Программы-плееры для прослушивания музыки

Всем любителем музыки для прослушивания качественного цифрового аудио-контента необходим многофункциональный и удобный музыкальный проигрыватель. Настройка плейлиста, выбор оболочки (скина), варьирование параметрами эквалайзера – это лишь малый перечень опций, которые будут вам доступны благодаря многочисленным программам для прослушивания музыки. Выбор в пользу того или иного проигрывателя, как правило, зависит от количества поддерживаемых аудио-форматов, удобства навигации media-файлов, а также от индивидуальных предпочтений пользователя.

Winamp Скачать последнюю версию Winamp можно на официальном сайте или на SoftSalad.ru . Пожалуй, самый популярный и востребованный музыкальный проигрыватель среди пользователей. Это мощный media-комплекс, позволяющий воспроизводить не только аудио, но и видео контент. Обладает широким инструментарием, включающий возможность создания плейлистов, функцию синхронизации с Android и большое число скинов. К основным преимуществам плеера Winamp можно отнести: поддержка большинства аудио форматов, включая mp3, flac и др;

возможность управления из браузера;

наличие русскоязычного интерфейса. Минусов у данной программы практически нет, разве что недостаточно продуманная система навигации файлов.

Aimp Скачать последнюю версию AIMP можно на официальном сайте или на SoftSalad.ru . Данный медиа-плеер бесплатный, его можно легко найти и скачать в свободном доступе. Среди характерных отличий можно отметить удобный пользовательский интерфейс, расширенный функционал и 32-ух битную обработку аудио-контента. К преимуществам плеера AIMP можно также отнести поддержку большинства используемых форматов, включая ac3, wav, wma и другие. К основным преимуществам плеера можно отнести: возможность 32-битной обработки звука;

большой выбор обложек;

наличие функционального эквалайзера Главный минус – отсутствует функция синхронизации с Android.

Songbird Данный проигрыватель отличается своей универсальностью и адаптирован под большинство версий ОС Windows, включая 8, 10 и XP. Он представляет собой нечто среднее между музыкальным плеером и интернет-браузером. У многих рядовых пользователей он ассоциируется с музыкальным браузером. Songbird прекрасно подходит для прослушивания аудио-треков как с жесткого диска компьютера, так и с музыкальных интернет-источников. К преимуществам данного плейера можно о отнести поддержку более 25 языков, автоматическое обновление и возможность создания собственной библиотеки треков. К основным преимуществам плейера можно отнести: поддержка более 25 языков, включая русский;

наличие интегрированного интернет-браузера;

возможность регулярного обновления. Основной недостаток – отсутствие портативной версии, не требующей установки.

Aero Glass MP3 Player Изящный стеклянный дизайн – первое, что хотелось бы отметить при обзоре музыкального плейера Aero Glass MP3 Player. Простой, минималистичный пользовательский интерфейс по достоинству оценит даже домохозяйка.

К основным преимуществам данного проигрывателя относятся: идеальное сочетание с Windows 7;

наличие опции "Быстрая пауза";

удобный эквалайзер;

возможность создания собственного плейлиста.

Foobar 2000 Скачать программу Foobar 2000 можно на официальном сайте или на SoftSalad.ru . Быстрое функционирование, интуитивный пользовательский интерфейс, мощный функционал – так кратко можно охарактеризовать плееер Foobar 2000. Кроме того, данный музыкальный проигрыватель не требователен к системным ресурсам и может успешно работать даже на устаревшем "железе". К достоинствам можно отнести: безупречное качество воспроизведения звукового контента;

возможность использования горячих клавиш;

поддержка большинства известных форматов;

наличие опции создания индивидуального плейлиста.

JetAudio Basic Идеальное сочетание по критерию "занимаемый объем дискового пространства – набор инструментов". Отображение рейтинга аудиофайлов, возможность функционирования по таймеру, большое число скинов, контроль скорости воспроизведения – это лишь самый малый перечень основных достоинств, характеризующих JetAudio Basic. К основным преимуществам плейера можно отнести: наличие мощного эквалайзера;

возможность контроля скорости воспроизведения композиций;

интегрированный конвертер для преобразования форматов. Главный недостаток – небольшой выбор скинов (обложек). Резюмируя, можно констатировать: JetAudio Basic – настоящий медиа-комплекс для работы с аудио-контентом.