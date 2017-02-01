Total Video Player — бесплатный мультимедиа-проигрыватель для операционных систем Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения не имеет русского перевода.

Преимущества Total Video Player

Одна из особенностей Total Video Player — малый размер занимаемого плеером дискового пространства (всего порядка 14 Мб), что достигнуто благодаря отсутствию в нем всевозможных лишних (для многих пользователей) компонентов. Это, как следствие, повлияло и на пользовательский интерфейс. Он максимально упрощен, имеет только самые необходимые элементы управления проигрывания мудиафайлов — стандартные кнопки воспроизведения, шкала перемотки, кнопка отктытия/закрытия плейлиста.

Другими словами, Total Video Player создан исключительно для того, чтобы пользователи смогли просматривать фильмы и прослушивать музыку без каких-либо сложных настроек качества видеокартинки и аудио.

Поддерживаемые форматы

Несмотря на простоту управления, мультимедиаплеер Total Video Player поддерживает достаточно большое количество видео- и аудиоформатов, которые он способен воспроизвести:

Более 35 форматов видео, включая такие популярные как MP4, WMV, MOV, 3GP, AVI и др.

И порядка 15 форматов аудио, включая MP3, WAV, FLAC, M4A и т.д.

Также Total Video Player способен проигрывать DVD-диски со всеми нюансами (например, вывод и управление меню) и компакт диски формата CD disc с аудиозаписями.

Функции Total Video Player

Возможность добавления медиа в плейлист с возможностью сохранения в формате M3U. Сам плейлист можно по-разному отсортировать и отфильтровать, исключив из него аудио- или видеофайлы.

Поддержка субтитров для видео с возможностью настройки стиля их отображения.

Наличие инструмента визуализации проигрываемого аудио.

Возможность увеличения/уменьшения видеокартинки и настройка соотношения сторон.

Управление горячими клавишами и другие.

Хотя мультимедиа-плеер Total Video Player уже не обновляется, он по-прежнему отлично работает во всех версиях ОС Windows, включая последнюю 10