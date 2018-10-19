SoftSalad СОФТСАЛАТ
Лучшие программы 08.04.2026 4 минуты

Программы-плееры для прослушивания музыки

Рейтинг лучших программ для прослушивания музыки на Windows-компьютере. Легендарный Winamp, популярный AIMP и другие программы для прослушивания музыки.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Всем любителем музыки для прослушивания качественного цифрового аудио-контента необходим многофункциональный и удобный музыкальный проигрыватель. Настройка плейлиста, выбор оболочки (скина), варьирование параметрами эквалайзера – это лишь малый перечень опций, которые будут вам доступны благодаря многочисленным программам для прослушивания музыки. Выбор в пользу того или иного проигрывателя, как правило, зависит от количества поддерживаемых аудио-форматов, удобства навигации media-файлов, а также от индивидуальных предпочтений пользователя.

Winamp

Скачать последнюю версию Winamp можно на официальном сайте или на SoftSalad.ru.

Пожалуй, самый популярный и востребованный музыкальный проигрыватель среди пользователей. Это мощный media-комплекс, позволяющий воспроизводить не только аудио, но и видео контент. Обладает широким инструментарием, включающий возможность создания плейлистов, функцию синхронизации с Android и большое число скинов.

К основным преимуществам плеера Winamp можно отнести:

  • поддержка большинства аудио форматов, включая mp3, flac и др;
  • возможность управления из браузера;
  • наличие русскоязычного интерфейса.

Минусов у данной программы практически нет, разве что недостаточно продуманная система навигации файлов.

Winamp

Aimp

Скачать последнюю версию AIMP можно на официальном сайте или на SoftSalad.ru.

Данный медиа-плеер бесплатный, его можно легко найти и скачать в свободном доступе. Среди характерных отличий можно отметить удобный пользовательский интерфейс, расширенный функционал и 32-ух битную обработку аудио-контента. К преимуществам плеера AIMP можно также отнести поддержку большинства используемых форматов, включая ac3, wav, wma и другие.

К основным преимуществам плеера можно отнести:

  • возможность 32-битной обработки звука;
  • большой выбор обложек;
  • наличие функционального эквалайзера

Главный минус – отсутствует функция синхронизации с Android.

Aimp

Songbird

Данный проигрыватель отличается своей универсальностью и адаптирован под большинство версий ОС Windows, включая 8, 10 и XP. Он представляет собой нечто среднее между музыкальным плеером и интернет-браузером. У многих рядовых пользователей он ассоциируется с музыкальным браузером. Songbird прекрасно подходит для прослушивания аудио-треков как с жесткого диска компьютера, так и с музыкальных интернет-источников. К преимуществам данного плейера можно о отнести поддержку более 25 языков, автоматическое обновление и возможность создания собственной библиотеки треков.

К основным преимуществам плейера можно отнести:

  • поддержка более 25 языков, включая русский;
  • наличие интегрированного интернет-браузера;
  • возможность регулярного обновления.

Основной недостаток – отсутствие портативной версии, не требующей установки.

Songbird

Aero Glass MP3 Player

Изящный стеклянный дизайн – первое, что хотелось бы отметить при обзоре музыкального плейера Aero Glass MP3 Player. Простой, минималистичный пользовательский интерфейс по достоинству оценит даже домохозяйка.
К основным преимуществам данного проигрывателя относятся:

  • идеальное сочетание с Windows 7;
  • наличие опции "Быстрая пауза";
  • удобный эквалайзер;
  • возможность создания собственного плейлиста.

Foobar 2000

Скачать программу Foobar 2000 можно на официальном сайте или на SoftSalad.ru.

Быстрое функционирование, интуитивный пользовательский интерфейс, мощный функционал – так кратко можно охарактеризовать плееер Foobar 2000. Кроме того, данный музыкальный проигрыватель не требователен к системным ресурсам и может успешно работать даже на устаревшем "железе".

К достоинствам можно отнести:

  • безупречное качество воспроизведения звукового контента;
  • возможность использования горячих клавиш;
  • поддержка большинства известных форматов;
  • наличие опции создания индивидуального плейлиста.

Foobar 2000

JetAudio Basic

Идеальное сочетание по критерию "занимаемый объем дискового пространства – набор инструментов". Отображение рейтинга аудиофайлов, возможность функционирования по таймеру, большое число скинов, контроль скорости воспроизведения – это лишь самый малый перечень основных достоинств, характеризующих JetAudio Basic.

К основным преимуществам плейера можно отнести:

  • наличие мощного эквалайзера;
  • возможность контроля скорости воспроизведения композиций;
  • интегрированный конвертер для преобразования форматов.

Главный недостаток – небольшой выбор скинов (обложек). Резюмируя, можно констатировать: JetAudio Basic – настоящий медиа-комплекс для работы с аудио-контентом.

JetAudio Basic

XMplay

Скачать плеер XMplay можно на официальном сайте или на SoftSalad.ru.

Поддержка множества мультимедийных форматов – главное и неоспоримое достоинство XMplay. К другим достоинствам данного музыкального проигрывателя можно отнести высокое качество звука, поддержка плейлистов, сгенерированных другими плейерами, возможность быстрого воспроизведения записей через контекстное меню пользователя.

К основным преимуществам плейера можно отнести:

  • поддержка интегрированных скинов;
  • высокое качество воспроизведения;
  • возможность оперативного воспроизведения треков через контекстное меню.

На каком музыкальном проигрывателе в конечном итоге остановить свой выбор – личное дело каждого пользователя. Однако, необходимо учитывать, что приоритетными параметрами являются качество воспроизведения аудио, количество поддерживаемых форматов и удобный функционал.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

foobar2000
foobar2000

Версия 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
AIMP
AIMP

Версия 5.40.2727

Программа для воспроизведения аудиофайлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
Winamp
Winamp

Версия 5.92.010042

Легендарный аудио- и видеоплеер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (12)
jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Songbird
Songbird

Версия 2.2.0

Медиапроигрыватель для Windows со встроенным браузером

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)

Читайте также

Программы для прослушивания радио на компьютере
Программы для прослушивания радио на компьютере

Рейтинг лучших программ для прослушивания радио на Windows-компьютере. Radiocent, All-Radio, PCRADIO и другие программы для прослушивания онлайн-радио на ПК.

Программы для распознавания музыки — шазамы для ПК
Программы для распознавания музыки — шазамы для ПК

Список лучших программ для распознания музыки и мелодий на компьютере и ноутбуке.

Программы для соединения и склеивания музыки
Программы для соединения и склеивания музыки

Список лучших программ с описанием функционала для объединения музыки.

Обсуждение статьи