Медиаплеер - это мультимедийный проигрыватель с поддержкой аудио- и видеофайлов. Медиаплеер необходим при просмотре чего угодно: от музыкальных клипов популярных исполнителей до фильмов известных режиссеров.

Практически все программы гарантируют отличное качество звучания, синхронизацию с внешними устройствами (смартфонами и планшетами), поддержку всех популярных медиаформатов (MP1, MP2, MP3, MP4, MPC, AAC, Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, SND, CDDA) и типов плейлистов (.m3u, .m3u8, .asx, .wpl, smil), PLS (формат, используемый Light Alloy), FPL.

Кроме того, некоторые медиаплееры поддерживают ряд встроенных утилит для звукозаписи, конвертирования аудио форматов и риппинга, поддерживают возможность записи дисков (AIMP, JetAudio, iTunes) и даже прослушивания интернет-радио и просмотра TV.