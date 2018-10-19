Программы-плееры для прослушивания музыки

Всем любителем музыки для прослушивания качественного цифрового аудио-контента необходим многофункциональный и удобный музыкальный проигрыватель. Настройка плейлиста, выбор оболочки (скина), варьирование параметрами эквалайзера – это лишь малый перечень опций, которые будут вам доступны благодаря многочисленным программам для прослушивания музыки. Выбор в пользу того или иного проигрывателя, как правило, зависит от количества поддерживаемых аудио-форматов, удобства навигации media-файлов, а также от индивидуальных предпочтений пользователя.
Winamp
Скачать последнюю версию Winamp можно на официальном сайте или на SoftSalad.ru.
Пожалуй, самый популярный и востребованный музыкальный проигрыватель среди пользователей. Это мощный media-комплекс, позволяющий воспроизводить не только аудио, но и видео контент. Обладает широким инструментарием, включающий возможность создания плейлистов, функцию синхронизации с Android и большое число скинов.
К основным преимуществам плеера Winamp можно отнести:
- поддержка большинства аудио форматов, включая mp3, flac и др;
- возможность управления из браузера;
- наличие русскоязычного интерфейса.
Минусов у данной программы практически нет, разве что недостаточно продуманная система навигации файлов.
Aimp
Скачать последнюю версию AIMP можно на официальном сайте или на SoftSalad.ru.
Данный медиа-плеер бесплатный, его можно легко найти и скачать в свободном доступе. Среди характерных отличий можно отметить удобный пользовательский интерфейс, расширенный функционал и 32-ух битную обработку аудио-контента. К преимуществам плеера AIMP можно также отнести поддержку большинства используемых форматов, включая ac3, wav, wma и другие.
К основным преимуществам плеера можно отнести:
- возможность 32-битной обработки звука;
- большой выбор обложек;
- наличие функционального эквалайзера
Главный минус – отсутствует функция синхронизации с Android.
Songbird
Данный проигрыватель отличается своей универсальностью и адаптирован под большинство версий ОС Windows, включая 8, 10 и XP. Он представляет собой нечто среднее между музыкальным плеером и интернет-браузером. У многих рядовых пользователей он ассоциируется с музыкальным браузером. Songbird прекрасно подходит для прослушивания аудио-треков как с жесткого диска компьютера, так и с музыкальных интернет-источников. К преимуществам данного плейера можно о отнести поддержку более 25 языков, автоматическое обновление и возможность создания собственной библиотеки треков.
К основным преимуществам плейера можно отнести:
- поддержка более 25 языков, включая русский;
- наличие интегрированного интернет-браузера;
- возможность регулярного обновления.
Основной недостаток – отсутствие портативной версии, не требующей установки.
Aero Glass MP3 Player
Изящный стеклянный дизайн – первое, что хотелось бы отметить при обзоре музыкального плейера Aero Glass MP3 Player. Простой, минималистичный пользовательский интерфейс по достоинству оценит даже домохозяйка.
К основным преимуществам данного проигрывателя относятся:
- идеальное сочетание с Windows 7;
- наличие опции "Быстрая пауза";
- удобный эквалайзер;
- возможность создания собственного плейлиста.
Foobar 2000
Скачать программу Foobar 2000 можно на официальном сайте или на SoftSalad.ru.
Быстрое функционирование, интуитивный пользовательский интерфейс, мощный функционал – так кратко можно охарактеризовать плееер Foobar 2000. Кроме того, данный музыкальный проигрыватель не требователен к системным ресурсам и может успешно работать даже на устаревшем "железе".
К достоинствам можно отнести:
- безупречное качество воспроизведения звукового контента;
- возможность использования горячих клавиш;
- поддержка большинства известных форматов;
- наличие опции создания индивидуального плейлиста.
JetAudio Basic
Идеальное сочетание по критерию "занимаемый объем дискового пространства – набор инструментов". Отображение рейтинга аудиофайлов, возможность функционирования по таймеру, большое число скинов, контроль скорости воспроизведения – это лишь самый малый перечень основных достоинств, характеризующих JetAudio Basic.
К основным преимуществам плейера можно отнести:
- наличие мощного эквалайзера;
- возможность контроля скорости воспроизведения композиций;
- интегрированный конвертер для преобразования форматов.
Главный недостаток – небольшой выбор скинов (обложек). Резюмируя, можно констатировать: JetAudio Basic – настоящий медиа-комплекс для работы с аудио-контентом.
XMplay
Скачать плеер XMplay можно на официальном сайте или на SoftSalad.ru.
Поддержка множества мультимедийных форматов – главное и неоспоримое достоинство XMplay. К другим достоинствам данного музыкального проигрывателя можно отнести высокое качество звука, поддержка плейлистов, сгенерированных другими плейерами, возможность быстрого воспроизведения записей через контекстное меню пользователя.
К основным преимуществам плейера можно отнести:
- поддержка интегрированных скинов;
- высокое качество воспроизведения;
- возможность оперативного воспроизведения треков через контекстное меню.
На каком музыкальном проигрывателе в конечном итоге остановить свой выбор – личное дело каждого пользователя. Однако, необходимо учитывать, что приоритетными параметрами являются качество воспроизведения аудио, количество поддерживаемых форматов и удобный функционал.