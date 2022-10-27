VLC Media Player — бесплатный медиапроигрыватель, поддерживающий множество современных форматов. VLC можно использовать в качестве удобного сервера для онлайн-трансляций звука или видео. Такая функция допустима благодаря поддержке протоколов IPv4 и IPv6.

Поддержка всех современных форматов и высокая эффективность работы возможна благодаря наличию встроенных кодеков. С помощью VLC Media Player можно воспроизводить некоторые поврежденные файлы и слушать интернет-радио.

Плеер совместим с операционными системами Windows 10, 8, 7, Vista и XP с разрядностью 32 и 64 бит. Также VLC Media Player можно скачать на Android, iOS, MacOS и GNU/Linux.

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Плеер VLC не запускается, что делать?

Если при попытке запуска программы VLC выскакивают ошибки либо ничего не происходит, возможно, имеют место некорректные настройки плеера и/или повреждения кэшированных данных встроенных/добавленных плагинов. Решить эту проблему можно путем удаления папки, в которой хранятся настройки и кэш проигрывателя VLC:

Откройте "Проводник Windows" и впишите/скопируйте в адресную строку "%APPDATA%" (без кавычек), затем нажмите клавишу Enter. В "Проводнике" откроется системная папка "Roaming", в которой, в т.ч., хранятся настройки и кэш VLC. Найдите в папке "Roaming" папку с названием "vlc" и просто удалите ее (для этого могут потребоваться права администратора компьютера).

Если процедура не помогла, удалите VLC-плеер и повторно установите его.

Звук в VLC опережает/отстает от видео, что делать?

В плеере VLC имеется функция смещения звука относительно видео в обоих направлениях. Для этого достаточно в момент воспроизведения видео нажимать кнопку "J" или "K" для смещения аудиодорожки назад и вперед относительно картинки, соответственно. Шаг смещения аудио составляет 50 миллисекунд.

Цвета видео в VLC блеклые, как устранить проблему?

Блеклые цвета в воспроизводимом в плеере VLC видео могут являться следствием некорректных настроек самого проигрывателя либо настроек драйвера видеокарты. Для придания картинке насыщенных цветов сначала проверяем/изменяем конфигурацию видеоплеера:

В плеере VLC откройте меню "Инструменты" затем выберите "Настройки". В настройках проигрывателя перейдите во вкладку "Видео". Напротив параметра "Вывод" раскройте выпадающий список и выберите вариант "Вывод видео через DirectX (DirectDraw)", сохраните настройки и перезапустите плеер. Если не помогло, задайте параметру "Вывод" значение "Вывод видео через Windows GDI". Можно пробовать выбирать другие и варианты. Также можно попробовать отключить опцию "Использовать аппаратное преобразование YUV -> RGB", сняв соответствующую галочку в этом же окне настроек видео.

Если причиной утраты цветовой насыщенности видео являются настройки видеокарты, следует запустить приложение, отвечающее за конфигурацию драйвера видеоустройства. Например, в случае с видеоадаптерами NVIDIA таким приложением является "Панель управления NVIDIA":

Чтобы запустить "Панель управления NVIDIA" кликните по пустому месту рабочего стола правой кнопкой мыши и выберите из контактного меню соответствующий пункт (если он отсутствует, возможно, придется установить/переустановить драйвер видеокарты). В "Панели управления NVIDIA" раскройте раздел "Видео" и перейдите в подраздел "Регулировка параметров цвета для видео". По умолчанию в блоке "Как выполнить настройки цвета" выбран вариант "С настройками NVIDIA". Попробуйте сначала выбрать вариант "С настройками видеоплеера". Если не помогло, вновь установите "С настройками NVIDIA", затем откройте чуть ниже вкладку "Дополнительно" и убедитесь, что в параметре "Динамический диапазон" установлено значение "Полный (0-255)" (установите это значение, если вместо него было установлено "Ограниченный (16-235)").

Нет звука в VLC плеере — что делать?

Если отсутствие звука наблюдается при воспроизведении в плеере VLC любых медиафайлов — как аудио, так и видео — возможно, что имеют место некорректные аудионастройки. Чтобы исправить это:

Откройте "Инструменты" в основном меню плеера, чтобы перейти в настройки программы. Перейдите во вкладку "Аудио". Напротив параметра "Модуль вывода" должен быть выбрать модуль, отвечающий за вывод звука в системе. По умолчанию, параметр "Модуль вывода" имеет значение "автоматически". Попробуйте установить значение "Вывод звука через DirectX". Сохраните настройки и перезапустите плеер. Если не помогло, выберите из списка следующий пункт — "Windows Multimedia Device output" — повторяйте процедуру, пока плеер VLC не начнет воспроизводить звук.

Как смотреть IPTV каналы через VLC?

Мультимедиа-плеер VLC поддерживает воспроизведение потокового видео, в т.ч. и вещающих в интернете телевизионных каналов. Для их просмотра можно воспользоваться одним из следующих двух способов:

Найдите и скачайте в интернете IPTV-плейлист (по сути, это обычный плейлист с расширением ".m38u"). Откройте скачанный плейлист в плеере VLC (в меню "Медиа" выбрать пункт "Открыть файлы…"). Скопируйте в буфер обмена ссылку на IPTV-плейлист с сайта, открытого в любом браузере. В плеере откройте меню "Медиа", затем выберите пункт "Открыть URL…" и в отобразившееся окно вставьте скопированную ранее ссылку на IPTV-плейлист.

Чтобы просмотреть список доступных телеканалов, кликните по кнопке "Плейлист" в нижней части окна плеера. Если список воспроизведения пуст, возможно, добавленный плейлист поврежден. В этом случае добавьте в программу другой плейлист.

Почему VLC не воспроизводит IPTV?

Неработоспособность IPTV-телеканалов обычно связана с устареванием ссылок на эти телеканалы внутри IPTV-плейлиста. Также причиной может быть ограничение доступа к тем или иным телеканалам для пользователей из определенных стран (либо для пользователей, проживающий за пределами тех стран, в которых транслируется IPTV-канал).

Если причиной неработоспособности IPTV является устаревание плейлиста, его нужно будет обновить — скачать с того же сайта, где он впервые был скачан. Списки воспроизведения IPTV-телеканалов, как правило, обновляются. И следует понимать, что составляют и обновляют их любители, а не владельцы тех или иных телеканалов (хотя сегодня возможно и такое).

Лучший способ бесперебойно просматривать любые телеканалы — добавить в VLC, т.н. "самообновляемый плейлист". Скачивать его не нужно — достаточно добавить в плеер VLC ссылку на самоообновляемый список телеканалов (меню "Медиа", пункт "Открыть URL…"). Но и здесь могут возникнуть сложности с воспроизведением, т.к. "самообновляемых" плейлистов не существует — они также создаются и обновляются любителями, просто выкладываются на сайтах в виде ссылок, а не файлов для скачивания.