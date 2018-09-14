Crystal TV — программа для просмотра IPTV-телеканалов на компьютере. Это бесплатное приложение на операционных систем Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа Crystal TV?

Программа Crystal TV предназначена для просмотра популярных эфирных, а также некоторых кабельных/спутниковых телеканалов, вещаемых на территории России. С технической точки зрения, данное приложение предназначено для подключения к потоковому видео, транслируемому через интернет телекомпаниями. Таким образом, Crystal TV можно считать IPTV-плеером, хотя у программы и отсутствует функция добавления IPTV-телеканалов вручную.

Функции программы Crystal TV

Программа Crystal TV обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:

Просмотр всех бесплатных федеральных телеканалов, вещающих в эфире, а также некоторого числа ТВ-каналов, обычно транслируемых через платные ТВ-сервисы.

Возможность подстройки качества (разрешения) видео в зависимости от скорости интернет-соединения на стороне пользователя в несколько кликов мышью без необходимости перезапуска приложения (по умолчанию телеканалы отображаются в HD-качестве).

Просмотр программы передач для всех транслируемых через Crystal TV телеканалов.

Наличие 3-х режимов отображения списка телеканалов, каждому из которых посвящена отдельная вкладка (горизонтальная лента, список и миниатюры).

Возможность предросмотра телеканалов перед их включением (во вкладке с горизонтальной лентой текущая трансляция отображается в области предпросмотра, во вкладке с миниатюрами — в самих миниатюрах).

Быстрое переключение телеканалов по списку (назад/вперед) прямо во время просмотра.

Два режима отображения видеокартинки: растяжение по ширине окна или полноэкранный режим.

Возможность ручной регулировки яркости и резкости видео.

Как можно заметить, Crystal TV обладает базовым функционалом для программ подобного типа, но этого достаточно для комфортного просмотра IPTV-телеканалов на компьютере.