной регистрации и платных функций делает приложение полностью бесплатным. Вместе с этим регистрация открывает онлайн-функционал сервиса, вроде синхронизации изменений между устройствами, удобных настроек каналов, группирования, фильтрации и управления плейлистами. Все, что требуется пользователю — ссылка на плейлист или скачанный файл для начала работы.