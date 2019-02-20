SoftSalad СОФТСАЛАТ
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RusTV Player

RusTV Player

Программа для просмотра онлайн-ТВ на компьютере

2,7 (38)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.3
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.3

Полезные статьи

Программы для просмотра ТВ-каналов на компьютере
Программы для просмотра ТВ-каналов на компьютере

Оценки программы

2,7

38 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о RusTV Player

9 отзывов

Алекс

Sorry, you have been blocked
You are unable to access rustv-player.ru
Why have I been blocked?
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 914d7e4e1b0e376c

алексей

Установил программу, но ничего не посмотрел. выдает ошибку 403 и предлагает купить антивирус касперского. нафиг не нужно, удаляю!

Борис

Вам крупно повезло. У меня после установки не только тупо выдала ошибку. Но ещё и установил антивирус. Причём не Касперского, а какое-то никому не известное дерьмо. А в процессе установки пытался ещё кучу дерьма навялить.

Николай

Does not work. It gives the error "Sorry, you have been blocked". Give access to the software 841b56507d9aac05

Wedmak

Плеер крут!
При первом же запуске после установки вышло сообщение - "Вы заблокированы" и предложение написать разработчику просьбу о помиловании. На английском языке, хотя, якобы системный - русский.
В общем тот еще гиморой - не связывайтесь.

RUSAKAKSU

Sorry, you have been blocked
You are unable to access rustv-player.ru
Why have I been blocked?
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

Анатолий

Великолепный плеер , но я не могу его скачать . Выскакивает вы заблокированы. Почему ? Прошу помогите установить Rustv player.

Анатолий

Великолепный плеер , но я не могу его скачать . Выскакивает вы заблокированы. Почему ? Прошу помогите установить Rustv player.
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Анатолий

Мне 78 лет. Одна радость осталась в жизни смотреть rustv player. Когда пытаюсь скачать выскакивает - вы заблокированы. Почему?