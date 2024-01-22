SoftSalad СОФТСАЛАТ

Плееры

Медиаплеер - это мультимедийный проигрыватель с поддержкой аудио- и видеофайлов. Медиаплеер необходим при просмотре чего угодно: от музыкальных клипов популярных исполнителей до фильмов известных режиссеров.

Практически все программы гарантируют отличное качество звучания, синхронизацию с внешними устройствами (смартфонами и планшетами), поддержку всех популярных медиаформатов (MP1, MP2, MP3, MP4, MPC, AAC, Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, SND, CDDA) и типов плейлистов (.m3u, .m3u8, .asx, .wpl, smil), PLS (формат, используемый Light Alloy), FPL.

Кроме того, некоторые медиаплееры поддерживают ряд встроенных утилит для звукозаписи, конвертирования аудио форматов и риппинга, поддерживают возможность записи дисков (AIMP, JetAudio, iTunes) и даже прослушивания интернет-радио и просмотра TV.

Найдено 71 программа

VLC Media Player
VLC Media Player 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
OttPlayer
OttPlayer 3.5.9.0

Плеер для для просмотра IPTV

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
foobar2000
foobar2000 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8
GOM Player
GOM Player 2.3.123.5393

Видеоплеер с поддержкой всех современных форматов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
DivX Web Player
DivX Web Player 11.16.0.98

Плеер для просмотра видео и ТВ через браузер

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
Ruffle
Ruffle 0.7.1

Программа для воспроизведения Flash-контента на компьютере и в браузере

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
FFmpeg
FFmpeg 9.0.2

Фреймворк для воспроизведения и редактирования аудио и видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
iTunes
iTunes 12.13.11.1

Медиаплеер и онлайн-магазин Apple

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
AIMP
AIMP 5.40.2727

Программа для воспроизведения аудиофайлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
SMPlayer
SMPlayer 26.8.29

Бесплатный мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Winamp
Winamp 5.92.010042

Легендарный аудио- и видеоплеер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
KMPlayer
KMPlayer 2026.7.24.12

Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1
Stremio
Stremio 5.0.24

Программа для просмотра видео и ТВ из онлайн-источников

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MediaMonkey
MediaMonkey 2024.2.2

Программа для создания и организации электронной библиотеки с музыкой и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
KODI
KODI 21.3

Многофункциональный цифровой медиаплеер для Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8