RusTV Player — программа для просмотра ТВ на компьютере с русскоязычным интерфейсом. Приложение не требует платной подписки за просмотр любого доступного онлайн-ТВ контента и подходит для компьютеров на актуальных версиях Windows (от XP до 10).

Как смотреть ТВ через RusTV Player?

Основная функция программы RusTV Player — подключение к IPTV-потоку вещающего в интернет телеканала и его воспроизведение посредством встроенного видеопроигрывателя. Пользователям RusTV Player доступны десятки отечественных и зарубежных телеканалов с вещанием преимущественно на русском языке. Все доступные ТВ-каналы разбиты на тематические категории:

Эфир (в данном разделе собраны телеканалы, вещающие в эфире на территории РФ).

Увлечения (информационно-развлекательные каналы).

Детские (преимущественно каналы с мультфильмами).

Фильмы (телеканалы, транслирующие фильмы и сериалы).

Наука (научно-познавательное ТВ и документальные фильмы).

Музыка (российские и зарубежные музыкальные телеканалы).

Спорт (спортивные телепередачи).

Кроме того, через приложение RusTV Player можно прослушивать радиостанции, вещающие в сеть интернет. В соответствующем разделе представлены такие известные радиостанции, как «Маяк», «Авто Радио», «Эхо Москвы», «Русское Радио», «Европа Плюс» и другие.

Из дополнительных удобных функций следует отметить наличие телепрограммы для большинства из представленных телеканалов и радиостанций, а также возможность просмотра ряда сериалов и мультсериалов в записи.