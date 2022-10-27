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VLC Media Player

VLC Media Player

Видеоплеер со встроенными кодеками

2,9 (19)
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Актуальная версия 3.0.24
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История изменений

Версия 3.0.24

  • Устранено более 130 уязвимостей в VLC и встроенных библиотеках.
  • FFmpeg обновлён с версии 4.4 до 8.1.2, также обновлены 49 сторонних библиотек.
  • Добавлена поддержка декодирования ATRAC3 и ATRAC9.
  • Добавлена поддержка субтитров CEA-708 в MP4.
  • Добавлен режим прослушивания SRT и аутентификация SFTP по открытому ключу.
  • Исправлен медленный запуск VLC в Windows при переходе на летнее или зимнее время.
  • В Windows добавлена поддержка захвата NV12 через DirectShow.
  • Исправлены сбои звука и проблемы вывода через Direct3D11 в Windows.
  • Улучшена поддержка Qt 6 и RIST.
  • Улучшено определение языка субтитров и обработка WebVTT.

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Оценки программы

2,9

19 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о VLC Media Player

2 отзыва

192.168.0.1

Лучший медиаплеер которым когда-либо пользовался.

192.168.0.1

Отличный всеядный как офлайн так и потоковый плеер!