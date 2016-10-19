SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AIMP

В данном списке представлены программы для замены AIMP. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AIMP, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

foobar2000
foobar2000

Версия 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Winamp
Winamp

Версия 5.92.010042

Легендарный аудио- и видеоплеер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (12)
Versed
Versed

Версия 1.0.1

Программа для воспроизведения музыки

Оценок пока нет
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
DeaDBeeF
DeaDBeeF

Версия 1.8.6

Аудиоплеер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MusicBee
MusicBee

Версия 3.3

Бесплатный аудиоплеер для Windows 7/8/10

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
XMPlay
XMPlay

Версия 3.8.3.4

Бесплатный аудиоплеер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
QuickTime Alternative
QuickTime Alternative

Версия 3.2.2

Плагин (видео-кодек) для воспроизведения QuickTime-форматов для видоедиаплееров и браузеров

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Qmmp
Qmmp

Версия 1.2.4

Бесплатный аудиоплеер, основанный на библиотеке Qt

Оценок пока нет
Muzabaza Player
Muzabaza Player

Версия 1.0.8.5

Программа для скачивания музыки из интернета

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (10)
Total Video Player
Total Video Player

Версия 1.31

Аудио- и видеопроигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Songbird
Songbird

Версия 2.2.0

Медиапроигрыватель для Windows со встроенным браузером

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)