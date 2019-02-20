RusTV Player — программа для просмотра ТВ на компьютере с русскоязычным интерфейсом. Приложение не требует платной подписки за просмотр любого доступного онлайн-ТВ контента и подходит для компьютеров на актуальных версиях Windows (от XP до 10).
Как смотреть ТВ через RusTV Player?
Основная функция программы RusTV Player — подключение к IPTV-потоку вещающего в интернет телеканала и его воспроизведение посредством встроенного видеопроигрывателя. Пользователям RusTV Player доступны десятки отечественных и зарубежных телеканалов с вещанием преимущественно на русском языке. Все доступные ТВ-каналы разбиты на тематические категории:
- Эфир (в данном разделе собраны телеканалы, вещающие в эфире на территории РФ).
- Увлечения (информационно-развлекательные каналы).
- Детские (преимущественно каналы с мультфильмами).
- Фильмы (телеканалы, транслирующие фильмы и сериалы).
- Наука (научно-познавательное ТВ и документальные фильмы).
- Музыка (российские и зарубежные музыкальные телеканалы).
- Спорт (спортивные телепередачи).
Кроме того, через приложение RusTV Player можно прослушивать радиостанции, вещающие в сеть интернет. В соответствующем разделе представлены такие известные радиостанции, как «Маяк», «Авто Радио», «Эхо Москвы», «Русское Радио», «Европа Плюс» и другие.
Из дополнительных удобных функций следует отметить наличие телепрограммы для большинства из представленных телеканалов и радиостанций, а также возможность просмотра ряда сериалов и мультсериалов в записи.